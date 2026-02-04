Riesgo “alto” de huaicos e inundaciones amenaza a 12 millones de peruanos: la agricultura y otros tres sectores bajo presión

La inversión en prevención de inundaciones es menor a S/12 por habitante, según el IPE | Composición LR

El riesgo de huaicos e inundaciones vuelve a encender las alertas en el país. De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), alrededor de 12 millones de peruanos se encuentran expuestas a un "riesgo alto" ante lluvias intensas previstas hasta abril, un escenario que no solo compromete a la población y la infraestructura, sino también a sectores productivos de la economía peruana.

Este panorama se da en un momento en que el Fenómeno de El Niño (FEN) ha pasado de un estado "no activo" a "vigilancia", según la más reciente actualización del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que adelantó la presencia de condiciones cálidas a marzo de este año, cuando inicialmente se esperaban para abril. Por ahora, el escenario base apunta a un evento débil, aunque el Enfen no descartó una posible escalada de magnitud.

Según el informe de Cenepred, el riesgo "alto" de inundaciones alcanzaría a 9,8 millones de personas, mientras que los movimientos de masa (huaicos) a 2,6 millones. Por otro lado, 30.000 centros poblados tienen probabilidad de afectación severa, que concentran a 1,6 millones de personas, cerca de 792.000 viviendas, 1.800 establecimientos de salud, 16.768 colegios y 2,9 millones de hectáreas de superficie agrícola expuestas a posibles daños.

Entre los departamentos con mayor población en riesgo destacan Áncash, Huánuco, Arequipa, Huancavelica y Amazonas, mientras que para escenarios de inundación, las regiones más expuestas son Piura, Ica, Áncash, Loreto y San Martín.

Un fenómeno de El Niño, desde débil hasta moderado, como se pronostica este año, "podría tener un impacto relativamente pequeño de 0,5 puntos del PBI, pero desde ahí podría seguir escalando, dependiendo de qué tan fuerte sea", indicó a La República el economista Gonzalo Manrique del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Recordemos que el efecto en el 2017 y 2023 (año de la recesión) restó 1,5 puntos porcentuales al producto bruto interno (PBI). En escenarios extremos, los costos pueden ser mucho más severos. "Si retrocedemos al fenómeno de El Niño de 1983, que fue más fuerte, estamos hablando de un efecto de más de 5 puntos del PBI", indicó el experto y advirtió que, por ahora, la incertidumbre sigue siendo elevada.

Agricultura y pesca los sectores más vulnerables ¿Cuáles otros?

El primer sector más golpeado ante un evento de El Niño es la agricultura. Las altas temperaturas y las lluvias intensas afectan tanto a cultivos destinados al mercado interno como el arroz y la papa. "Al generarse cambios de temperatura en el clima, se afectan principalmente los cultivos frutales, el limón y el mango, por ejemplo", señala Manrique.

En el mercado externo, se afectan los arándanos, paltas y mangos, lo que genera menor producción, pérdida de empleos, escasez y aumento de precios, lo que afecta el poder adquisitivo de las familias.

Además, existen impactos indirectos que amplifican las pérdidas. "Por los desbordes de huaicos, puede incrementar la presencia de plagas que afectan áreas de cultivo", manifestó.

En la sierra, el impacto toma forma de sequías como ocurrió en el 2023, sobre todo en Puno, que es la principal región productora de papa. "La producción cayó bastante y por eso fue la región cuya economía le fue peor ese año", apuntó.

El segundo sector más expuesto es la pesca, debido a que los cambios de temperatura suelen afectar la disponibilidad de ciertos peces como la anchoveta. Sin embargo, los daños no se limitan a los sectores primarios. “Un Niño, como está acompañado de huaicos y desbordamientos de ríos, puede afectar carreteras y puentes, y eso impacta sectores como la manufactura en la producción de harina de pescado y a la minería", sostuvo.

Solo con el ciclón Yaku, formado en 2023, se perdieron más de S/53 millones por día. Desde 2022, los daños incluyen más de 100 áreas de cultivo afectadas y 3.000 kilómetros de caminos rurales dañados. Solo en enero del 2025, La Libertad dejó sin ejecutar más de S/3.500 millones para reducir riesgos y atender emergencias.

El Niño impacta en los precios

Otra afectación puede derivarse en el incremento temporal en los precios de los alimentos. "Lo que hemos visto en años de Fenómeno del Niño es que, como cae la producción, sube el precio de ciertos productos. Pasó en el 2003 con el limón y la cebolla, que se fueron al techo", refirió Manrique.

Usualmente, los cambios en los precios se sienten en febrero y en marzo, época de transición entre verano y otoño. Sin embargo, no existe un impacto de largo plazo que desvíe la trayectoria de la inflación.

Pese a la recurrencia de estos eventos, la inversión en prevención sigue siendo baja, pese a que el Perú está bastante expuesto a fenómenos climáticos y naturales.

La inversión en prevención es menor a S/12 por habitante

Un análisis del IPE muestra que el gasto promedio en obras preventivas es mediocre. "Encontramos que se gasta solamente S/12 por persona en proyectos que evitan desbordamientos de ríos como construccion de diques, fortalecimiento de las riberas y descolmatacion. Aunque este gasto ha aumentado en los últimos años, aún es insuficiente. “Desde el 2019 al 2025 este gasto ha crecido en 30%, pero aún es pequeño", mencionó.

Regiones como Cusco y Apurímac donde el gasto llega a S/90 por persona, y regiones del norte como Piura, Lambayeque o La Libertad donde se gasta un sol o menos", manifiesta el IPE. “Esas diferencias no ayudan. Hay regiones que funcionan mucho mejor que otras, pero hay otras que necesitan darle mucha más prioridad a las inversiones de prevención”.

Reserva de contingencia

En la Ley de Presupuesto 2026 se aprobó una partida de S/4.060 millones para la reserva de contingencia, fondo que suele utilizarse ante emergencias imprevistas como el Fenómeno de El Niño. Sin embargo, su uso no es exclusivo para desastres. "Ahora se tiene S/1.000 millones de la reserva de contingencia y el año pasado teníamos casi el doble a inicios de año (S/2,7 mil millones)", indicó Manrique.

El exministro de Economía Alex Contreras, quien enfrentó durante su gestión un FEN, recuerda que la "amenaza de El Niño es un riesgo de alto impacto macroeconómico y social que exige acciones urgentes, por lo que sus efectos pueden ser catastróficos para el país", apuntó.

Desde el IPE estiman que el PBI crecería este año en 2,7%. Desde el Banco Central de Reserva, la proyección gira en torno al 3%, mientras que desde el Ministerio de Economía, se prevé una expansión del 3,2%.