Precio del dólar hoy en Perú, jueves 11 de junio: tipo de cambio y cotización actualizada en bancos y mercado paralelo
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 11 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,390 la compra y S/3,420 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY 11 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Precio del dólar hoy, jueves 11 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio se refiere al precio del dólar en un país específico, y se divide en dos categorías: compra y venta. El experto en Finanzas, Jorge Carrillo Acosta, explicó esto en una conversación previa con La República.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?
• Compra: S/3,400
• Venta: S/3,402
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este jueves 11 de junio
El tipo de cambio para este jueves 11 de junio abrió en S/3,4091, según el portal económico Bloomberg.