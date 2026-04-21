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Economía

INEI: actividad comercial avanzó 6,06% en febrero, ¿qué sector lidera el crecimiento?

Para los próximos meses se espera un crecimiento moderado, impulsado por la demanda interna y sectores como Construcción, Comercio, Servicios y Transporte, indicó el INEI.

El INEI informó que el sector Comercio creció 6,06% en febrero del 2026. Foto: Composición LR.
El INEI informó que el sector Comercio creció 6,06% en febrero del 2026. Foto: Composición LR.

La actividad comercial en el país mostró un resultado positivo en febrero de 2026. Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que este sector creció 6,06%, impulsado por una mayor demanda en distintos rubros.

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Este avance se explicó por el buen desempeño de las ventas tanto al por mayor como al por menor. Además, el comercio se posicionó como uno de los sectores que más aportó al crecimiento de la economía en ese mes.

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¿Qué actividades impulsaron el crecimiento del comercio?

El comercio al por mayor creció 4,41% debido a la venta de metales, combustibles y maquinaria usada en sectores como minería y construcción. También influyó la comercialización de equipos y herramientas para distintas actividades económicas.

Por su parte, el comercio al por menor aumentó 5,82%. Este resultado se apoyó en mayores ventas en farmacias, supermercados y tiendas de productos de consumo diario, donde se registró una mayor demanda de los hogares.

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Automotriz, el rubro que destacó en el sector comercio

El comercio automotriz fue el que mostró el mayor crecimiento, con un avance de 19,67%. Este resultado respondió a una mayor venta de vehículos, tanto livianos como pesados, así como modelos novedosos y mayor acceso al crédito vehicular.

Además, aumentó la venta de partes, piezas y componentes. Sin embargo, es necesario precisar que se registró una contracción en el mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Este desempeño también se relacionó con factores como el acceso al crédito y la estabilidad del tipo de cambio. En conjunto, estos elementos ayudaron a dinamizar el sector y sostener el crecimiento del comercio en febrero de 2026.

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