Economía

Crisis de gas natural: Osinergmin autoriza ingreso de cisternas extranjeras e importación directa de GLP

El regulador aprobó medidas excepcionales para asegurar el abastecimiento de combustibles. Entre ellas, se autoriza que unidades con placas extranjeras trasladen combustibles sin inscripción previa y que empresas envasadoras puedan importar gas licuado de petróleo (GLP) para el mercado nacional.

La medida busca agilizar el transporte de combustibles ante la contingencia energética provocada por la rotura de un ducto operado por TGP, que afecta al país por una semana.
La medida busca agilizar el transporte de combustibles ante la contingencia energética provocada por la rotura de un ducto operado por TGP, que afecta al país por una semana.

Debido a la crisis de suministro de gas natural que padece el país, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó medidas excepcionales para garantizar el abastecimiento de combustibles. A través de una resolución de su consejo directivo, el regulador energético flexibilizó temporalmente las reglas de transporte, almacenamiento e importación de combustibles.

Una de las disposiciones más relevantes es la autorización para que camiones cisterna con placas extranjeras puedan ingresar al país y trasladar combustibles derivados de hidrocarburos (como gasolina o diésel) o gas licuado de petróleo (GLP) sin necesidad de estar inscritos en el Registro de Hidrocarburos.

En condiciones normales, las unidades que transportan combustibles deben registrarse previamente ante el regulador y cumplir una procedimientos administrativos y técnicos antes de operar en el mercado peruano.

La medida busca acelerar la disponibilidad de transporte para movilizar combustibles, frente al contexto de contingencia energética que vive el país durante una semana tras la rotura de un ducto que opera la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP). Para ello, los operadores solo deberán comunicar previamente a Osinergmin el ingreso de estas unidades, siempre que cumplan con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Otra de las medidas apunta al mercado del gas doméstico. El regulador permitirá que las empresas envasadoras de GLP, encargadas de llenar los balones de gas que utilizan los hogares en la cocina, puedan comprar directamente este combustible para abastecer el mercado nacional sin requerir una inscripción adicional como importadores.

En el esquema habitual, las empresas que desean importar combustibles deben contar con un registro específico en el sistema de hidrocarburos, un trámite que puede tomar tiempo. Con esta flexibilización, el objetivo es ampliar las fuentes de suministro de GLP y atenuar el desabastecimiento.

Estas disposiciones estarán vigentes durante el periodo de emergencia en el suministro de gas natural declarado por el Ministerio de Energía y Minas. Además, las empresas que se acojan a estas facilidades deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, de seguridad y de las pólizas de seguro exigidas por la normativa aplicable.

El organismo supervisor indicó que continuará monitoreando el funcionamiento de la cadena de abastecimiento de combustibles para asegurar la continuidad del suministro energético en el país mientras se supera la contingencia.

