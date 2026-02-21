HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Nestlé se retira del mercado mundial de helados: ¿qué pasará con D’Onofrio en Perú?

La multinacional suiza replantea su estrategia global y evalúa desprenderse del negocio de helados, lo que pone en duda el futuro de una de las marcas más representativas del mercado peruano.

La multinacional suiza Nestlé anunció que se retirará del negocio heladero en todo el mundo.
La multinacional suiza Nestlé anunció que se retirará del negocio heladero en todo el mundo. | Composición LR

La compañía suiza, Nestlé, anunció que se encuentra en negociaciones avanzadas para vender su negocio global de helados, como parte de una estrategia de reorganización que busca concentrar más recursos en áreas más rentables.

El anuncio realizado durante la presentación de resultados de 2025, ha encendido alertas en Perú sobre el futuro de D’Onofrio, una de las marcas más emblemáticas del mercado local.

La decisión llega bajo la gestión del CEO Philipp Navratil, quién señaló que serán la nutrición, café, comida para mascotas, además de alimentos y snacks, los sectores en los que invertirán sus esfuerzos. Los tres primeros, con un equivalente al 70% de la facturación de la compañía, lo que explica la decisión de abandonar actividades menos rentables.

¿Qué pasará con D’Onofrio?

La noticia ha causado inquietud en Perú, debido al peso de D’Onofrio, marca que Nestlé adquirió en 1997. Aunque la multinacional no ha mencionado específicamente el futuro de la firma local, sí ha confirmado que se encuentra en una etapa de "evaluación de detalles" y definiendo los siguientes pasos para su negocio de helados en el país.

Desde la compañía señalaron que la información oficial se compartirá de "manera oportuna" conforme avance el proceso, dejando abierta la duda sobre el destino de una de las marcas más icónicas del mercado peruano.

“Desde Nestlé, estamos evaluando detalles y próximos pasos en Perú, estaremos informando de manera oportuna y con transparencia”, remarcó en un comunicado de prensa.

Aunque no hay definiciones finales, todo apunta a que la marca continuaría en el mercado bajo un nuevo esquema de gestión alineado con la estrategia global.

En busca de una reestructuración global

El cambio estratégico coincide con el descenso en los beneficios. Nestlé obtuvo 9.900 millones de euros en 2025, un 17% menos que el año anterior, lo que ha intensificado la necesidad de optimizar su cartera de negocios.

Asimismo, la reordenación de Nestlé forma parte de un plan más amplio para simplificar la estructura corporativa y reducir costes administrativos, acompañado de un plan de eficiencia operativa que contempla la reducción de aproximadamente 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo hasta finales de 2027, principalmente en áreas administrativas.

Menor presencia en el agua embotellada

En paralelo, Nestlé también evalúa dejar de gestionar su división de aguas premium, que incluye marcas como Perrier, San Pellegrino, Pure Life, Aquarel y Viladrau. Esta operación, prevista para 2027, representa alrededor del 3,5% de sus ingresos. Actualmente, la empresa mantiene negociaciones avanzadas para vender su participación en esta unidad, lo que implicaría ceder la gestión operativa del negocio.

Sin duda, este movimiento responde a una combinación de factores económicos y de reputación, debido a que sector del agua embotellada se enfrenta cada vez a mayores cuestionamientos respecto al impacto medioambiental y al uso de recursos hídricos, temas que han generado críticas constantes hacia la compañía en los últimos años.

