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Economía

ONP: Banco de la Nación inicia HOY pago a pensionistas de la Ley 19990 de abril, conoce el cronograma

Los jubilados de la ONP pueden cobrar su pensión de abril a partir de este 9 de abril, siguiendo el cronograma establecido según la inicial de su apellido.

Quienes pertenecen al Decreto Ley 19990 recibirán sus depósitos de manera escalonada. Foto: Andina/Chat GPT.
Quienes pertenecen al Decreto Ley 19990 recibirán sus depósitos de manera escalonada. Foto: Andina/Chat GPT.

Atención. De acuerdo al Banco de la Nación, desde este jueves 9 de abril miles de pensionistas del régimen de la Ley 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), podrán cobrar sus pensiones correspondientes a este mes.

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Aquellos que están bajo el Decreto Ley 19990 recibirán sus depósitos de forma escalonada, mientras que los regímenes especiales contarán con una única fecha de pago. Para facilitar el acceso a los fondos, el dinero podrá ser retirado en bancos, cajeros automáticos o agentes autorizados cercanos.

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¿Cuándo recibirán su pago los pensionistas?

Los beneficiarios podrán realizar dicho cobro, a través de las agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes autorizados. Las fechas son las siguientes:

  • Letras A - C: HOY jueves 9 de abril
  • Letras D - L: viernes 10 de abril
  • Letras M - Q: lunes 13 de abril
  • Letras R - Z: martes 14 de abril
Cronograma de pagos anual de pensiones ONP por meses. Captura: El Peruano.

Cronograma de pagos anual de pensiones ONP por meses. Captura: El Peruano.

¿Cuándo se pagarán los otros regímenes de pensiones de la ONP?

  • Decreto Ley N° 18846: miércoles 15 de abril
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo: miércoles 15 de abril
  • Decreto Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: miércoles 15 de abril
  • Decreto Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: miércoles 15 de abril

¿De qué se encarga la ONP?

La ONP es un sistema público de pensiones basado en la solidaridad: los aportes de los trabajadores activos financian a los jubilados actuales. Para recibir una pensión, se exige cumplir con un mínimo de años de aportes. El monto de la pensión es fijo y no guarda relación directa con lo que cada persona aportó.

Por el contrario, las AFP son un sistema privado de capitalización individual. Cada persona ahorra en su propia cuenta y la pensión depende del dinero acumulado y de la rentabilidad obtenida. Este modelo puede ofrecer mayores beneficios, pero también conlleva riesgos por las fluctuaciones del mercado.

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La función del Banco de la Nación

El BN es la entidad financiera estatal que realiza operaciones para el sector público. Administra el pago de sueldos a empleados estatales mediante cuentas bancarias y plataformas digitales. También se encarga del pago de pensiones.

Si eres pensionista de algún régimen de la ONP, puedes cambiar la entidad bancaria donde recibes tu pensión. Antes de solicitarlo, debes asegurarte de que la nueva entidad ofrezca los servicios que necesitas, como pagos con carta poder o préstamos personales. Esta revisión garantiza que tu elección se adapte a tus necesidades financieras.

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