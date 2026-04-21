Perú: industria del espectáculo prevé crecimiento récord de hasta 7% este 2026, según CCL

La industria del espectáculo en Perú crecería hasta 7% en 2026. Foto: Composición LR.

La industria del espectáculo en Perú crecería hasta 7% en 2026. Foto: Composición LR.

El sector espectáculo en el Perú lograría un crecimiento récord de hasta 7% anual 2026, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Doris Espinoza, presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena), explicó que, pese a los desafíos en infraestructura y la coyuntura política actual, este sector se encamina a cerrar el año con cifras récord.

De ese modo, el crecimiento este año del sector de espectáculos artísticos y culturales entre 5% y 7% tanto en movimiento económico como asistencia de público.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA Y SU RECOMPENSA, ¿ÁLVAREZ Y BELMONT DÓNDE ESTÁN? | QUE NO SE TE OLVIDE

Perú, una "plaza atractiva" en el circuito regional de conciertos

Doris Espinoza rescató que el sector se recuperó el año pasado. “Tras la recuperación en 2025, esperamos superar los niveles alcanzados en los dos últimos años, gracias a la resiliencia del consumidor, el creciente interés por eventos internacionales y el hecho de que el Perú se viene consolidando como una plaza atractiva dentro del circuito regional de conciertos”, indicó.

Doris Espinoza, presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena). Foto: CCL.

Cabe precisar que durante el primer semestre de 2025, se emitieron 105 licencias para eventos, generando una recaudación cercana a S/7 millones en derechos de autor. Ello es un reflejo de la creciente relevancia económica del entretenimiento en vivo en el Perú, aseguró la presidenta de Arena.

Sin embargo, Espinoza dejó en claro: “Lima aún no es una principal plaza de conciertos de la región, pero avanza firme hacia ese camino”. Además, dijo que Lima aún está detrás de Brasil, Argentina, Colombia y Chile en cuanto a giras internacionales se refiere.

Cartelera histórica: 50 conciertos en lo que va del año

En lo que va del 2026, la cartelera peruana registra 50 conciertos masivos confirmados. El Estadio Nacional, Estadio San Marcos y la Arena Costa Verde se encuentran entre los recintos confirmados que albergarán los shows.

Las presentaciones de Bad Bunny, Alejandro Sanz, Laura Pausini y My Chemical Romance figuran entre los eventos ya realizados. Asimismo, para los próximos meses hay una destacada lista de artistas internacionales confirmados, como BTS, Iron Maiden, Maroon 5, entre otros.

La legendaria banda británica, Iron Maiden, se presentará el próximo 17 de octubre en el Estadio Nacional. Foto: Iron Maiden.

La meta, según Doris Espinoza, es superar los niveles de recaudación de los dos años anteriores. “Se espera que en los próximos meses se anuncien aún más artistas, ya que apenas estamos entrando al segundo trimestre", añadió.

¿Cuál es el impacto del entretenimiento en vivo para la economía?

El entretenimiento en vivo ya se posiciona como un motor importante para la economía del Perú. Según Doris Espinoza, el gasto promedio por persona va entre S/80 y S/1.000, según la entrada, la ubicación y los consumos adicionales. Este monto puede subir con el crecimiento de experiencias VIP y servicios premium.

“Cada gran espectáculo moviliza miles de personas y dinamiza diversas cadenas productivas, por lo que el sector se consolida como un importante motor económico y cultural”, declaró.

Espinoza señaló que este movimiento no solo favorece a los promotores. También impulsa otros sectores como el turismo, la hotelería, el transporte y la gastronomía, que reciben más demanda gracias a estos eventos.