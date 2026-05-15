La jurisprudencia emitida por la SCJN pone fin a la contradicción sobre el cómputo de plazos para notificaciones electrónicas en México. | Ilustración con IA/ChatGPT

La jurisprudencia emitida por la SCJN pone fin a la contradicción sobre el cómputo de plazos para notificaciones electrónicas en México. | Ilustración con IA/ChatGPT

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un punto obligatorio en el que los correos electrónicos emitidos durante días inhábiles —como sábados, domingos y días festivos— no producirán efectos legales sino hasta el primer minuto del siguiente día hábil, consolidando una interpretación que evita la reducción injusta de los plazos procesales en juicios. Esta norma fue fijada como jurisprudencia al resolver la Contradicción de Criterios 15/2026 en sesión del Pleno del 12 de mayo de 2026.

En su comunicado oficial, el juez explicó que, aunque la Ley de Amparo prevé que las notificaciones surtan efecto al generarse la constancia, ese principio debe armonizarse con el régimen legal de días hábiles para el cómputo de plazos, de modo que la seguridad jurídica de las partes no se vea comprometida por una notificación emitida en un periodo de descanso judicial.

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¿Cuándo empiezan a contar los plazos de una notificación digital en un amparo?

La SCJN resolvió una contradicción de criterios entre tribunales colegiados sobre el momento exacto en que tienen validez las notificaciones electrónicas en el juicio de amparo. Anteriormente, existía una disputa debido a que algunos órganos judiciales contabilizaban los términos desde que el sistema arrojaba el acuse, sin importar si ocurría en fin de semana o fecha festiva, mientras que otros dictaminaban que el conteo debía iniciar exclusivamente en días hábiles.

Bajo esta nueva directriz, la regla aplica de igual forma tanto para los avisos que los usuarios revisan de manera voluntaria en jornadas de descanso como para aquellos que la plataforma emite automáticamente ante la falta de revisión en el periodo legal. Gracias a este cambio, las partes involucradas en un litigio mantienen intacto su tiempo de defensa.

¿Cómo afectarían los nuevos horarios de las notificaciones digitales en un juicio?

Este cambio procesal establece que ninguna persona será sancionada por no revisar una notificación electrónica enviada en fines de semana o días festivos, debido a que los plazos legales inician de forma exclusiva el siguiente día hábil. Dicha certeza resulta crucial en los juicios de amparo, donde la entrega oportuna de recursos y defensas define el resultado del litigio. Asimismo, la jurisprudencia obliga a todos los órganos jurisdiccionales del país a aplicar el mismo criterio, una unificación que armoniza la Ley de Amparo y elimina las contradicciones entre tribunales.

Especialistas en la materia señalan que la medida consolida la seguridad jurídica y aporta claridad en los tiempos procesales, además de adaptar la práctica de los juzgados a las herramientas tecnológicas actuales. La transformación cobra relevancia en un contexto en el que la digitalización de los procedimientos elevó el uso de plataformas para comunicar resoluciones oficiales.