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Piura: cerca de 500 familias expuestas a aguas servidas por colapso de desagües

Afectados denuncian que menores de colegios y un PRONOEI también se ven afectados. Piden intervención de la EPS Grau y la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre.

Vecinos afectados viven en riesgo sanitario. Foto: Almendra Ruesta - La República.
Vecinos afectados viven en riesgo sanitario. Foto: Almendra Ruesta - La República.

Los vecinos de los asentamientos humanos Luis Albertos Sánchez y Paredes Macedas, eb la ciudad de Piura, protestaron debido al colapso de desagües en el dren Fe y Alegría. Los ciudadanos expusieron que los menores de un colegio y un PRONOEI se ven expuestos a transitar por la zona pese a las condiciones de insalubridad.

Sergio Zapata, vecino del sector, señaló que desde hace 17 días vienen padeciendo por los malos olores que generan las aguas servidas estancadas en el dren, el que se encuentra ubicado a unos pocos metros del colegio Fe y Alegría. "Son cerca de 500 familias las que se ven afectadas. Este es un atentado contra la salud”.

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En esa línea, solicitaron que el personal de la EPS Grau (empresa a cargo del servicio de agua y alcantarillado) o las autoridades del distrito de Veintiséis de Octubre dispongan de maquinaria para realizar la limpieza del dren y retirar las aguas malolientes. Asimismo, buscan una respuesta definitiva a esta problemática ya que, cada cierto tiempo, los buzones del alcantarillado colapsan y filtra el líquido.

"Todos tenemos que cruzar por acá, esto es una pestilencia. Ni siquiera tenemos un buen servicio de agua por acá. A la Fiscalía del Ambiente, vengan a verificar esto porque se trata de un atentado contra la salud. No somos animales, somos seres humanos", apuntó el vecino Felipe Herrera.

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