Contraloría recomienda inicio de acciones legales contra exfuncionarios del Banco de la Nación

La Contraloría General de la República recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar acciones legales contra varios exfuncionarios del Banco de la Nación: el exgerente de Finanzas y Contabilidad que laboró de febrero a diciembre del 2021; el expresidente del directorio (2020-2022); y el expresidente del Comité de Riesgos y exdirector (2019-2022). Este último es José Olivares Canchari, quien actualmente labora en Caja Piura.

De acuerdo al informe de auditoría N° 021-2025-2-0010-AC, los directores y funcionarios del Banco de la Nación habrían aprobado y ejecutado acciones que derivaron en la compra de bonos soberanos en un escenario de caída drástica de precios, elevando la exposición de la entidad al riesgo del mercado, decisión que, según la Contraloría, habría vulnerado la normativa aplicable en el sector financiero.

TE RECOMENDAMOS ¿SE ACABA LA CRISIS GNV? BALCÁZAR ANUNCIA FECHA PARA NORMALIZAR EL GAS | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Contraloría advierte riesgo en continuidad de la Vía Expresa Santa Rosa por falta de presupuesto

Como consecuencia de ello, la entidad de control sostuvo que se habría generado una afectación económica estimada de S/98.500, así como perdidas contables por S/98.620.000 y perdidas no realizadas al 31 de diciembre de 2024 por S/38.120.000 mil soles. Esto habría comprometido la utilidad y el patrimonio del Banco de la Nación.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Contexto de las investigaciones

La Contraloría expuso que en la sesión del directorio n° 2307, integrado por el entonces presidente ejecutivo y otros tres directores (entre los que se encontraba Olivares), se modificó la composición del Comité de Activos y Pasivos (COAP). Se designó al presidente ejecutivo y a dos directores como únicos miembros con derecho a voto, excluyendo a los ejecutivos del banco. Está designación habría carecido de sustento técnico, por lo que la SBS alertó de una vulneración de la normativa vigente.

Pese a esa observación, el directorio dispuso postergar la corrección. El ajuste del COAP, de acuerdo a lo exigido por la SBS, se llevó a cabo 10 meses después, tras haber aprobado la Estrategia de Inversión para el año 2021, que implicaba la compra de bonos soberanos.

Sanción de Sunafil

Por otro lado, la Sunafil inició un proceso sancionador e imputación de cargos contra el actual presidente de la Caja Piura, Javier Bereche Álvarez, por presunto hostigamiento laboral contra un trabajador de esta institución. Según un documento sobre el caso, habría ocurrido durante una reunión virtual el pasado 2025.

La República intentó comunicarse con Olivares y Bereche para recoger sus descargos, pero pese a las llamadas y mensajes, hasta el cierre de esta nota, no recibió una respuesta.