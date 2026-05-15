Cenaida Uribe no retrocede en su postura y descarta regreso de Julieta Lazcano a Alianza Lima: "No hay forma que digas ahora va a cambiar"

La jefa de equipo de Alianza Lima recordó el polémico episodio que desencadenó la salida de la olímpica argentina. Además, habló de la disciplina presente en la institución.

Julieta Lazcano logró el bicampeonato con Alianza Lima. Foto: composición LR/Se Formaron Las Parejas/Liga Peruana de Vóley
Cenaida Uribe ya planifica lo que será la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. En los últimos días, la directiva anunció algunos fichajes con el principal objetivo de lograr el tetracampeonato con Alianza Lima.

En medio de este panorama, la jefa de equipo se pronunció sobre un posible regreso de la argentina Julieta Lazcano, quien tuvo un recordado paso por tienda blanquiazul.

Cenaida Uribe descarta regreso de Julieta Lazcano

Cenaida Uribe reafirmó su postura e indicó que esta opción está “totalmente descartada”. Como es conocido, la salida de la olímpica argentina en 2025 estuvo marcada por un polémico episodio.

“Está descartado. Ya tenemos central extranjera. No es que la relación no acabara bien, pero si tienes una jugadora que te firma un contrato y luego te dice que está embarazada y se mete con el preparador físico. No hay forma que digas ahora va a cambiar. Para mí el tema está cerrado, que le vaya bien. Ya está”, manifestó en diálogo con el programa 'Se Formaron Las Parejas'

En ese sentido, la dirigente hizo referencia a la disciplina que se practica en Alianza Lima.

“Tenemos un reglamento de disciplina, horarios, conducta… A veces entro a redes y están haciendo en vivo (…) La disciplina está muy marcada con nosotros, sino no se habrían podido hacer tantas cosas como hasta ahora”, remarcó.

Julieta Lazcano se prepara para regresar al vóley

La jugadora de 36 años, que estuvo presente en la final de la Liga Peruana, todavía no define su futuro; sin embargo, indicó que se viene preparando luego de convertirse en madre.

“La verdad, te soy sincera, no lo sé. Sí estoy entrenando, pero no tengo nada definido todavía (…). Hay algunas cosas en mente, algunas cosas sobre la mesa (ofertas), pero nada definido”, sostuvo para Latina TV.

