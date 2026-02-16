Yape explica qué hacer si enviaste dinero por error en el monto: estos son los pasos que debe seguir

La billetera digital anunció la incorporación de una nueva función que permitirá a las personas afiliadas reportar transferencias realizadas por error o con montos equivocados. Con esta herramienta, los clientes podrán notificar de inmediato la operación y agilizar el proceso de revisión ante posibles fallos.

La implementación de esta herramienta es un paso significativo para mejorar la experiencia del usuario y permitirá que quienes cometen errores al enviar dinero tengan una opción para solicitar la devolución de sus fondos.

Las instrucciones que debes tomar en cuenta para poder cancelar un pago de yape erróneo. Foto: Yape

¿Cuáles son los pasos a tener en cuenta para solicitar la devolución?

En caso de que una persona cometa uno de estos errores, la billetera móvil dejó en claro es recomendable comunicarse directamente con la personas vinculada al número receptor para coordinar el reembolso.

Por ese motivo, para solicitar la devolución de un envío erróneo, el usuario debe iniciar sesión en Yape y acceder al Centro de Ayuda al tocar el ícono de los audífonos. Luego deberá seleccionar el yapeo involucrado y elegir la opción "Me equivoqué al yapear". Una vez allí, podrá activar la función "Que Yape envíe mensaje" a fin de que la plataforma notifique oficialmente al destinatario sobre la solicitud de devolución.

Cabe recordar que las transferencias están habilitadas únicamente entre cuentas de Yape, lo que permite que el proceso sea más ágil y directo. Al realizarse las operaciones dentro de la misma plataforma, se reducen los tiempos de espera y las posibles confusiones asociadas a operaciones interbancarias.

¿Qué debo hacer si realizo un pago erróneo a otra cuenta fuera de Yape?

En este caso, se recomienda contactarse directamente con la persona para coordinar la devolución del dinero. En muchos casos, el error ocurre cuando el número que tienes guardado ya no le pertenece a la persona a la que le ibas a yapear.

Por seguridad, no se puede mostrarte el número de otras personas, pero puedes buscar un número en tu libreta de contactos así:

Ingresa a la libreta de contactos de tu celular.

Revisa si algún contacto comparte los 3 último dígitos del número al que yapeaste por error.

Intenta comunicarte con la persona para coordinar la devolución.

¡Recuerda! La devolución dependerá de la buena voluntad de la otra persona.

Un proceso que no se concreta si ambas partes no llegan a un acuerdo

Es importante señalar que la recuperación del dinero no está garantizada, ya que dependerá exclusivamente de la buena voluntad de la persona que recibió el monto. En caso de que el yape realizado de manera errónea haya sido enviado a otra billetera digital, Yape no podrá enviar un mensaje al contacto para solicitar la devolución. Por ello, se aconseja comunicarse directamente con la persona para coordinar el reembolso del dinero.

