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Alianza Lima se volvió a consagrar como el mejor equipo tras la obtención del tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Semanas después, Clarivett Yllescas hizo un balance del desempeño que tuvo el equipo en la temporada y remarcó que varias de sus compañeras ya deberían seguir su carrera en el extranjero.

La experimentada voleibolista de 32 años señaló a Esmeralda Sánchez como una de las que tienen mejor nivel. Durante la conversación que sostuvo con Leila Chihuán, la central sostuvo que la capitana blanquiazul debe animarse a jugar en otro país.

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Clarivett le pide a Esmeralda Sánchez ir al extranjero

“La ‘chata’ hizo una temporada super, nacional e internacional; en el Sudamericano la premiaron. Yo estoy contenta por ella y espero que en algún momento tenga la oportunidad de vivir la experiencia afuera porque aquí es fácil. Es el momento para muchas; aquí están bien, cómodas”, manifestó para TV Perú Deportes.

En ese sentido, Clarivett explicó cómo es la vida de una voleibolista peruana en el extranjero y remarcó la importancia de competir en ligas internacionales para crecer como profesional.

“Me chocó porque lo que más me preocupaba era la cocina. Acá, termino de entrenar y mi mamá ya cocinó. Tengo todo. (En el extranjero) Salir del entrenamiento, llegar corriendo, cocinar porque en unas horas te toca volver a entrenar… Regresar, bañarte, cocinar, lavar tu ropa, limpiar tu casa, todo sola (…). A mí me fue bien, tuve mis ‘hermanas’ que me ayudaron, pero también creo que me hubiese ido bien sola. Eso es lo que necesitan”, agregó.

Esmeralda Sánchez anunció su salida de Alianza Lima

Hace algunos días, Esmeralda Sánchez confirmó que esta será su última temporada con la camiseta de Alianza Lima, pues tiene proyectado jugar en el extranjero.

“(Tuve) propuestas para ir a jugar afuera, pero la decisión por la que me quedé, obviamente, es por el cariño que le tengo a la institución. Si yo me iba, también se iba Maëva, que es una jugadora supertop, y mi decisión más fue por eso: quedarme para no dejar a la deriva al equipo y todo lo demás… Porque ya se iba ‘Facu’ (Morando). Entonces, era como desarmar un poco el equipo”, manifestó en diálogo con el pódcast 'Córner Blanquiazul'.

“Sí tuve propuestas, obviamente me gustaría... Obviamente, uno de mis sueños es ir a jugar al extranjero y cumplirlo. Pero nada, estoy segura de que la próxima temporada la voy a disfrutar al máximo porque sé que va a ser mi última temporada”, concluyó.