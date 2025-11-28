HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Oro, plata y cobre inician un nuevo ciclo de precios altos: qué dice el informe de Credicorp Capital y cómo impacta en el Perú

El contexto global favorece a empresas mineras peruanas como Buenaventura y Cerro Verde, que podrían ver incrementos en sus valoraciones debido a mayores ingresos fiscales y regalías.

El oro podría alcanzar los US$4.180 por onza en 2026, según proyecciones de Credicorp Capital
El oro podría alcanzar los US$4.180 por onza en 2026, según proyecciones de Credicorp Capital | Foto: generada con IA

En un contexto de mercados nerviosos, tensiones geopolíticas, riesgos fiscales en Estados Unidos y una transición energética que presiona la demanda de minerales estratégicos, el oro, la plata y el cobre ingresan a un nuevo ciclo de precios altos, según un extenso análisis de Credicorp Capital al que tuvo acceso este diario.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La firma revisó al alza casi todas sus proyecciones y advierte que la coyuntura global ha creado un entorno “más favorable que nunca” para los metales preciosos, lo que impacta directamente en empresas mineras peruanas como Buenaventura y Cerro Verde.

TE RECOMENDAMOS

El PBI CRECIÓ pero NO ES una buena noticia | #Econow

PUEDES VER: Los dos países de América Latina que dominan la producción de cobre a nivel mundial: suman casi 8 millones de toneladas

lr.pe

Aunque el documento está dirigido a inversionistas institucionales, sus conclusiones ayudan a entender por qué los metales están alcanzando niveles históricos, cómo se comportará la oferta en los próximos años y qué implicancias tiene para países como Perú.

Oro: el gran ganador del momento

Credicorp Capital sostiene que el oro es el metal con mejor desempeño de toda su cobertura. Y no es casualidad: varios factores se combinan para impulsarlo simultáneamente.

Precio especulativo del oro. Fuente: Crecidorp Capital

Precio especulativo del oro. Fuente: Crecidorp Capital

1. Mercados más nerviosos

La volatilidad financiera global se ha elevado, haciendo que muchos inversionistas busquen activos más seguros. El oro es el refugio tradicional.

2. La Reserva Federal podría seguir recortando tasas

La Fed ya redujo dos veces su tasa de referencia este año (de 4.25%-4.50% a 3.75%-4.00%), y los mercados esperan un recorte adicional de 25 puntos básicos en diciembre. Esto hace más atractivo guardar dinero en oro.

3. Tensiones geopolíticas crecientes

  • Guerra Rusia–Ucrania sin señales de resolución.
  • Enfrentamientos entre Israel y grupos armados en Gaza.
  • Avances limitados en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.

Cada uno de estos conflictos aumenta la demanda por activos refugio.

4. Estados Unidos con más deuda y un dólar más débil

La proporción deuda/PIB de EE.UU. subiría de 100% en 2025 a 127% en 2034. Incluso Moody’s bajó la calificación crediticia del país de Aaa a Aa1. Cuando el dólar pierde confianza, el oro se fortalece.

5. Los bancos centrales están comprando más oro que nunca

La demanda combinada de bancos centrales e inversionistas ya representa 60% del total, frente al 47% del año pasado. Son ellos quienes sostienen el rally, incluso cuando sectores como la joyería bajan.

6. Producción global estable y muy diversificada

  • La producción total ronda las 4,957 toneladas.
  • Solo cuatro países superan 5% del total (China, Rusia, Australia y Canadá).
  • Perú mantiene un peso relevante dentro del “grupo intermedio”.

Proyección de precios del oro (Credicorp Capital):

  • 2025: US$ 3,272 por onza
  • 2026: US$ 4,180 por onza (uno de los niveles más altos proyectados)
  • Luego se moderaría gradualmente hasta 2029.

PUEDES VER: ¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

lr.pe

Plata: metal precioso disfrazado de metal industrial

La plata es un caso particular. Aunque 61% de su demanda es industrial, su comportamiento de precios calza más con el de un metal precioso que con el de un insumo industrial.

1. Sigue el camino del oro

La relación oro–plata tiende a volver a su “mediana” de tres años. Esa convergencia impulsa los precios de la plata. En simple: cuando el oro sube mucho, la plata suele seguirlo.

2. Quinto año consecutivo de déficit

El mercado consumirá más plata de la que producirá en 2025, por quinto año seguido. Sin embargo, el precio no se mueve solo por oferta y demanda, sino por su papel financiero en los portafolios globales.

3. Cambios profundos en la composición de la demanda

En diez años:

  • La demanda industrial pasó de 53% a 61% del total.
  • La demanda industrial más fuerte proviene de paneles solares (PV), electrónica y soldaduras.
  • La demanda no industrial (joyería, monedas, barras) cayó de 47% a 39%.

La demanda de monedas y barras, en particular, cayó 22% y llegó a su nivel más bajo en cinco años.

4. Producción muy estable pero cada vez más dependiente de otros metales

  • 80% de la oferta viene de la minería; 19% del reciclaje.
  • Solo 28% proviene de minas primarias de plata.
  • 72% es subproducto de minas de oro, cobre o plomo/zinc, lo que significa que la producción de plata depende de decisiones que no responden a su propio precio.
Producción minera de oro por país. Fuente: World Gold Council

Producción minera de oro por país. Fuente: World Gold Council

Proyecciones de precio de la plata:

  • 2025: US$ 37 por onza
  • 2026: US$ 46 por onza
  • Desde 2027 se modera, pero sigue en niveles altos históricamente.

Cobre: firme por la transición energética y la fiebre de la IA

El cobre también mantiene precios elevados por factores estructurales:

  • Demanda creciente por la electrificación global.
  • Expansión de centros de datos para Inteligencia Artificial.
  • Interrupciones de producción en gigantes mineros como Chile e Indonesia.
  • Un déficit global esperado para 2028.

Proyección de precios (Credicorp Capital):

  • 2026: US$10,128 por tonelada
  • 2029: US$10,707 por tonelada

PUEDES VER: Enfrentamientos durante huelga de mineros deja un fallecido y varios heridos en Puno

lr.pe

Qué significa para las mineras peruanas

El informe dedica una sección completa a Buenaventura (BVN) y Cerro Verde, dos de los principales actores del mercado peruano y referentes en la Bolsa de Lima.

Escenario 1

Escenario 1

Buenaventura (BVN)

  • Ha subido 95% en lo que va del año.
  • Llegó a cotizar a US$ 26, un nivel que incorporaba supuestos de precios demasiado optimistas.
  • Con el nuevo escenario, el precio objetivo sería US$23,6.
  • Credicorp Capital cambia su recomendación a UR (en revisión), pero sostiene un sesgo alcista.
  • En un escenario muy optimista (+5% sobre el consenso de precios), BVN podría subir hasta 19% adicionales.

Cerro Verde

  • Su precio objetivo aumenta a US$45,5 bajo el nuevo escenario.
  • Con precios de consenso, llegaría a US$47,8.
    La recomendación es MANTENER.

Qué impacto puede tener para la economía peruana

  1. Más ingresos fiscales: Perú es gran productor de oro, plata y cobre. Precios altos significan más regalías, más impuesto a la renta y mejor recaudación, especialmente en regiones mineras.
  2. Mayor atractivo para inversiones mineras: un mercado con precios sólidos hace que proyectos en exploración o ampliación tengan mayor probabilidad de avanzar.
  3. Menor control sobre la oferta de plata: como el 72% de la plata viene como subproducto, el Perú —que tiene minas polimetálicas— depende de la evolución de otros mercados como cobre o zinc.
  4. Más estabilidad para empresas listadas en la BVL: Las valorizaciones de BVN y Cerro Verde reflejan un entorno global favorable, aunque sujeto a shocks externos.

El informe concluye que la combinación de volatilidad global, tensiones geopolíticas, presión fiscal en EE.UU. y debilidad del dólar crea un escenario muy favorable para el oro y la plata. A esto se suma un cobre respaldado por una demanda estructural sólida.

Es un entorno donde los metales preciosos seguirán brillando, y países mineros como Perú pueden beneficiarse… siempre que logren aprovechar la oportunidad.

Notas relacionadas
Los dos países de América Latina que dominan la producción de cobre a nivel mundial: suman casi 8 millones de toneladas

Los dos países de América Latina que dominan la producción de cobre a nivel mundial: suman casi 8 millones de toneladas

LEER MÁS
¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

LEER MÁS
Enfrentamientos durante huelga de mineros deja un fallecido y varios heridos en Puno

Enfrentamientos durante huelga de mineros deja un fallecido y varios heridos en Puno

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Indecopi confirma sanción de S/239.680 a Interbank por falla que mostró sin saldo cuentas de ahorros de clientes

Indecopi confirma sanción de S/239.680 a Interbank por falla que mostró sin saldo cuentas de ahorros de clientes

LEER MÁS
Los bancos y entidades que pagan las tasas más altas para depósito a plazo fijo en noviembre de 2025, vía SBS

Los bancos y entidades que pagan las tasas más altas para depósito a plazo fijo en noviembre de 2025, vía SBS

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Jubilados de la ONP sí reciben 'gratificación' por Navidad 2025: a partir de estas fechas de diciembre adultos mayores en Perú pueden cobrar

Jubilados de la ONP sí reciben 'gratificación' por Navidad 2025: a partir de estas fechas de diciembre adultos mayores en Perú pueden cobrar

LEER MÁS
Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Economía

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025