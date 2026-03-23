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Economía

Pago ONP de abril ya tiene fechas: revisa cuándo te toca cobrar tu pensión, según tu apellido

Los depósitos se realizarán en las entidades Banco de la Nación, BBVA, y otros. Los primeros en cobrar son los afiliados del Decreto Ley N.º 19990, según la letra inicial de su apellido paterno.

Pago de pensión para jubilados afiliados al ONP abril 2026.
Pago de pensión para jubilados afiliados al ONP abril 2026. | Foto: Banco de la Nación

Este sábado 21 de marzo, la Oficina de Normalización Provisional (ONP) culmina con el pago de pensiones a jubilados correspondiente al tercer mes de 2026. Sin embargo, desde el jueves 9 de abril inicia una secuencia de depósitos a cesantes, entre los que figuran adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados.

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Cabe recordar que los primeros en cobrar, de acuerdo con el cronograma oficial de depósitos, son los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, y el orden se establece según la letra inicial del apellido paterno del beneficiario.

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Decreto Ley N.º 19990:

Tipo de pago: abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif.

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Fecha de pago según primera letra del apellido paterno:

  • A – C: 9 de abril.
  • D – L: 10 de abril.
  • M – Q: 13 de abril.
  • R – Z: 14 de abril.

Convenios internacionales: 15 de abril.

Incluye pensionistas de la Ley N.º 27803.

Pago en vivienda: del 15 al 24 de abril.

Los primeros en cobrar su dineo serán los jubilados del Decreto Ley 19990.

Los primeros en cobrar su dineo serán los jubilados del Decreto Ley 19990. Foto: Banco de la Nación

Decreto Ley N.º 18846:

El pago se realiza en cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Entrega a domicilio: del 17 al 24 de abril.

Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo:

El depósito se hará en la cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Asignación en lugar de residencia: del 17 al 24 de abril.

Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros):

La entrega del dinero se realizará en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Asignación en casa: del 17 al 24 de abril.

Ley N.º 26790 (pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo):

La remuneración se entrega en la cuenta bancaria en el Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.

Aumento de ONP en abril:

El aumento de ONP se aprobó el pasado 30 de diciembre de 2025. Se autorizó un reajuste de hasta S/100 para determinadas pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y se actualizó el monto de la pensión máxima. La medida se estableció para pensionistas de invalidez y jubilación que cuenten con 20 años o más de aportes. Si el pensionista ya recibió el reajuste en enero de 2025, ahora recibirá únicamente el monto diferencial necesario para completar los S/100 anunciados.

Canales de atención de ONP:

La ONP tiene disponible la plataforma onpvirtual.pe (24/7), la central telefónica "ONP Te escucha" (01) 634-2222, WhatsApp al 913 232 414 y centros presenciales a nivel nacional.

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