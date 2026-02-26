HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Denisse Miralles afirma que el gabinete fue conformado por ministros escogidos por Hernando de Soto

La titular del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, negó que la formación del gabinete responda a cuotas políticas. Además, descartó vínculos con Alianza para el Progreso.

Miralles juramentó como premier del Consejo de Ministros tras frustrada designación de Hernando de Soto.
Miralles juramentó como premier del Consejo de Ministros tras frustrada designación de Hernando de Soto. | Foto: composición LR/ PCM/ Canal N

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aclaró que su gabinete no responde a "cuotas de nadie", aunque reveló que los ministros fueron seleccionados de una lista consensuada entre Hernando de Soto y el mandatario José María Balcázar, elaborada antes de que el economista declinara asumir el premierato.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Había un gabinete ya decidido, aceptado por el presidente (Balcázar) y el que iba a ser premierato (De Soto). Había una lista ya consensuada... Estábamos todos los que hemos jurado, solo uno no juró, el candidato al Mincetur (cartera de Comercio Exterior y Turismo). Todo el resto eran las mismas personas que ya estaban consensuadas (para el gabinete De Soto)", indicó Miralles en una entrevista en Canal N.

TE RECOMENDAMOS

¡GABINETE EN PROBLEMAS! RENOVACIÓN NO DARÁ CONFIANZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Indira Huilca cuestiona gabinete de Denisse Miralles: "El país se inunda y ellos hacen sus repartijas"

lr.pe

Miralles negó tener vínculos con agrupaciones políticas y descartó que el actual gabinete responda a acuerdos partidarios. "Este gabinete no tiene un color político", indicó. Asimismo, rechazó cualquier acercamiento con Alianza para el Progreso (APP), partido al que fue vinculada debido a su labor en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y su cercanía con el exministro José Salardi, quien ha sido señalado como ejecutor del plan de gobierno de César Acuña.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Ninguna cercanía, yo nunca he tenido una afiliación política (…) Yo no sé de donde pueden inventar esas cosas, yo nunca en mi vida profesional he tenido una afiliación política, no me acerca nada al partido, ni APP, ni Fuerza Popular ni ningún partido", señaló.

En la entrevista, también ratificó la reestructuración de Petroperú para que genere sus propios ingresos, aseguró responsabilidad fiscal y mencionó que el Ejecutivo prioriza la emergencia por lluvias en el país.

PUEDES VER: Denisse Miralles justifica demora por la firma del decreto de emergencia en Arequipa: "El Gobierno estuvo paralizado"

lr.pe

Denisse Miralles revela cómo le propusieron ser primera ministra

La presidenta del PCM relató que, inicialmente, fue convocada para asumir la cartera de Economía en un gabinete liderado por De Soto. Sin embargo, la juramentación fue cancelada de forma inesperada. Según detalló, cuando el equipo ministerial ya se encontraba listo para la ceremonia, se les notificó que el acto se postergaría hasta las 6:00 p. m.

Tras la suspensión, relató que los ministros se reunieron con Balcázar para manifestar la necesidad de contar con un gabinete definido y agilizar la toma de decisiones. Según su testimonio, fue en ese contexto que el mandatario le propuso asumir la presidencia del Consejo de Ministros, planteamiento que recibió el respaldo unánime del equipo ministerial.

Notas relacionadas
Hernando de Soto asegura que lobistas y políticos manejan el poder: "Ningún presidente ha podido evitar ser secuestrado"

Hernando de Soto asegura que lobistas y políticos manejan el poder: "Ningún presidente ha podido evitar ser secuestrado"

LEER MÁS
Indira Huilca cuestiona gabinete de Denisse Miralles: "El país se inunda y ellos hacen sus repartijas"

Indira Huilca cuestiona gabinete de Denisse Miralles: "El país se inunda y ellos hacen sus repartijas"

LEER MÁS
Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

LEER MÁS
César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

LEER MÁS
Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estas son las multas por no votar en las Elecciones 2026: montos por distrito

Link local de votación: consulta dónde votar en las Elecciones Generales 2026

Tras la muerte de su hija embarazada en Egipto, madre peruana busca traer de vuelta a su mascota: "Es parte de nuestra vida"

Política

Estas son las multas por no votar en las Elecciones 2026: montos por distrito

Link local de votación: consulta dónde votar en las Elecciones Generales 2026

Congreso: Raúl Espíritu Cavero es convocado para ocupar curul en reemplazo Lucinda Vásquez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Estas son las multas por no votar en las Elecciones 2026: montos por distrito

Link local de votación: consulta dónde votar en las Elecciones Generales 2026

Congreso: Raúl Espíritu Cavero es convocado para ocupar curul en reemplazo Lucinda Vásquez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025