Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP
Gobierno anuncia operativos 'fuertes' en grifos este 12 y 13 de marzo para frenar alza del precio de combustibles: "Hay acaparamiento"     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de marzo | LR+ Noticias

Gobierno anuncia operativos 'fuertes' en grifos este 12 y 13 de marzo para frenar alza del precio de combustibles: “Hay acaparamiento”

Sunat y Fiscalía se unirán a las intervenciones de Osinergmin e Indecopi para controlar irregularidades y asegurar que no haya especulación en los precios del combustible.

Autoridades intervendrán grifos ante denuncias de acaparamiento y alza de precios.
Foto: composición LR

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el Gobierno intensificará las acciones de fiscalización en diferentes estaciones de servicio y grifos, tanto en Lima Metropolitana como en distintas regiones del Perú, luego de registrarse un incremento en el precio de los combustibles en medio del desabastecimiento de GNV.

La jefa del gabinete sostuvo que, pese a la fuga registrada en el ducto de Camisea, el país cuenta con combustible suficiente, por lo que el alza reportada en algunos establecimientos no estaría justificada.

¿SE ACABA LA CRISIS GNV? BALCÁZAR ANUNCIA FECHA PARA NORMALIZAR EL GAS

Según señaló en una conferencia de prensa, estos operativos se llevarán a cabo este jueves 12 y viernes 13 de marzo. Las intervenciones buscarán garantizar que la comercialización del carburante se realice conforme a las condiciones reales de abastecimiento en el mercado.

“Hay suficiente GLP, diésel y gasolina. Entonces no debería haber una alza en los precios. El alza debería haber cuando hay escasez, pero esto no está. Lo que hay es acaparamiento y están especulando con los precios (…) Hay malos empresarios que están haciendo esto (retener el producto). No tiene por qué subir el combustible. Hay malas prácticas”, indicó.

Ministerio Público y Sunat se sumarán a operativos de fiscalización a grifos

Aunque ya se vienen realizando operativos de control junto con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) e Indecopi, en estas nuevas intervenciones también se sumarán la Fiscalía y la Sunat para frenar irregularidades en la comercialización de GNV, GLP, diésel y gasolina.

“Nos han pedido ser más firmes y vamos a invitar al Ministerio Público y Sunat (…) eso es lo que hemos prometido. Mañana y el viernes se va a desplegar todo un operativo muy fuerte al respecto y con eso poder reducir el tema del precio”, comunicó.

Precio de combustibles HOY 11 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Precio de combustibles HOY 11 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Cusco: trabajadores exigen congelar precios del combustible y anuncian protesta

Cusco: trabajadores exigen congelar precios del combustible y anuncian protesta

Taxistas rechazan bono de S/120 del Gobierno y confirman participación en paro nacional este 12 de marzo

Taxistas rechazan bono de S/120 del Gobierno y confirman participación en paro nacional este 12 de marzo

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

