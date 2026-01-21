Julio Velarde discrepa en Davos: La volatilidad política no se ha traducido en inestabilidad macroeconómica

Durante su participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, marcó distancia de una de las ideas centrales del panel "Rompiendo el techo del crecimiento en América Latina". El banquero puso en duda que la incertidumbre sea hoy el factor determinante que explique el estancamiento económico.

"No estoy tan seguro de estar tan de acuerdo con lo que se acaba de decir", señaló Velarde, en respuesta a la exposición de James P. Scriven, gerente general de BID Invest, brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, quien había sostenido que la principal limitación para el desarrollo de la región es la incertidumbre y la falta de confianza en la legislación, en las instituciones y en la divisa. "Hay mucha volatilidad (...) Se acuñó una frase que Latinoamerica no es para principantes. Se refiere a la complejidad de operar (ahí)", apuntó Scriven.

A renglón seguido, desgranó su argumento. "Convencer a los inversores de que vengan a nuestro continente, mitigando esos riesgos que pueden ser los créditos, la construcción, las energías renovables, la infraestructura renovable y aeropuertos; eso lo podemos cubrir, pero muchos otros riesgos que tienen que ver con convertibilidad, transferibilidad, expropiación; hay toda un serie de elementos complejos en los cuales podemos trabajar juntos. La idea es que nosotros traemos a los inversores y los ayudamos a navegar por la incertiumbre de nuestro continente", indicó el directivo del BID.

Velarde reconoció que el crecimiento en América Latina ha sido en promedio modesto. "En Latinoamérica, el crecimiento ha sido algo más del 2%, no les ha ido tan mal a los países. Brasil y Argentina poco más de 2%, Perú más de 4%, Colombia y Chile casi 4%. No tan mal", indicó. Sin embargo, indicó que la percepción de incertidumbre varía de acuerdo a cada país.

Velarde: "Hemos tenido nueve presidentes y el tipo de cambio casi no ha cambiado"

En el caso peruano, defendió que la volatilidad política no se ha traducido en inestabilidad macroeconómica. Recordó que el país ha tenido nueve presidentes, sin que ello haya generado sobresaltos financieros. "El tipo de cambio casi no ha cambiado", afirmó, al precisar que sus variaciones diarias han sido mínimas, alrededor de 1%, además rápidamente corregidas, mientras que el rendimiento de los bonos soberanos se ha mantenido estable.

A su juicio, ello demuestra que la confianza macroeconómica se ha preservado. "Pese a la volatilidad política, el crecimiento (del Perú) no ha sido tan malo. No estoy seguro de que todo el mundo comparta esta visión", sostuvo.

El presidente del BCRP insistió en que, con todos sus límites, la situación actual de América Latina es mejor que la de décadas pasadas. "La estabilidad macro ha estado todo el tiempo. Tenemos bancos centrales independientes", afirmó, al recordar que incluso frente a presiones políticas y fuertes críticas, las autoridades monetarias han mantenido políticas monetarias autónomas.

En esa línea, señaló que uno de los factores que explica el rezago histórico de América Latina frente a Asia fue precisamente la inestabilidad macroeconómica de los años setenta y ochenta, marcada por inflación elevada y déficits fiscales. "La situación en definitiva no estan buena, pero tampoco es tan mala", resumió.

"Perú tiene un TLC con EE.UU y aún así hemos visto nuevos aranceles"

Velarde señaló que el Perú también ha sido alcanzado por los nuevos aranceles aplicados por el gobierno de Donald Trump, pese a contar con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que especifica, que solo el Congreso estadounidense podría modificar las reglas.

"En el caso de Perú, tenemos las mismas reglas desde 1992, con un pequeño cambio en 2016, pero básicamente es lo mismo. Confiamos en el Estado de Derecho. El Perú tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces no veo que nuestra incertidumbre sea tan alta que otros países. Aun así, hemos visto nuevos aranceles", señaló.

Esta imprevisibilidad impacta tanto a productores estadounidenses, que no saben a qué costo accederán a sus insumos como a exportadores y vendedores de bienes importados, que desconocen qué arancel enfrentarán finalmente, señaló.

Mirando al mediano plazo, Velarde advirtió que el mundo cambiará de forma radical por la inteligencia artificial. "En 10 o 15 años veremos un mundo totalmente diferente", afirmó. Si bien consideró que la IA probablemente será beneficiosa, reconoció que aún es difícil medir su impacto real y advirtió que la región necesita invertir con urgencia en educación y capital humano.

También planteó la necesidad de analizar cómo estas tecnologías afectarán el empleo en países que, como varios de América Latina, están envejeciendo antes de alcanzar mayores niveles de ingreso.

El panel de Davos reunió a autoridades y líderes del sector público y privado, entre ellos Esther Dweck, ministra de Gestión e Innovación de Brasil; Gillian Tett, rectora del King’s College de Cambridge; Juan Carlos Mora, CEO de Bancolombia; y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional de la Presidencia de México