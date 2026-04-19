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Economía

El Fondo Monetario Internacional advierte: “Debemos prepararnos para tiempos difíciles si sigue la guerra”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, indicó que existe preocupación porque los precios de la energía se han disparado y teme que las consecuencias se trasladen a los costos de los alimentos si no se reanudan pronto la entrega de fertilizantes a precio razonable.

ENCUENTROS. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed Al-Jadaan; y el secretario del FMI, Ceda Ogada. Reunión en Washington. Foto: Agencia.
ENCUENTROS. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed Al-Jadaan; y el secretario del FMI, Ceda Ogada. Reunión en Washington. Foto: Agencia.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que se vienen tiempos difíciles para la economía mundial si la guerra en Oriente Medio no se resuelve y los precios del petróleo se mantienen altos.

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“Debemos prepararnos para tiempos difíciles si el conflicto persiste”, dijo Georgieva tras culminar un encuentro entre el FMI y el Banco Mundial en Washington, el cual reúne a líderes gubernamentales y financieros responsables de la política económica que buscan limitar las repercusiones económicas de la guerra.

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Esta situación se agravó por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en especial en Teherán, capital y ciudad más poblada de dicho país que prácticamente motivó el cierre del Estrecho de Ormuz, el único paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano abierto y una ruta clave para el transporte de petróleo y los fertilizantes.

Desde entonces, los precios de la energía se han disparado, presionando a los países, especialmente a las economías vulnerables y a aquellas dependientes de las importaciones de petróleo de la región.

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“Nos preocupan los riesgos para la inflación, que se trasladen a los precios de los alimentos si no se reanudan pronto las entregas de fertilizantes a un precio razonable”, mencionó la directora gerente del Fondo Monetario.

Pero a medida que los países tratan de limitar el impacto de la subida de precios para sus ciudadanos, Georgieva instó a los bancos centrales a “esperar y ver” antes de ajustar las tasas de interés.

Precisó que éste era particularmente el caso donde la población tiene expectativas “bien ancladas” de que la inflación se mantendrá bajo control. “Si conseguimos salir rápidamente de la guerra, puede que no sea necesario tomar medidas”, sostuvo.

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Pero admitió que los países cuyos bancos centrales carecen de esa credibilidad podrían verse obligados a enviar señales más contundentes. Por ahora, “seguimos en un momento en el que una resolución más rápida de las hostilidades es posible”, dijo.

Georgieva instó a los países miembros del FMI a llamar a la puerta de la institución si necesitan asistencia financiera durante el conflicto.

“Tenemos 39 programas y una demanda de nuevos programas de al menos una docena de países”, dijo y añadió que “si necesitan ayuda financiera, no duden, actúen rápido, porque cuanto antes actuemos más podremos proteger la economía y la población”.

También remarcó sobre la importancia de la sostenibilidad fiscal a medida que los países toman medidas económicas para ayudar a sus habitantes.

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“Medidas no focalizadas, los controles a la exportación o las rebajas tributarias generalizadas podrían prolongar el dolor de los altos precios”, añadió.

Guerra en Irán: cierre de Ormuz

En tanto, el último sábado, Irán declaró abierto el estrecho de Ormuz al transporte comercial debido al alto el fuego aceptado por EE.UU e Israel. Pero solo duró unas horas. Irán volvió a cerrar el paso por Ormuz afirmando que sigue el asedio a los puertos iraníes por parte de las fuerzas norteamericanas.

El mando central iraní denunció que los estadounidenses “siguen entregándose a actos de piratería amparados en el llamado bloqueo”. La tensión escaló con ataques de lanchas rápidas iraníes contra un petrolero a 37 kilómetros al noreste de Omán, según reportes del Reino Unido.

Horas más tarde, la India confirmó que dos buques con bandera del país fueron atacados al intentar cruzar el estrecho. Ante lo sucedido, Trump afirmó que Irán no puede “chantajear” a Washington.

“Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años”, recalcó en la Casa Blanca.

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Mientras tanto, en lo que se refiere al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, el Mando Central (Centcom) informó que 23 embarcaciones acataron la instrucción de retornar a Teherán.

Estas escaramuzas hacen peligrar la tregua acordada hasta el momento. También se confirma la importancia estratégica del área, crítica para la economía global puesto que por este corredor transita el 20% del comercio mundial de hidrocarburos.

En suma, EE.UU mantiene el bloqueo naval sobre los puertos de Irán, en medio de declaraciones contradictorias de Trump, y el régimen iraníe asegura que no permitirá el pase por Ormuz sin una paz permanente.

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Siguen las consecuencias

En medio de la situación de crisis, los precios internacionales del petróleo experimentaban reguladoras a coordinarse y ser transparentes en caso de que un “racionamiento” de queroseno resultara necesario, particularmente en Europa.

“Es importante que las autoridades cuenten con planes bien comunicados y bien coordinados en caso de que el racionamiento se volviera necesario, incluso manteniéndose flexibles en la asignación de franjas horarias en los aeropuertos”, indicó el director general de la IATA, Willie Walsh.

Mientras tanto, la Bolsa de Nueva York cerró al alza el último viernes, y en nuevos máximos históricos, impulsada por la reanudación de la navegación en el estrecho de Ormuz. El índice ampliado S & P 500, referencia en la plaza estadounidense, alcanzó un nuevo máximo, en 7.126,06 puntos (+1,20 %). Y el Nasdaq (+1,52 %) también tocó un techo por tercera sesión consecutiva, mientras que el Dow Jones ganó un 1,79 %.

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Datos

La reapertura de Ormuz y la tregua del conflicto en Líbano parecían posibles en un acuerdo entre Washington y Teherán. Pero todo duró muy poco. Irán volvió a cerrar la ruta naval.

El viernes, Trump dijo que Irán había aceptado entregarle su uranio enriquecido y que nunca volvería a cerrar el estrecho de Ormuz. Irán negó haber aceptado esos pedidos. “La parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho. A veces es confuso, a veces, ya saben, contradictorio”, dijo el vicecanciller Jatibzadeh.

Mientras, el jefe del ejército de Pakistán viajó a Irán y entregó “nuevas propuestas” estadounidenses, según el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. “Aún no ha respondido”, indicó.

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