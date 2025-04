Concierto de System of a Down en Lima: lista completa de canciones que tocarán en el Estadio Nacional

System of a Down tocará sus mejores éxitos en el Estadio Nacional de Lima. Foto: Medialab.

System of a Down ofrecerá su primer concierto en Lima este domingo 27 de abril en el Estadio Nacional. El evento forma parte de su gira ‘Wake Up! Tour’, que también los llevará por Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Los fans ya esperan con ansias disfrutar de sus grandes éxitos como ‘Chop Suey!’, ‘Toxicity’ y ‘Hypnotize’, canciones que han dejado una huella imborrable en toda una generación.

Con más de 30 años de trayectoria, System of a Down, la icónica banda de rock alternativo, está formada por Serj Tankian (voz), Daron Malakian (guitarra), Shavo Odadjian (bajo) y John Dolmayan (batería). La agrupación de raíces armenias han marcado la historia del rock con su fusión única de metal alternativo, influencias armenias y una profunda carga política.

¿Cuál será el setlist del concierto de System of a Down en Lima 2025?

El setlist o lista de canciones que System of a Down tocará en su concierto en Lima, en el Estadio Nacional, este domingo 27 de abril, está compuesto por las canciones que el grupo ha interpretado en el inicio de su ‘Wake Up! Tour’.

Suite-Pee

Prison Song

Mr. Jack

Soldier Side - Intro

B.Y.O.B.

Science

Deer Dance

Radio/Video

ATWA

Hypnotize

Needles

Bounce

Suggestions

P.L.U.C.K.

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Kill Rock 'n Roll

Lost in Hollywood

Aerials

DAM

Know

Toxicity

Sugar

System of a Down estará por primera vez en Perú. Foto: Instagram.

¿A qué hora empieza el concierto de System of a Down en Lima?

La productora ha anunciado que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 4 p.m. para asegurar un ingreso fluido de los asistentes. El concierto de System of a Down está programado para comenzar alrededor de las 9 p.m., aunque el horario podría ajustarse por motivos técnicos. Se recomienda llegar temprano para evitar inconvenientes de último momento. Vale recordar que el show estará repleto de personas, ya que se vendieron todas las entradas haciendo Sold Out.

¿Qué países visitará System of a Down luego de su concierto en Lima 2025?

'El Wake Up! Tour' de System of a Down en Latinoamérica inició el 24 de abril ofreciendo un increíble concierto en Colombia. Luego, seguirá este domingo en Perú, Chile, Argentina y Brasil.