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Cenaida Uribe 'promete' el fichaje de Ángela Leyva por Alianza Lima, pero aclara: "Este año no, es muy difícil"

La voleibolista de la selección peruana se encuentra libre después de su paso por el Beşiktaş de Turquía. Cenaida se pronunció sobre las posibilidades que tiene de llegar a Alianza Lima.

Ángela Leyva es una de las mejores voleibolistas peruanas de la actualidad. Foto: composición LR/Instagram/Alianza Lima
Ángela Leyva es una de las mejores voleibolistas peruanas de la actualidad. Foto: composición LR/Instagram/Alianza Lima
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El regreso de Ángela Leyva a la Liga Peruana de Vóley tendrá que esperar. Luego de finalizar su etapa en el Beşiktaş de Turquía, la puntera de 29 años quedó como jugadora libre y evalúa opciones para su futuro.

En medio de este panorama, Cenaida Uribe reconoció que a la destacada voleibolista le agradaría vestir la camiseta de Alianza Lima; sin embargo, esto no ocurrirá esta temporada.

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Ángela Leyva no llegará a Alianza Lima esta temporada

Al ser consultada sobre alguna cuenta pendiente, la directiva blanquiazul indicó que uno de sus mayores deseos es concretar el regreso de Ángela Leyva al torneo peruano.

Sobre la posibilidad de que esto ocurra en el presente mercado de fichajes de la Liga de Vóley, Cenaida Uribe la descartó.

“Este año no. Es difícil porque ella está en una liga muy competitiva y lo que sé es que todavía quiere estar en Europa un par de años más. Su hermana también”, indicó en el programa 'Se Formaron Las Parejas'.

En ese sentido, la exvoleibolista remarcó que la idea es ver a Ángela Leyva y a su hermana Leslie vestidas con la camiseta de Alianza Lima en el futuro cercano.

“Hablo con ellas, cuando vienen nos juntamos, almorzamos y conversamos. La idea es que cuando lleguen al Perú estén conmigo. Obvio, de todas maneras (en Alianza Lima). Ojalá”

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¿En qué clubes jugó Ángela Leyva?

En la trayectoria de Ángela Leyva destaca su paso por ligas de gran nivel, como las de Brasil, Francia y Turquía. En Perú, solo representó a la Universidad San Martín.

  • Universidad San Martín (Perú)
  • Osasco/Audax (Brasil)
  • PTT Spor (Turquía)
  • Yenisey Krasnoyarsk (Rusia)
  • Béziers Volley (Francia)
  • Çukurova Belediyesi Spor Kulübü (Turquía)
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor (Turquía)
  • Beşiktaş JK (Turquía)
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