Pago ONP de abril ya tiene fechas: revisa cuándo te toca cobrar tu pensión, según tu apellido

Pago de pensión para jubilados afiliados al ONP abril 2026. | Foto: Banco de la Nación

Pago de pensión para jubilados afiliados al ONP abril 2026. | Foto: Banco de la Nación

Este sábado 21 de marzo, la Oficina de Normalización Provisional (ONP) culmina con el pago de pensiones a jubilados correspondiente al tercer mes de 2026. Sin embargo, desde el jueves 9 de abril inicia una secuencia de depósitos a cesantes, entre los que figuran adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados.

Cabe recordar que los primeros en cobrar, de acuerdo con el cronograma oficial de depósitos, son los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, y el orden se establece según la letra inicial del apellido paterno del beneficiario.

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Decreto Ley N.º 19990:

Tipo de pago: abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif.

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Fecha de pago según primera letra del apellido paterno:

A – C: 9 de abril.

D – L: 10 de abril.

M – Q: 13 de abril.

R – Z: 14 de abril.

Convenios internacionales: 15 de abril.

Incluye pensionistas de la Ley N.º 27803.

Pago en vivienda: del 15 al 24 de abril.

Los primeros en cobrar su dineo serán los jubilados del Decreto Ley 19990. Foto: Banco de la Nación

Decreto Ley N.º 18846:

El pago se realiza en cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Entrega a domicilio: del 17 al 24 de abril.

Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo:

El depósito se hará en la cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Asignación en lugar de residencia: del 17 al 24 de abril.

Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros):

La entrega del dinero se realizará en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Asignación en casa: del 17 al 24 de abril.

Ley N.º 26790 (pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo):

La remuneración se entrega en la cuenta bancaria en el Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.

Aumento de ONP en abril:

El aumento de ONP se aprobó el pasado 30 de diciembre de 2025. Se autorizó un reajuste de hasta S/100 para determinadas pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y se actualizó el monto de la pensión máxima. La medida se estableció para pensionistas de invalidez y jubilación que cuenten con 20 años o más de aportes. Si el pensionista ya recibió el reajuste en enero de 2025, ahora recibirá únicamente el monto diferencial necesario para completar los S/100 anunciados.

Canales de atención de ONP:

La ONP tiene disponible la plataforma onpvirtual.pe (24/7), la central telefónica "ONP Te escucha" (01) 634-2222, WhatsApp al 913 232 414 y centros presenciales a nivel nacional.