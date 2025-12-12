HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Iron Maiden en Perú 2026: fecha confirmada, setlist, precios y cómo comprar entradas en Ticketmaster para Run For Your Lives World Tour en el Estadio Nacional

La legendaria banda británica, Iron Maiden, confirmó su regreso a Lima con una gira histórica y un repertorio clásico.

La próxima llegada de Iron Maiden a Lima en 2026 desató una ola de emoción entre seguidores de distintas generaciones. La agrupación anunció su show del 17 de octubre en el Estadio Nacional, como parte del Run For Your Lives World Tour, una celebración por los cincuenta años desde la creación del proyecto encabezado por Steve Harris. La venta de entradas se realizará mediante Ticketmaster, con disponibilidad desde el 16 de diciembre.

El anuncio marcó el retorno de un ícono del metal que definió la identidad de miles de fanáticos. La formación clásica integrada por Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers volverá a encontrarse con el público peruano después de quince años, un lapso que incrementó el entusiasmo por este esperado reencuentro.

PUEDES VER: Kany García en Perú 2026: fecha, lugar y precios de entradas para su concierto

Iron Maiden en Perú: historia y legado

Cinco décadas de trayectoria consolidaron a la banda como una pieza fundamental dentro del heavy metal. Su estilo influyó en múltiples generaciones, mientras su estética creó una cultura reconocible en todo el mundo. El universo que construyeron, con Eddie como figura emblemática, se convirtió en una referencia permanente dentro del género.

Pocas agrupaciones lograron un reconocimiento tan amplio sin perder fuerza sobre los escenarios. Cada presentación representa un despliegue cargado de identidad, energía y profesionalismo. La esencia del proyecto se mantiene intacta, un logro que sustenta la importancia de este regreso al país.

Setlist de Iron Maiden para Run For Your Lives World Tour

La gira recorrerá los nueve discos que definieron la etapa más influyente de su carrera, desde Iron Maiden (1980) hasta Fear of the Dark (1992). El repertorio reunirá títulos históricos como “The Number of the Beast”, “The Trooper”, “Powerslave”, “Run to the Hills”, “Hallowed Be Thy Name”, “Fear of the Dark” y “Wasted Years”, himnos que marcaron la identidad del metal.

El vocalista adelantó el nivel del espectáculo mediante un mensaje directo. “Si ya nos viste antes, prepárate para llevar esa experiencia a otro nivel. Si nunca nos viste… ¿qué estás esperando?”, expresó Bruce Dickinson. Por su parte, Steve Harris destacó que se tratará de uno de los montajes más elaborados de su historia.

Concierto de Iron Maiden en Perú: productora y banda invitada

El regreso de la agrupación llega gracias a Move Concerts, empresa que trajo al país a figuras como Metallica, Aerosmith, The Cure, Green Day, Radiohead y My Chemical Romance, entre otras. Su experiencia garantiza un espectáculo a la altura del prestigio de la banda británica.

La noche abrirá con The Raven Age, proyecto fundado por George Harris, que ofrecerá una propuesta sólida dentro del metal melódico. Su participación aportará un inicio ideal para una jornada dedicada al sonido contundente que caracteriza al género.

PUEDES VER: Lima estalló con el regreso de Limp Bizkit

Entradas para Iron Maiden en Perú 2026: precios y fechas

La preventa exclusiva BBVA estará disponible el 16 de diciembre desde las 10:00 a. m., con un descuento del 25% para quienes utilicen tarjetas del banco. La venta general comenzará el 18 de diciembre a través de Ticketmaster, tanto en su plataforma digital como en puntos físicos autorizados.

La alta demanda proyectada sugiere un proceso rápido de adquisición, sobre todo en zonas cercanas al escenario. La producción recomienda revisar la información oficial antes de la fecha indicada para asegurar una compra sin contratiempos.

