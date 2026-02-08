HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

La disposición aprobada por el MEF no modifica los pagos ni trámites que realizan los ciudadanos, ya que se limita a ajustar los criterios internos con los que el Estado calcula la comisión que paga al Banco de la Nación por la gestión de fondos públicos.

La medida actualiza una norma vigente desde 2019 y amplía las operaciones que se toman en cuenta para calcular dicha comisión.
La medida actualiza una norma vigente desde 2019 y amplía las operaciones que se toman en cuenta para calcular dicha comisión. | Foto: La República

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó la regulación sobre la comisión que recibe el Banco de la Nación por los servicios bancarios que presta en la administración de fondos públicos. El cambio fue aprobado mediante la Resolución Ministerial N.° 055-2026-EF/52, publicada el 6 de febrero de 2026 en el Diario Oficial El Peruano.

Únete a nuestro canal de política y economía

La medida actualiza una norma vigente desde 2019 y amplía las operaciones que se toman en cuenta para calcular dicha comisión. En concreto, se modifica el numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución Ministerial N.° 121-2019-EF/52, a fin de adecuarla a los cambios legales recientes vinculados al Sistema Nacional de Tesorería.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS OFRECEN "MANO DURA", PERO NO PARA LA FRANJA ELECTORAL 2026 | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Trabajadores podrás recibir sus remuneraciones mediante Yape, Plin y otras billeteras digitales, según nuevo reglamento

lr.pe

El nuevo decreto incorpora la recaudación de tasas, multas e ingresos no tributarios

El ajuste responde a una modificación del Decreto Legislativo N.° 1441, introducida por la Décima Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 32515, que precisó que la retribución a la entidad estatal debe considerar todos los movimientos de ingresos y egresos de las entidades públicas comprendidas en este sistema.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En ese marco, la nueva disposición incorpora de manera expresa la recaudación de tasas, multas e ingresos no tributarios administrados por las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, así como por los Pliegos Presupuestarios de los Gobiernos Locales y otras entidades públicas.

PUEDES VER: Gobierno oficializa bono de S/100 para trabajadores del sector público: ¿Cuándo ha disminuido en los últimos años?

lr.pe

Medida no afecta a ciudadanos

La norma también incluye los impuestos que constituyen ingresos de los gobiernos locales y aclara que estos servicios se consideran dentro del cálculo de la comisión sin importar el medio de pago utilizado para efectuar la recaudación.

Con esta actualización, el MEF redefine la base sobre la cual se calcula la comisión que paga la Dirección General del Tesoro Público al Banco de la Nación. La medida no introduce cambios para los ciudadanos, pero ordena y precisa los criterios aplicables a la gestión de los recursos públicos.

Notas relacionadas
Gobierno autoriza pago de sueldos vía billeteras digitales: qué cambia para trabajadores y empleadores

Gobierno autoriza pago de sueldos vía billeteras digitales: qué cambia para trabajadores y empleadores

LEER MÁS
¿Cuáles son las fechas de pago para las pensiones con aumento de ONP, 19990 y 20530? Esto es lo que se sabe

¿Cuáles son las fechas de pago para las pensiones con aumento de ONP, 19990 y 20530? Esto es lo que se sabe

LEER MÁS
MEF alista inversión privada de US$ 3,500 millones con proyectos mineros e inmobiliarios hasta 2027

MEF alista inversión privada de US$ 3,500 millones con proyectos mineros e inmobiliarios hasta 2027

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
Indecopi alerta sobre retiro y destrucción de lote de sulfato ferroso 300 mg por no cumplir prueba de disolución y poner en riesgo la salud

Indecopi alerta sobre retiro y destrucción de lote de sulfato ferroso 300 mg por no cumplir prueba de disolución y poner en riesgo la salud

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Gobierno desarma el G2G con Francia y evalúa un esquema APP "con peajes" para la Nueva Carretera Central

Gobierno desarma el G2G con Francia y evalúa un esquema APP "con peajes" para la Nueva Carretera Central

LEER MÁS
Cronograma ONP 2026 para pensionistas: comenzaron los pagos del nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

Cronograma ONP 2026 para pensionistas: comenzaron los pagos del nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Partido Real Madrid vs Valencia EN VIVO HOY por LaLiga de España vía DSports: merengues ganan

Elecciones 2026: Perú instalará más de 2.500 mesas de votación en el extranjero

Economía

Gobierno desarma el G2G con Francia y evalúa un esquema APP "con peajes" para la Nueva Carretera Central

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 8 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

EE.UU. felicita a fondo inversor EIG por la compra del 49,87% del principal gasoducto del Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Perú instalará más de 2.500 mesas de votación en el extranjero

Gobierno de Jerí continúa sin presentan Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025