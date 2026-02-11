Alfonso López Chau firma demanda ante el TC para derogar el decreto que privatiza Petroperú

El candidato de Ahora Nación se sumó a la iniciativa que busca declarar inconstitucional el decreto que divide en bloques patrimoniales a Petroperú.

En su viaje a Piura, el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, firmó el planillón que respalda la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia N° 010-2025, norma publicada por el transitorio gobierno de José Jerí en la víspera de Año Nuevo, la cual abre el camino al desmantelamiento y la privatización de Petroperú.

La iniciativa es impulsada por la Coalición de Sindicatos de Petroperú que viene acumulando una recolección de firmas ciudadanas para que se revise la constitucionalidad del decreto. Para presentar la acción ante el Tribunal Constitucional (TC) se requieren al menos 5.000 firmas debidamente acreditadas como reza el artículo 203, de la Constitución Política del Perú, aunque buscan recabar el doble de rúbricas debido a posibles observaciones en el proceso de verificación. En las últimas tres semanas, el sindicato ha desplegado esta campaña en distintas regiones del país.

Recordemos que entidades técnicas e independientes como el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) han rechazado el decreto. El CAL sostuvo que el decreto "carece de sustento constitucional y legal", al no haberse acreditado una situación extraordinaria e imprevisible que justifique su emisión. Por su parte, el CIP cuestionó a "Proinversión por no tener especialidad en la conducción de procesos que requieren conocimiento profundo en ingeniería, refinación, gestión de riesgos y seguridad industrial.

Con su firma, López Chau se convierte en el primer candidato presidencial en formalizar su respaldo a la iniciativa que cuestiona la privatización de la petrolera. Desde Ahora Nación sostienen que el decreto implica una privatización encubierta de la empresa estatal y afirman que su derogatoria busca defender la soberanía energética.

Decisión sobre Petroperú debe transitar por el Congreso

La candidata al Senado por dicho partido, Mirtha Vásquez, señaló que si bien están de acuerdo en que Petroperú requiere un proceso de reestructuración, este no puede realizarse "de cualquier manera".

"No puede ser una decisión unilateral de un mandatario, creo que debe pasar por un debate en el Parlamento. Más allá de discutir la necesidad de una reestructuración de la empresa, con la que creo que todos estamos de acuerdo, concluimos que está no se puede llevar de cualquier manera. Se debe defender la soberanía del país, no permitiendo la privatización encubierta de una empresa pública que tiene posibilidades", sostuvo la expremier.

Vásquez añadió que el partido considera que el actual gobierno interino no debe llevar adelante un proceso tan delicado y expresó su preocupación por el impacto que podría tener en regiones alejadas del país. Indicó que zonas como Tumbes, Piura, Ucayali y Madre de Dios dependen del abastecimiento que realiza Petroperú, donde tiene más del 80% de participación.

Un escenario sin Petroperú, en este tipo de ciudades, supondría un quiebre de la cadena de pagos en el corto y mediano plazo. "La escasez de combustibles generaría presión inflacionaria y en ciudades como Loreto incluso implicaría serio problemas en la generación eléctrica", apuntó el expresidente de Petroperú Alejandro Narváez.

Desde la posición de Indira Huillca, candidata a diputada, "es un absurdo que se entre en una lógica de privatizaciones similares a los años 90". "(José) Jerí es un personaje que está deslegitimado para cualquier tipo de decisión de esa magnitud. (La idea es) cómo remato o ahogo a una entidad que tiene problemas de gestión, pero no los ha tenido reciente. Hemos escuchado esto desde el gobierno aprista y de Humala. Han sido estos gobiernos que han potilizado esta gestión y llevarla a la situación en la que está ahora", manifestó.