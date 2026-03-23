Pago ONP de abril ya tiene fechas: revisa cuándo te toca cobrar tu pensión, según tu apellido
Los depósitos se realizarán en las entidades Banco de la Nación, BBVA, y otros. Los primeros en cobrar son los afiliados del Decreto Ley N.º 19990, según la letra inicial de su apellido paterno.
- Indecopi impone multa de más de S/34.000 al BCP por incumplir promoción en tarjeta de crédito a cliente
- 4 de cada 10 peruanos solicitan préstamos hipotecarios para terminar de construir su casa
Este sábado 21 de marzo, la Oficina de Normalización Provisional (ONP) culmina con el pago de pensiones a jubilados correspondiente al tercer mes de 2026. Sin embargo, desde el jueves 9 de abril inicia una secuencia de depósitos a cesantes, entre los que figuran adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados.
Cabe recordar que los primeros en cobrar, de acuerdo con el cronograma oficial de depósitos, son los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, y el orden se establece según la letra inicial del apellido paterno del beneficiario.
TE RECOMENDAMOS
EL TERRUQUEO EN CAMPAÑA ELECTORAL A TODO LO QUE DA| QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO
PUEDES VER: Retiro ONP de hasta S/21.400 se verá con representantes del MEF el 10 de marzo en comisión del Congreso
Decreto Ley N.º 19990:
Tipo de pago: abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Fecha de pago según primera letra del apellido paterno:
- A – C: 9 de abril.
- D – L: 10 de abril.
- M – Q: 13 de abril.
- R – Z: 14 de abril.
Convenios internacionales: 15 de abril.
Incluye pensionistas de la Ley N.º 27803.
Pago en vivienda: del 15 al 24 de abril.
Los primeros en cobrar su dineo serán los jubilados del Decreto Ley 19990. Foto: Banco de la Nación
Decreto Ley N.º 18846:
El pago se realiza en cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
Entrega a domicilio: del 17 al 24 de abril.
Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo:
El depósito se hará en la cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
Asignación en lugar de residencia: del 17 al 24 de abril.
Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros):
La entrega del dinero se realizará en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
Asignación en casa: del 17 al 24 de abril.
Ley N.º 26790 (pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo):
La remuneración se entrega en la cuenta bancaria en el Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.
Aumento de ONP en abril:
El aumento de ONP se aprobó el pasado 30 de diciembre de 2025. Se autorizó un reajuste de hasta S/100 para determinadas pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y se actualizó el monto de la pensión máxima. La medida se estableció para pensionistas de invalidez y jubilación que cuenten con 20 años o más de aportes. Si el pensionista ya recibió el reajuste en enero de 2025, ahora recibirá únicamente el monto diferencial necesario para completar los S/100 anunciados.
Canales de atención de ONP:
La ONP tiene disponible la plataforma onpvirtual.pe (24/7), la central telefónica "ONP Te escucha" (01) 634-2222, WhatsApp al 913 232 414 y centros presenciales a nivel nacional.