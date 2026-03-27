Estas son las 21 iglesias de Lima que recibirán fieles por Semana Santa 2026: revisa la lista

La Municipalidad de Lima revela que 21 iglesias del Cercado están listas para recibir visitantes durante la Semana Santa 2026, tras inspecciones de seguridad a 36 templos. | Andina

La Municipalidad de Lima revela que 21 iglesias del Cercado están listas para recibir visitantes durante la Semana Santa 2026, tras inspecciones de seguridad a 36 templos. | Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que 21 iglesias del Cercado de Lima cumplen con las condiciones de seguridad necesarias para recibir visitantes durante la Semana Santa 2026, tras una inspección técnica realizada a 36 templos del Centro Histórico.

De acuerdo con la comuna, las evaluaciones estuvieron a cargo de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y contemplaron la revisión de instalaciones eléctricas, rutas de evacuación, control de aforo y operatividad de extintores. Estos elementos, indicaron, son claves para prevenir emergencias durante los tradicionales recorridos religiosos.

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¿Qué iglesias estarán aptas para su visita?

Entre los templos habilitados figuran:

• Parroquia El Sagrario de Lima

• Basílica Catedral de Lima

• Basílica Menor de Santo Domingo

• Iglesia Nuestra Señora de la Soledad

• Basílica Menor de La Merced

• Parroquia Santo Toribio – La Inmaculada

• Parroquia San Marcelo

• Basílica Santa Rosa de Lima

• Santuario del Señor de los Milagros de Las Nazarenas

• Iglesia Jesús, María y José

• Parroquia Sagrado Corazón de Jesús – Los Huérfanos

• Parroquia San Pedro

• Iglesia Santísima Trinidad

• Basílica y Convento de San Francisco

• Iglesia Nuestra Señora de la Buena Muerte

• Parroquia Santa Ana

• Iglesia Nuestra Señora de Cocharcas

• Santuario de Nuestra Señora del Carmen

• Iglesia Sagrados Corazones – Recoleta

• Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús

• Santuario Virgen de Lourdes

La municipalidad recomendó a los asistentes evitar acudir con menores en brazos, coches o adultos mayores a zonas de alta concurrencia, además de no ingresar a templos que se encuentren completamente llenos, a fin de reducir riesgos.

Cierres en el Centro Histórico

Como parte de las medidas por Semana Santa, la comuna limeña, junto al Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú, presentó el plan “Semana Santa 2026” en la Plaza de Armas.

Asimismo, se anunció el cierre de calles en el Centro Histórico entre el 2 y el 5 de abril. Durante esos días, el tránsito vehicular estará restringido en el Damero de Pizarro desde las 7.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.

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