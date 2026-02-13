Petroperú ejecutará recorte de 954 puestos desde este lunes en el marco del proceso de privatización

Petroperú informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que su Directorio aprobó una nueva estructura orgánica y un conjunto de medidas que implicarán la reducción progresiva de 954 posiciones en la empresa, en el marco del proceso de privatización y conforme a lo dispuesto por el decreto de urgencia N° 010-2025 publicado entre gallos y medianoche.

El acuerdo entrará en vigencia desde el 16 de febrero a las 6:00 p.m. La nueva estructura contempla cuatro niveles directivos y operativos principales, desde la Gerencia General hasta jefaturas, coordinadores, supervisores y empleados.

En paralelo, se aprobó un plan de reducción y adecuación de personal con el objetivo de alcanzar un Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de 1.716 plazas.

También se contempla un escenario adicional vinculado a la evaluación de ProInversión, entidad a cargo del desmembramiento de la petrolera.

Según se precisa, además de las 954 posiciones confirmadas por la reducción base (CAP más contratos), existen 600 plazas estimadas por dicha entidad que se encuentran "por validar". De concretarse ese escenario máximo señalado en el propio documento remitido al mercado, el potencial total de bajas podría alcanzar 1.554 posiciones.

La reducción de 954 puestos en detalle

Según el hecho de importancia comunicado al mercado, la reducción se concentra en distintos mecanismos:

Eliminación de plazas vacantes:

El CAP se reducirá de 2.380 a 2.147 plazas presupuestadas desde el 16 de febrero. Esto supone la eliminación de 233 puestos que estaban vacíos (102 técnicos administrativos y 131 empleados).

Reducción total de 664 vacantes proyectadas:

Esta cifra incluye las 233 plazas vacantes ya mencionadas, 75 trabajadores que se jubilarán este 2026 y 356 posiciones que se eliminarán.

No renovación de 290 contratos sujetos a modalidad:

Estos contratos vencerán y no serán renovados. De ese total, 198 corresponden a contratos vinculados al Lote Z-69, 65 son contratos por suplencia y 27 están asociados al encargo especial de administración de gas realizado por el Ministerio de Energía y Minas.

Adicionalmente, se suspenderá la renovación de contratos temporales en áreas administrativas y se dejarán extinguir progresivamente los contratos operativos conforme venzan.

El documento precisa que existen 42 trabajadores reincorporados por mandato judicial que no ocupan plazas dentro del CAP (ExtraCAP) y 33 personas que permanecen bajo medida cautelar judicial.

Etapa inicial

La compañía señaló que la nueva estructura constituye una etapa inicial. Durante este proceso, podrían adoptarse medidas adicionales que determine ProInversión.

Además, una vez definida la modalidad de promoción aplicable a la empresa o a sus bloques patrimoniales, se continuará con las acciones relacionadas al personal, en línea con el decreto de urgencia N° 010-2025, publicado por el régimen de Jerí la noche del último día del 2025.

Finalmente, se dispuso realizar gestiones ante el Ministerio de Energía y Minas para la asignación de recursos que permitan implementar las medidas de personal y alcanzar el CAP objetivo.