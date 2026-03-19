Puertos concesionados en Perú prevén invertir más de US$206 millones este año

En el puerto del Callao se concentra una parte importante de estas inversiones, junto con nuevas solicitudes de adendas.

En el puerto del Callao se concentra una parte importante de estas inversiones, junto con nuevas solicitudes de adendas.

El sistema portuario concesionado del Perú proyecta inversiones por más de US$ 206 millones en 2026, como parte de los Planes de Negocios presentados ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). Estos planes, que se presentan cada año, detallan las estrategias operativas, económicas y financieras de las concesionarias para sostener el desarrollo de la infraestructura de transporte y acompañar el crecimiento de la demanda.

En el puerto del Callao, principal nodo logístico del país, se concentra una parte de estas inversiones, junto con nuevas solicitudes de adendas para ampliar capacidad y extender plazos de concesión.

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APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte Multipropósito, prevé la culminación de la Etapa 3A, que incluye descargadores de granos, silos verticales y mejoras de acceso e iniciar la Etapa 3B, con la construcción de nuevos amarraderos y la modernización de infraestructura portuaria. Estas obras implican una inversión cercana a US$97,3 millones.

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Por su parte, DP World Callao, concesionario del Muelle Sur, se prepara para presentar una adenda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con el objetivo de renovar su contrato y habilitar un nuevo ciclo de inversiones por US$1.500 millones, orientado a desarrollar un antepuerto digitalizado, un nuevo muelle y un rompeolas.

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En tanto, Transportadora Callao (TCSA), a cargo del terminal de embarque de concentrados de minerales, ha planteado una adenda que incluye la reubicación parcial de su faja transportadora, la construcción de un nuevo muelle para descarga de hidrocarburos y la extensión de su concesión por 30 años.

Inversiones de puertos en regiones

Fuera del Callao, los terminales concesionados también prevén ampliar su capacidad operativa. En Salaverry (La Libertad), el concesionario proyecta inversiones por US$ 8,7 millones para ampliar almacenamiento, incorporar tomas Reefer y mejorar infraestructura operativa.

En Pisco, el Terminal Portuario Paracas ejecutará inversiones por US$ 16,2 millones en equipamiento, incluyendo grúas y sistemas automatizados. El puerto de Matarani (Arequipa), operado por TISUR, contempla más de US$ 16,3 millones para nuevas grúas, ampliación de almacenamiento y construcción de infraestructura marítima.

En Paita (Piura), el concesionario destinará US$ 24,2 millones a obras como dragado, ampliación de la dársena y mejoras logísticas, con el objetivo de consolidar su rol en el corredor norte y su conexión con Brasil a través de la IIRSA Norte.

Finalmente, el terminal de Yurimaguas busca fortalecer su posición como eje logístico amazónico, con nuevos servicios en evaluación y el impulso de su articulación multimodal.