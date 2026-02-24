Este es el nuevo proyecto de S/ 114 millones en MegaPlaza Independencia que transformará el Parque Arauco y su zona residencial
La obra ofrecerá 700 empleos durante su fase de construcción y 190 puestos laborales permanentes. Además, ofrecerá viviendas dirigidas a jóvenes y familias, con amplios espacios comunes y un enfoque en sostenibilidad energética.
La compañía Parque Arauco confirmó que realizará una inversión cercana a los S/ 114 millones para llevar a cabo un nuevo proyecto residencial multifamiliar en MegaPlaza, en Independencia. La iniciativa prevé construir dos torres de 21 pisos con 504 departamentos destinados exclusivamente al arriendo de viviendas.
La planificación de esta innovadora urbanización forma parte de una estrategia integral que busca transformar este espacio en un moderno centro urbano de uso mixto en Lima Norte, integrando áreas residenciales, comerciales y recreativas para dinamizar el desarrollo económico y social de la zona.
El ambicioso proyecto que busca posicionarse entre las mejores zonas residenciales de Lima Norte
Uno de los principales objetivos es desarrollar y consolidar el complejo como un espacio exclusivamente destinado a viviendas, comercio, servicios y entretenimiento en un mismo entorno. Asimismo, se contempla una superficie de aproximadamente 29.000 metros cuadrados, que incluirá alrededor de 700 puestos de trabajo disponibles durante la etapa de construcción.
Por otro lado, en la fase de operación se crearán aproximadamente 190 empleos permanentes. Por esta razón, las viviendas tendrán tipologías de uno, dos y tres dormitorios, orientadas principalmente a jóvenes profesionales, parejas y familias que buscan residir cerca de servicios recreativos.
¿Qué otros sectores tendrá el nuevo proyecto de vivienda?
La empresa Parque Arauco indicó que esta iniciativa contará con espacios comunes como coworking, gimnasio, áreas sociales y zonas verdes. Además, para su funcionamiento, también tendrá la certificación EDGE, incorporando soluciones de ahorro energético, eficiencia hídrica y optimización de recursos.
Ante la expectativa generada por la incorporación de diversas áreas dentro de este conjunto residencial, la corporación precisó que se trata de su segundo proyecto de vivienda para renta en el país, tras el lanzamiento de LiveSpace La Mar en octubre del año pasado. Esta obra, ubicado en Miraflores, superó el 44% de ocupación en sus primeros meses de operación.
¿Para cuándo se tiene previsto iniciar con la construcción del proyecto?
El anteproyecto ya recibió luz verde por parte de la municipalidad de Independencia y ahora se encuentra en la etapa de tramitación de licencias. De acuerdo con el cronograma establecido, la construcción comenzaría en 2027, por lo que se prevé que esté funcionando para 2029.
El grupo reiteró que su intención es transformar MegaPlaza Independencia en un verdadero centro urbano para el cono norte. Con esta iniciativa, la compañía busca diversificar su portafolio y contribuir al desarrollo de Lima Norte mediante una propuesta residencial integrada, moderna y de alto estándar.
La construcción de este nuevo proyecto pretende ser un eje clave en la transformación de uno de los distritos emergentes de Lima. Foto: Perú Retail