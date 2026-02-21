HOYSuscripcion LR Focus

Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac
Economía

Cuatro obras clave de agua y saneamiento se construirán por más de S/ 3.200 millones en Lima, Madre Dios, San Martín y Cajamarca

La capital peruana recibirá la mayor parte de la inversión, con S/1.900 millones destinados a una moderna planta de tratamiento de agua y a nuevos sistemas de alcantarillado para 1.5 millones de limeños.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento concretará obras en cuatro regiones del país durante el primer semestre del 2026.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento concretará obras en cuatro regiones del país durante el primer semestre del 2026. | Foto: composición LR/El Peruano/Construcción y Vivienda

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) oficializó la ejecución de cuatro obras clave que permitirán que más de 2,5 millones de peruanos tengan acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento de calidad bajo la modalidad de asociación público-privada (APP) durante el primer semestre de 2026.

La institución indicó que las iniciativas tendrán una inversión superior a S/3.200 millones, lo que constituye uno de los paquetes más importantes en infraestructura sanitaria de los últimos años.

Cuatro regiones del Perú serán beneficiadas por estas obras

El proyecto tendrá como finalidad asegurar que miles de familias cuenten con agua segura y sistemas adecuados de alcantarillado, lo que reducirá el riesgo de enfermedades, protegerá la salud de niños y adultos mayores, disminuirá la contaminación ambiental y promoverá el desarrollo sostenible en Madre de Dios, Cajamarca, San Martín y Lima.

Cabe destacar que la capital peruana concentrará la mayor inversión en esta primera etapa de obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable en Lima, con una inversión cercana a S/1.900 millones.

“Esta intervención beneficiará a 1.5 millones de limeños mediante la construcción de una moderna planta de tratamiento de agua potable, un ramal de conducción y cinco reservorios de gran capacidad que fortalecerán el sistema de distribución en la capital”, precisó el Ministerio de Vivienda.

La planificación del proyecto en las otras regiones del país

Por otro lado, la entidad nacional mencionó que en Madre de Dios se llevará a cabo una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Puerto Maldonado, valorizada en S/490 millones. Además, será la primera asociación público-privada (APP) de saneamiento en la selva y beneficiará a más de 234.000 habitantes de Tambopata y El Triunfo. Permitirá el tratamiento adecuado de aguas residuales.

En Cajamarca se construirá una nueva PTAR con una inversión aproximada de S/317 millones. El proyecto favorecerá a 370.000 personas y contribuirá a descontaminar los ríos Mashcón y Cajamarquino, lo que mejorará el entorno y la salud de la población.

Finalmente, San Martín desarrollará el proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales para Tarapoto y San José de Sisa, con una inversión cercana a S/481 millones. Esta obra ofrecerá un servicio moderno que permitirá un crecimiento urbano ordenado y sostenible para 432.000 habitantes de la zona.

Infraestructura sanitaria beneficiará a familias de Madre de Dios, San Martín, Lima y Cajamarca. Foto: El Peruano

Infraestructura sanitaria beneficiará a familias de Madre de Dios, San Martín, Lima y Cajamarca. Foto: El Peruano

