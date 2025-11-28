Oro, plata y cobre inician un nuevo ciclo de precios altos: qué dice el informe de Credicorp Capital y cómo impacta en el Perú

El oro podría alcanzar los US$4.180 por onza en 2026, según proyecciones de Credicorp Capital | Foto: generada con IA

El oro podría alcanzar los US$4.180 por onza en 2026, según proyecciones de Credicorp Capital | Foto: generada con IA

En un contexto de mercados nerviosos, tensiones geopolíticas, riesgos fiscales en Estados Unidos y una transición energética que presiona la demanda de minerales estratégicos, el oro, la plata y el cobre ingresan a un nuevo ciclo de precios altos, según un extenso análisis de Credicorp Capital al que tuvo acceso este diario.

La firma revisó al alza casi todas sus proyecciones y advierte que la coyuntura global ha creado un entorno “más favorable que nunca” para los metales preciosos, lo que impacta directamente en empresas mineras peruanas como Buenaventura y Cerro Verde.

Aunque el documento está dirigido a inversionistas institucionales, sus conclusiones ayudan a entender por qué los metales están alcanzando niveles históricos, cómo se comportará la oferta en los próximos años y qué implicancias tiene para países como Perú.

Oro: el gran ganador del momento

Credicorp Capital sostiene que el oro es el metal con mejor desempeño de toda su cobertura. Y no es casualidad: varios factores se combinan para impulsarlo simultáneamente.

Precio especulativo del oro. Fuente: Crecidorp Capital

1. Mercados más nerviosos

La volatilidad financiera global se ha elevado, haciendo que muchos inversionistas busquen activos más seguros. El oro es el refugio tradicional.

2. La Reserva Federal podría seguir recortando tasas

La Fed ya redujo dos veces su tasa de referencia este año (de 4.25%-4.50% a 3.75%-4.00%), y los mercados esperan un recorte adicional de 25 puntos básicos en diciembre. Esto hace más atractivo guardar dinero en oro.

3. Tensiones geopolíticas crecientes

Guerra Rusia–Ucrania sin señales de resolución.

Enfrentamientos entre Israel y grupos armados en Gaza.

Avances limitados en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.

Cada uno de estos conflictos aumenta la demanda por activos refugio.

4. Estados Unidos con más deuda y un dólar más débil

La proporción deuda/PIB de EE.UU. subiría de 100% en 2025 a 127% en 2034. Incluso Moody’s bajó la calificación crediticia del país de Aaa a Aa1. Cuando el dólar pierde confianza, el oro se fortalece.

5. Los bancos centrales están comprando más oro que nunca

La demanda combinada de bancos centrales e inversionistas ya representa 60% del total, frente al 47% del año pasado. Son ellos quienes sostienen el rally, incluso cuando sectores como la joyería bajan.

6. Producción global estable y muy diversificada

La producción total ronda las 4,957 toneladas.

Solo cuatro países superan 5% del total (China, Rusia, Australia y Canadá).

Perú mantiene un peso relevante dentro del “grupo intermedio”.

Proyección de precios del oro (Credicorp Capital):

2025: US$ 3,272 por onza

US$ 3,272 por onza 2026: US$ 4,180 por onza (uno de los niveles más altos proyectados)

US$ 4,180 por onza (uno de los niveles más altos proyectados) Luego se moderaría gradualmente hasta 2029.

Plata: metal precioso disfrazado de metal industrial

La plata es un caso particular. Aunque 61% de su demanda es industrial, su comportamiento de precios calza más con el de un metal precioso que con el de un insumo industrial.

1. Sigue el camino del oro

La relación oro–plata tiende a volver a su “mediana” de tres años. Esa convergencia impulsa los precios de la plata. En simple: cuando el oro sube mucho, la plata suele seguirlo.

2. Quinto año consecutivo de déficit

El mercado consumirá más plata de la que producirá en 2025, por quinto año seguido. Sin embargo, el precio no se mueve solo por oferta y demanda, sino por su papel financiero en los portafolios globales.

3. Cambios profundos en la composición de la demanda

En diez años:

La demanda industrial pasó de 53% a 61% del total.

La demanda industrial más fuerte proviene de paneles solares (PV), electrónica y soldaduras.

La demanda no industrial (joyería, monedas, barras) cayó de 47% a 39%.

La demanda de monedas y barras, en particular, cayó 22% y llegó a su nivel más bajo en cinco años.

4. Producción muy estable pero cada vez más dependiente de otros metales

80% de la oferta viene de la minería; 19% del reciclaje.

Solo 28% proviene de minas primarias de plata .

. 72% es subproducto de minas de oro, cobre o plomo/zinc, lo que significa que la producción de plata depende de decisiones que no responden a su propio precio.

Producción minera de oro por país. Fuente: World Gold Council

Proyecciones de precio de la plata:

2025: US$ 37 por onza

US$ 37 por onza 2026: US$ 46 por onza

US$ 46 por onza Desde 2027 se modera, pero sigue en niveles altos históricamente.

Cobre: firme por la transición energética y la fiebre de la IA

El cobre también mantiene precios elevados por factores estructurales:

Demanda creciente por la electrificación global.

Expansión de centros de datos para Inteligencia Artificial.

Interrupciones de producción en gigantes mineros como Chile e Indonesia.

Un déficit global esperado para 2028.

Proyección de precios (Credicorp Capital):

2026: US$10,128 por tonelada

US$10,128 por tonelada 2029: US$10,707 por tonelada

Qué significa para las mineras peruanas

El informe dedica una sección completa a Buenaventura (BVN) y Cerro Verde, dos de los principales actores del mercado peruano y referentes en la Bolsa de Lima.

Escenario 1

Buenaventura (BVN)

Ha subido 95% en lo que va del año .

. Llegó a cotizar a US$ 26, un nivel que incorporaba supuestos de precios demasiado optimistas.

Con el nuevo escenario, el precio objetivo sería US$23,6 .

. Credicorp Capital cambia su recomendación a UR (en revisión) , pero sostiene un sesgo alcista .

, pero sostiene un . En un escenario muy optimista (+5% sobre el consenso de precios), BVN podría subir hasta 19% adicionales.

Cerro Verde

Su precio objetivo aumenta a US$45,5 bajo el nuevo escenario.

bajo el nuevo escenario. Con precios de consenso, llegaría a US$47,8.

La recomendación es MANTENER.

Qué impacto puede tener para la economía peruana

Más ingresos fiscales: Perú es gran productor de oro, plata y cobre. Precios altos significan más regalías, más impuesto a la renta y mejor recaudación, especialmente en regiones mineras. Mayor atractivo para inversiones mineras: un mercado con precios sólidos hace que proyectos en exploración o ampliación tengan mayor probabilidad de avanzar. Menor control sobre la oferta de plata: como el 72% de la plata viene como subproducto, el Perú —que tiene minas polimetálicas— depende de la evolución de otros mercados como cobre o zinc. Más estabilidad para empresas listadas en la BVL: Las valorizaciones de BVN y Cerro Verde reflejan un entorno global favorable, aunque sujeto a shocks externos.

El informe concluye que la combinación de volatilidad global, tensiones geopolíticas, presión fiscal en EE.UU. y debilidad del dólar crea un escenario muy favorable para el oro y la plata. A esto se suma un cobre respaldado por una demanda estructural sólida.

Es un entorno donde los metales preciosos seguirán brillando, y países mineros como Perú pueden beneficiarse… siempre que logren aprovechar la oportunidad.