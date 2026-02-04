El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que la región Loreto experimentará en los próximos días un aumento significativo de la sensación de calor. La combinación de altas temperaturas, humedad elevada y periodos de brillo solar durante las mañanas generará condiciones propias de la temporada, mientras que las lluvias persistentes continuarán en las tardes y noches.

Según indicaron, entre el lunes y miércoles, las temperaturas máximas oscilarán entre 32 °C y 33 °C, con sensación térmica de hasta 38 °C o 39 °C. Las mínimas se mantendrán alrededor de 23 °C durante las madrugadas, acompañadas de neblina y rápido ingreso del sol. A pesar de estas condiciones, las precipitaciones serán leves a moderadas, aunque se espera que se intensifiquen.

Pronóstico de lluvias y calor por días

El ingeniero Marco Paredes, director de la Dirección Regional 8 del Senamhi, en Loreto, explicó a través de un comunicado que "estas condiciones son típicas de la temporada, sin embargo, hacia el jueves y viernes las precipitaciones podrían intensificarse, presentándose lluvias de moderada a fuerte intensidad durante las tardes y noches, las cuales podrían extenderse durante el fin de semana".

El monitoreo meteorológico indica que las lluvias avanzan desde el departamento de Amazonas hacia el Datem del Marañón y que precipitaciones en Ucayali podrían influir en varias provincias de Loreto, aumentando la probabilidad de lluvias fuertes en algunos sectores de la región.

Ríos en alerta y recomendaciones

En cuanto a la situación hidrológica, indicaron que el río Amazonas se encuentra en ascenso y está próximo a activar la alerta amarilla en la estación de control de Iquitos. Por su parte, los ríos Marañón y Ucayali permanecen en alerta roja, mientras que el Huallaga se mantiene en alerta naranja, todos con tendencia creciente.

Frente a este escenario, el Senamhi recomienda a la población, especialmente a quienes viven en zonas ribereñas, "mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias frente al calor intenso y las lluvias persistentes".

