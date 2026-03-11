La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el Gobierno intensificará las acciones de fiscalización en diferentes estaciones de servicio y grifos, tanto en Lima Metropolitana como en distintas regiones del Perú, luego de registrarse un incremento en el precio de los combustibles en medio del desabastecimiento de GNV.

La jefa del gabinete sostuvo que, pese a la fuga registrada en el ducto de Camisea, el país cuenta con combustible suficiente, por lo que el alza reportada en algunos establecimientos no estaría justificada.

Según señaló en una conferencia de prensa, estos operativos se llevarán a cabo este jueves 12 y viernes 13 de marzo. Las intervenciones buscarán garantizar que la comercialización del carburante se realice conforme a las condiciones reales de abastecimiento en el mercado.

“Hay suficiente GLP, diésel y gasolina. Entonces no debería haber una alza en los precios. El alza debería haber cuando hay escasez, pero esto no está. Lo que hay es acaparamiento y están especulando con los precios (…) Hay malos empresarios que están haciendo esto (retener el producto). No tiene por qué subir el combustible. Hay malas prácticas”, indicó.

Ministerio Público y Sunat se sumarán a operativos de fiscalización a grifos

Aunque ya se vienen realizando operativos de control junto con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) e Indecopi, en estas nuevas intervenciones también se sumarán la Fiscalía y la Sunat para frenar irregularidades en la comercialización de GNV, GLP, diésel y gasolina.

“Nos han pedido ser más firmes y vamos a invitar al Ministerio Público y Sunat (…) eso es lo que hemos prometido. Mañana y el viernes se va a desplegar todo un operativo muy fuerte al respecto y con eso poder reducir el tema del precio”, comunicó.