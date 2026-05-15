Cenaida Uribe no retrocede en su postura y descarta regreso de Julieta Lazcano a Alianza Lima: "No hay forma que digas ahora va a cambiar"
La jefa de equipo de Alianza Lima recordó el polémico episodio que desencadenó la salida de la olímpica argentina. Además, habló de la disciplina presente en la institución.
- Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico de la Liga Femenina 2026
- Natalia Málaga responde sobre su hinchaje por Alianza Lima: "No tengo ninguna vergüenza en decir que simpatizo"
Cenaida Uribe ya planifica lo que será la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. En los últimos días, la directiva anunció algunos fichajes con el principal objetivo de lograr el tetracampeonato con Alianza Lima.
En medio de este panorama, la jefa de equipo se pronunció sobre un posible regreso de la argentina Julieta Lazcano, quien tuvo un recordado paso por tienda blanquiazul.
PUEDES VER: Alianza Lima toma acciones contra Vivian Baella por caso Flavia Montes y exige rectificación: "Plazo de 24 horas"
Cenaida Uribe descarta regreso de Julieta Lazcano
Cenaida Uribe reafirmó su postura e indicó que esta opción está “totalmente descartada”. Como es conocido, la salida de la olímpica argentina en 2025 estuvo marcada por un polémico episodio.
“Está descartado. Ya tenemos central extranjera. No es que la relación no acabara bien, pero si tienes una jugadora que te firma un contrato y luego te dice que está embarazada y se mete con el preparador físico. No hay forma que digas ahora va a cambiar. Para mí el tema está cerrado, que le vaya bien. Ya está”, manifestó en diálogo con el programa 'Se Formaron Las Parejas'
En ese sentido, la dirigente hizo referencia a la disciplina que se practica en Alianza Lima.
“Tenemos un reglamento de disciplina, horarios, conducta… A veces entro a redes y están haciendo en vivo (…) La disciplina está muy marcada con nosotros, sino no se habrían podido hacer tantas cosas como hasta ahora”, remarcó.
PUEDES VER: Dirigente de San Martín deja en claro la situación de Aixa Vigil y le contesta al representante: "Ya sabemos quién es"
Julieta Lazcano se prepara para regresar al vóley
La jugadora de 36 años, que estuvo presente en la final de la Liga Peruana, todavía no define su futuro; sin embargo, indicó que se viene preparando luego de convertirse en madre.
“La verdad, te soy sincera, no lo sé. Sí estoy entrenando, pero no tengo nada definido todavía (…). Hay algunas cosas en mente, algunas cosas sobre la mesa (ofertas), pero nada definido”, sostuvo para Latina TV.