Denisse Miralles afirma que el gabinete fue conformado por ministros escogidos por Hernando de Soto

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aclaró que su gabinete no responde a "cuotas de nadie", aunque reveló que los ministros fueron seleccionados de una lista consensuada entre Hernando de Soto y el mandatario José María Balcázar, elaborada antes de que el economista declinara asumir el premierato.

"Había un gabinete ya decidido, aceptado por el presidente (Balcázar) y el que iba a ser premierato (De Soto). Había una lista ya consensuada... Estábamos todos los que hemos jurado, solo uno no juró, el candidato al Mincetur (cartera de Comercio Exterior y Turismo). Todo el resto eran las mismas personas que ya estaban consensuadas (para el gabinete De Soto)", indicó Miralles en una entrevista en Canal N.

Miralles negó tener vínculos con agrupaciones políticas y descartó que el actual gabinete responda a acuerdos partidarios. "Este gabinete no tiene un color político", indicó. Asimismo, rechazó cualquier acercamiento con Alianza para el Progreso (APP), partido al que fue vinculada debido a su labor en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y su cercanía con el exministro José Salardi, quien ha sido señalado como ejecutor del plan de gobierno de César Acuña.

“Ninguna cercanía, yo nunca he tenido una afiliación política (…) Yo no sé de donde pueden inventar esas cosas, yo nunca en mi vida profesional he tenido una afiliación política, no me acerca nada al partido, ni APP, ni Fuerza Popular ni ningún partido", señaló.

En la entrevista, también ratificó la reestructuración de Petroperú para que genere sus propios ingresos, aseguró responsabilidad fiscal y mencionó que el Ejecutivo prioriza la emergencia por lluvias en el país.

Denisse Miralles revela cómo le propusieron ser primera ministra

La presidenta del PCM relató que, inicialmente, fue convocada para asumir la cartera de Economía en un gabinete liderado por De Soto. Sin embargo, la juramentación fue cancelada de forma inesperada. Según detalló, cuando el equipo ministerial ya se encontraba listo para la ceremonia, se les notificó que el acto se postergaría hasta las 6:00 p. m.

Tras la suspensión, relató que los ministros se reunieron con Balcázar para manifestar la necesidad de contar con un gabinete definido y agilizar la toma de decisiones. Según su testimonio, fue en ese contexto que el mandatario le propuso asumir la presidencia del Consejo de Ministros, planteamiento que recibió el respaldo unánime del equipo ministerial.