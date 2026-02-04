HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Altas temperaturas en la selva peruana: sensación de calor llegaría hasta los 39ºC en los próximos días, advierte Senamhi

El Senamhi avirtió que la combinación de altas temperaturas, humedad y lluvias podría afectar la primera semana de febrero, por lo que recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Sensación térmica en la selva peruana llegará hasta los 39°C
Sensación térmica en la selva peruana llegará hasta los 39°C | Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que la región Loreto experimentará en los próximos días un aumento significativo de la sensación de calor. La combinación de altas temperaturas, humedad elevada y periodos de brillo solar durante las mañanas generará condiciones propias de la temporada, mientras que las lluvias persistentes continuarán en las tardes y noches.

Según indicaron, entre el lunes y miércoles, las temperaturas máximas oscilarán entre 32 °C y 33 °C, con sensación térmica de hasta 38 °C o 39 °C. Las mínimas se mantendrán alrededor de 23 °C durante las madrugadas, acompañadas de neblina y rápido ingreso del sol. A pesar de estas condiciones, las precipitaciones serán leves a moderadas, aunque se espera que se intensifiquen.

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

Incremento de temperatura en Lima y la costa peruana: Senamhi revela condiciones del clima hasta el 6 de febrero

lr.pe

Pronóstico de lluvias y calor por días

El ingeniero Marco Paredes, director de la Dirección Regional 8 del Senamhi, en Loreto, explicó a través de un comunicado que "estas condiciones son típicas de la temporada, sin embargo, hacia el jueves y viernes las precipitaciones podrían intensificarse, presentándose lluvias de moderada a fuerte intensidad durante las tardes y noches, las cuales podrían extenderse durante el fin de semana".

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El monitoreo meteorológico indica que las lluvias avanzan desde el departamento de Amazonas hacia el Datem del Marañón y que precipitaciones en Ucayali podrían influir en varias provincias de Loreto, aumentando la probabilidad de lluvias fuertes en algunos sectores de la región.

Más calor en Lima: Primera semana de febrero superaría los 30 °C, advierte Senamhi

lr.pe

Ríos en alerta y recomendaciones

En cuanto a la situación hidrológica, indicaron que el río Amazonas se encuentra en ascenso y está próximo a activar la alerta amarilla en la estación de control de Iquitos. Por su parte, los ríos Marañón y Ucayali permanecen en alerta roja, mientras que el Huallaga se mantiene en alerta naranja, todos con tendencia creciente.

Frente a este escenario, el Senamhi recomienda a la población, especialmente a quienes viven en zonas ribereñas, "mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias frente al calor intenso y las lluvias persistentes".

