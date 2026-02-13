HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Petroperú ejecutará recorte de 954 puestos desde este lunes en el marco del proceso de privatización

El Directorio de Petroperú aprobó el plan de reducción progresiva de personal que incluye a trabajadores con plazo indeterminado, fijo y vacantes. La meta es bajar a 1.716 plazas en su cuadro de personal.

Petroperú reduce su planilla en 954 posiciones y acelera ajuste hacia 1.716 plazas
Petroperú reduce su planilla en 954 posiciones y acelera ajuste hacia 1.716 plazas

Petroperú informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que su Directorio aprobó una nueva estructura orgánica y un conjunto de medidas que implicarán la reducción progresiva de 954 posiciones en la empresa, en el marco del proceso de privatización y conforme a lo dispuesto por el decreto de urgencia N° 010-2025 publicado entre gallos y medianoche.

Únete a nuestro canal de política y economía

El acuerdo entrará en vigencia desde el 16 de febrero a las 6:00 p.m. La nueva estructura contempla cuatro niveles directivos y operativos principales, desde la Gerencia General hasta jefaturas, coordinadores, supervisores y empleados.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ CON UN PIE FUERA DE PALACIO DE GOBIERNO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Pugna entre EE.UU. y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

lr.pe

En paralelo, se aprobó un plan de reducción y adecuación de personal con el objetivo de alcanzar un Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de 1.716 plazas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

También se contempla un escenario adicional vinculado a la evaluación de ProInversión, entidad a cargo del desmembramiento de la petrolera.

Según se precisa, además de las 954 posiciones confirmadas por la reducción base (CAP más contratos), existen 600 plazas estimadas por dicha entidad que se encuentran "por validar". De concretarse ese escenario máximo señalado en el propio documento remitido al mercado, el potencial total de bajas podría alcanzar 1.554 posiciones.

PUEDES VER: Pobreza y sueldos bajos persisten entre los cuatro principales problemas de los peruanos

lr.pe

La reducción de 954 puestos en detalle

Según el hecho de importancia comunicado al mercado, la reducción se concentra en distintos mecanismos:

  • Eliminación de plazas vacantes:
    El CAP se reducirá de 2.380 a 2.147 plazas presupuestadas desde el 16 de febrero. Esto supone la eliminación de 233 puestos que estaban vacíos (102 técnicos administrativos y 131 empleados).
  • Reducción total de 664 vacantes proyectadas:
    Esta cifra incluye las 233 plazas vacantes ya mencionadas, 75 trabajadores que se jubilarán este 2026 y 356 posiciones que se eliminarán.
  • No renovación de 290 contratos sujetos a modalidad:
    Estos contratos vencerán y no serán renovados. De ese total, 198 corresponden a contratos vinculados al Lote Z-69, 65 son contratos por suplencia y 27 están asociados al encargo especial de administración de gas realizado por el Ministerio de Energía y Minas.

Adicionalmente, se suspenderá la renovación de contratos temporales en áreas administrativas y se dejarán extinguir progresivamente los contratos operativos conforme venzan.

El documento precisa que existen 42 trabajadores reincorporados por mandato judicial que no ocupan plazas dentro del CAP (ExtraCAP) y 33 personas que permanecen bajo medida cautelar judicial.

Etapa inicial

La compañía señaló que la nueva estructura constituye una etapa inicial. Durante este proceso, podrían adoptarse medidas adicionales que determine ProInversión.

Además, una vez definida la modalidad de promoción aplicable a la empresa o a sus bloques patrimoniales, se continuará con las acciones relacionadas al personal, en línea con el decreto de urgencia N° 010-2025, publicado por el régimen de Jerí la noche del último día del 2025.

Finalmente, se dispuso realizar gestiones ante el Ministerio de Energía y Minas para la asignación de recursos que permitan implementar las medidas de personal y alcanzar el CAP objetivo.

Notas relacionadas
Alfonso López Chau firma demanda ante el TC para derogar el decreto que privatiza Petroperú

Alfonso López Chau firma demanda ante el TC para derogar el decreto que privatiza Petroperú

LEER MÁS
Petroperú: trabajadores rechazan "contrataciones irregulares" de Proinversión y cuestionan uso de recursos públicos

Petroperú: trabajadores rechazan "contrataciones irregulares" de Proinversión y cuestionan uso de recursos públicos

LEER MÁS
Video de Julio Velarde mostrando rechazo a PetroPerú y al uso de las reservas del BCRP es falso: clip fue generado con IA

Video de Julio Velarde mostrando rechazo a PetroPerú y al uso de las reservas del BCRP es falso: clip fue generado con IA

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pugna entre EE.UU. y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

Pugna entre EE.UU. y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 13 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 13 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Es falso que Indira Huilca haya recibido US$250,000 por el asesinato de su padre, como afirmó Rafael López Aliaga

Congreso propone noveno retiro de AFP de hasta S/22.000 y reembolso total para herederos

Petroperú ejecutará recorte de 954 puestos desde este lunes en el marco del proceso de privatización

Economía

Congreso propone noveno retiro de AFP de hasta S/22.000 y reembolso total para herederos

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Jáuregui: Fiscalía interviene albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

Deuda de López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025