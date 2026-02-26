HOYSuscripcion LR Focus

Natalia Málaga dejó fuerte crítica a sus jugadoras pese a triunfo de Géminis 3-1 contra Universitario: "No se la creen"

La entrenadora peruana analizó el desempeño de sus dirigidas tras la sorpresiva victoria a Universitario y escalar hasta el cuarto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2026.

Natalia Málaga criticó a sus jugadoras pese a triunfo de Géminis ante Universitario. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes
Géminis dio la sorpresa al vencer 3-1 a Universitario por el partido pendiente por la sexta fecha de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026. Con este resultado, las cremas dejaron definitivamente la cima del torneo. Por su parte, el equipo dirigido por Natalia Málaga escaló varias posiciones y ahora es cuarto con 28 unidades. Al término del encuentro, la entrenadora peruana conversó con la prensa local. Si bien expresó su satisfacción por la victoria, también lanzó una crítica a sus voleibolistas.

En principio, Málaga resaltó el nivel de Universitario, uno de los rivales más complicados de la Liga Peruana de Vóley. Asimismo, señaló que a su equipo le hace falta comunicación para cerrar los partidos con mayor sosiego y no pasar apuros.

Natalia Málaga criticó a sus jugadoras pese a triunfo de Géminis contra Universitario

“Nos íbamos, regresábamos y esas cosas hay que trabajarlas y controlarlas, porque es una parte más emocional que técnica. No se la creen y salen diciendo: ‘Ya gané dos a cero y ya está’. No, eso nunca, hasta que el árbitro da el pitazo final y se acabó. Uno nunca debe perder esa concentración ni dejar de continuar con el ritmo”, declaró.

Málaga precisó que en la liga no existe ningún equipo imbatible, pero aceptó que Universitario es un club que exige mayor sacrificio. "Hemos visto durante todo este campeonato cómo se ha estado desenvolviendo la ‘U’. Es un equipo muy competitivo, que desestabiliza muy rápido, como nos pasó en el tercer set. No son mancas tampoco, tienen un equipo bastante agresivo”, añadió.

Finalmente, pidió tranquilidad en esta recta final del campeonato doméstico. “Nos faltan dos partidos y hay que enfocarse en ellos antes de pensar en la serie. No me adelanto, no me gusta cantar victoria. No es que no confíe en el equipo, pero hay que ir paso a paso, porque a veces uno se estrella cuando habla antes de tiempo”, concluyó.

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario se quedó en el tercer lugar con 44 puntos, mientras que Géminis subió hasta la cuarta casilla con 28 unidades.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima1816249:1646
2.San Martín1815351:2046
3.Universitario1815348:1744
4.Deportivo Géminis1810835:3128
5.Regatas Lima1810838:3327
6.Atlético Atenea189838:3529
7.Circolo Sportivo Italiano189931:3924
8.Deportivo Soan1851328:4218
9..Rebaza Acosta1851326:4515
10.Olva Latino1851322:4614
