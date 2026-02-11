HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Economía

Alfonso López Chau firma demanda ante el TC para derogar el decreto que privatiza Petroperú

Adhesión. El candidato presidencial de Ahora Nación respaldó la iniciativa para declarar inconstitucional el decreto de urgencia que desmembrana Petroperú. Desde el partido, cuestionan que la reestructuración de la petrolera se impulse sin debate en el Congreso.

El candidato de Ahora Nación se sumó a la iniciativa que busca declarar inconstitucional el decreto que divide en bloques patrimoniales a Petroperú.
El candidato de Ahora Nación se sumó a la iniciativa que busca declarar inconstitucional el decreto que divide en bloques patrimoniales a Petroperú.

En su viaje a Piura, el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, firmó el planillón que respalda la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia N° 010-2025, norma publicada por el transitorio gobierno de José Jerí en la víspera de Año Nuevo, la cual abre el camino al desmantelamiento y la privatización de Petroperú.

Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa es impulsada por la Coalición de Sindicatos de Petroperú que viene acumulando una recolección de firmas ciudadanas para que se revise la constitucionalidad del decreto. Para presentar la acción ante el Tribunal Constitucional (TC) se requieren al menos 5.000 firmas debidamente acreditadas como reza el artículo 203, de la Constitución Política del Perú, aunque buscan recabar el doble de rúbricas debido a posibles observaciones en el proceso de verificación. En las últimas tres semanas, el sindicato ha desplegado esta campaña en distintas regiones del país.

TE RECOMENDAMOS

EL INCÓMODO PASADO DE JOSÉ JERÍ Y DE SUS ANTECESORES | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: EE.UU. advierte al Perú por puerto de Chancay tras fallo que frena su fiscalización: "El dinero barato chino cuesta soberanía"

lr.pe

Recordemos que entidades técnicas e independientes como el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) han rechazado el decreto. El CAL sostuvo que el decreto "carece de sustento constitucional y legal", al no haberse acreditado una situación extraordinaria e imprevisible que justifique su emisión. Por su parte, el CIP cuestionó a "Proinversión por no tener especialidad en la conducción de procesos que requieren conocimiento profundo en ingeniería, refinación, gestión de riesgos y seguridad industrial.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Con su firma, López Chau se convierte en el primer candidato presidencial en formalizar su respaldo a la iniciativa que cuestiona la privatización de la petrolera. Desde Ahora Nación sostienen que el decreto implica una privatización encubierta de la empresa estatal y afirman que su derogatoria busca defender la soberanía energética.

PUEDES VER: Nueva Carretera Central: Gobierno desarma el acuerdo con Francia y evalúa un esquema APP "con peajes" para financiar megaobra

lr.pe
Ahora Nación pide la derogatoria del Decreto de Urgencia que privatiza Petroperú.

Ahora Nación pide la derogatoria del Decreto de Urgencia que privatiza Petroperú.

Decisión sobre Petroperú debe transitar por el Congreso

La candidata al Senado por dicho partido, Mirtha Vásquez, señaló que si bien están de acuerdo en que Petroperú requiere un proceso de reestructuración, este no puede realizarse "de cualquier manera".

"No puede ser una decisión unilateral de un mandatario, creo que debe pasar por un debate en el Parlamento. Más allá de discutir la necesidad de una reestructuración de la empresa, con la que creo que todos estamos de acuerdo, concluimos que está no se puede llevar de cualquier manera. Se debe defender la soberanía del país, no permitiendo la privatización encubierta de una empresa pública que tiene posibilidades", sostuvo la expremier.

PUEDES VER: El tiempo en el tráfico consume hasta el 36% del sueldo mínimo de los trabajadores peruanos

lr.pe

Vásquez añadió que el partido considera que el actual gobierno interino no debe llevar adelante un proceso tan delicado y expresó su preocupación por el impacto que podría tener en regiones alejadas del país. Indicó que zonas como Tumbes, Piura, Ucayali y Madre de Dios dependen del abastecimiento que realiza Petroperú, donde tiene más del 80% de participación.

larepublica.pe

Un escenario sin Petroperú, en este tipo de ciudades, supondría un quiebre de la cadena de pagos en el corto y mediano plazo. "La escasez de combustibles generaría presión inflacionaria y en ciudades como Loreto incluso implicaría serio problemas en la generación eléctrica", apuntó el expresidente de Petroperú Alejandro Narváez.

Desde la posición de Indira Huillca, candidata a diputada, "es un absurdo que se entre en una lógica de privatizaciones similares a los años 90". "(José) Jerí es un personaje que está deslegitimado para cualquier tipo de decisión de esa magnitud. (La idea es) cómo remato o ahogo a una entidad que tiene problemas de gestión, pero no los ha tenido reciente. Hemos escuchado esto desde el gobierno aprista y de Humala. Han sido estos gobiernos que han potilizado esta gestión y llevarla a la situación en la que está ahora", manifestó.

Notas relacionadas
Petroperú: trabajadores rechazan "contrataciones irregulares" de Proinversión y cuestionan uso de recursos públicos

Petroperú: trabajadores rechazan "contrataciones irregulares" de Proinversión y cuestionan uso de recursos públicos

LEER MÁS
Video de Julio Velarde mostrando rechazo a PetroPerú y al uso de las reservas del BCRP es falso: clip fue generado con IA

Video de Julio Velarde mostrando rechazo a PetroPerú y al uso de las reservas del BCRP es falso: clip fue generado con IA

LEER MÁS
Iquitos: comunidades bloquean el puente Nanay y denuncian la retención de fondos para obras públicas

Iquitos: comunidades bloquean el puente Nanay y denuncian la retención de fondos para obras públicas

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

LEER MÁS
EE.UU. advierte al Perú por puerto de Chancay tras fallo que frena su fiscalización: "El dinero barato chino cuesta soberanía"

EE.UU. advierte al Perú por puerto de Chancay tras fallo que frena su fiscalización: "El dinero barato chino cuesta soberanía"

LEER MÁS
Gobierno autoriza S/ 14.9 millones para compensar a 1,495 extrabajadores inscritos en el RNTCI por ceses irregulares

Gobierno autoriza S/ 14.9 millones para compensar a 1,495 extrabajadores inscritos en el RNTCI por ceses irregulares

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hernán Barcos bailó en banderazo de FC Cajamarca y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Giro en el caso Kurt Cobain: nueva hipótesis forense sugiere que la muerte del cantante de Nirvana podría haber sido un homicidio

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 11 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

El tiempo en el tráfico consume hasta el 36% del sueldo mínimo de los trabajadores peruanos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: solicitan que Milagros Jáuregui sea investigada por la Comisión de Ética por exponer a menores

José Jerí: Stephany Vega, asesora de la PCM y amiga del presidente, presentó su renuncia irrevocable

Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025