HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Francisco Sagasti en vivo, ¿Acuña acaparador? | Epicentro Electoral - Réplica

Economía

Contraloría recomienda inicio de acciones legales contra exfuncionarios del Banco de la Nación

Entre los mencionados se encuentra José Olivares Canchari, actual funcionario de Caja Piura.

Informe recomienda a la Procuraduría iniciar acciones contra varios exfuncionarios del Banco de la Nación. Foto: Radio Nacional.
Informe recomienda a la Procuraduría iniciar acciones contra varios exfuncionarios del Banco de la Nación. Foto: Radio Nacional.

La Contraloría General de la República recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar acciones legales contra varios exfuncionarios del Banco de la Nación: el exgerente de Finanzas y Contabilidad que laboró de febrero a diciembre del 2021; el expresidente del directorio (2020-2022); y el expresidente del Comité de Riesgos y exdirector (2019-2022). Este último es José Olivares Canchari, quien actualmente labora en Caja Piura

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo al informe de auditoría N° 021-2025-2-0010-AC, los directores y funcionarios del Banco de la Nación habrían aprobado y ejecutado acciones que derivaron en la compra de bonos soberanos en un escenario de caída drástica de precios, elevando la exposición de la entidad al riesgo del mercado, decisión que, según la Contraloría, habría vulnerado la normativa aplicable en el sector financiero.

TE RECOMENDAMOS

¿SE ACABA LA CRISIS GNV? BALCÁZAR ANUNCIA FECHA PARA NORMALIZAR EL GAS | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Contraloría advierte riesgo en continuidad de la Vía Expresa Santa Rosa por falta de presupuesto

lr.pe

Como consecuencia de ello, la entidad de control sostuvo que se habría generado una afectación económica estimada de S/98.500, así como perdidas contables por S/98.620.000 y perdidas no realizadas al 31 de diciembre de 2024 por S/38.120.000 mil soles. Esto habría comprometido la utilidad y el patrimonio del Banco de la Nación.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Contexto de las investigaciones

 La Contraloría expuso que en la sesión del directorio n° 2307, integrado por el entonces presidente ejecutivo y otros tres directores (entre los que se encontraba Olivares), se modificó la composición del Comité de Activos y Pasivos (COAP). Se designó al presidente ejecutivo y a dos directores como únicos miembros con derecho a voto, excluyendo a los ejecutivos del banco. Está designación habría carecido de sustento técnico, por lo que la SBS alertó de una vulneración de la normativa vigente.

Pese a esa observación, el directorio dispuso postergar la corrección. El ajuste del COAP, de acuerdo a lo exigido por la SBS, se llevó a cabo 10 meses después, tras haber aprobado la Estrategia de Inversión para el año 2021, que implicaba la compra de bonos soberanos.

Sanción de Sunafil

Por otro lado, la Sunafil inició un proceso sancionador e imputación de cargos contra el actual presidente de la Caja Piura, Javier Bereche Álvarez, por presunto hostigamiento laboral contra un trabajador de esta institución. Según un documento sobre el caso, habría ocurrido durante una reunión virtual el pasado 2025. 

La República intentó comunicarse con Olivares y Bereche para recoger sus descargos, pero pese a las llamadas y mensajes, hasta el cierre de esta nota, no recibió una respuesta.

Notas relacionadas
Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Pagos de la ONP se realizan con normalidad este 9 de marzo: revisa si hoy te toca cobrar tu pensión

Pagos de la ONP se realizan con normalidad este 9 de marzo: revisa si hoy te toca cobrar tu pensión

LEER MÁS
Programa Contigo adelantará pensión a 142.000 beneficiarios por lluvias intensas

Programa Contigo adelantará pensión a 142.000 beneficiarios por lluvias intensas

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

LEER MÁS
Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Contraloría recomienda inicio de acciones legales contra exfuncionarios del Banco de la Nación

El lenguaje del odio, por Ramiro Escobar

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

Economía

Gobierno anuncia operativos 'fuertes' en grifos este 12 y 13 de marzo para frenar alza del precio de combustibles: “Hay acaparamiento”

Concesionaria Deviandes demanda al Perú en corte de Estados Unidos por incumplir pago de laudo arbitral por US$99,4 millones

Capeco: Cada hora se registran dos roturas de tuberías de agua

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

Tribunal Constitucional deja al voto demanda de inconstitucional contra Ley de Amnistía del Congreso

Misión de observadores de la OEA se reúne con jefes de ONPE y JNE para evaluar desarrollo de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025