Alfonso López Chau no registra 8% de intención de voto en última encuesta publicada por Ipsos

LO FALSO:

Alfonso López Chau registra 8% de intención de voto presidencial en la última encuesta publicada por Ipsos.

LO VERDADERO:

Ipsos no ha publicado algún sondeo vinculado al mes de marzo hasta el momento de culminada esta nota.

En las encuestas realizadas por Ipsos en enero y febrero, las más recientes, se observa que López Chau solo ha llegado al 4% de intención de voto.

Ipsos indicó vía redes sociales (Facebook y X) que el contenido viralizado no es real.

En Facebook se ha compartido un supuesto sondeo de Ipsos en el que se le asigna a Alfonso López Chau un 8% de intención de voto en marzo. Sin embargo, tras una revisión de la página web oficial de la entidad, no se ha publicado ningún sondeo este mes, y en sus encuestas reales de enero y febrero, López Chau no supera el 4%. Asimismo, tras la viralización del contenido, la encuestadora aclaró a través de sus redes sociales que la información no es verdadera.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En plataformas como Facebook circula una publicación en la que Alfonso López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, figura en el tercer lugar de intención de voto con 8%, justo después de Rafael López Aliaga de Renovación Popular (10.5%) y Keiko Fujimori de Fuerza Popular (10%).

Publicación viralizada en redes sociales. | Foto: Facebook

La encuesta es atribuida a Ipsos y a marzo. Sin embargo, hasta el cierre de esta verificación, la entidad no ha publicado ningún sondeo presidencial vinculado a dicho mes.

Análisis del contenido compartido en redes sociales

Al realizar un contraste con la información publicada por Ipsos recientemente, tanto en enero como en febrero, López Chau no supera el 4%.

Intención de voto presidencial en enero, febrero (1) y febrero (2) según Ipsos. | Foto: Ipsos

No obstante, en la encuesta viralizada se detecta un incremento de 4% únicamente a favor de López Chau y no de los otros candidatos.

El porcentaje adicional para el candidato de Ahora Nación lo hizo alcanzar el 8% de intención de voto. | Foto: Facebook

Por último, Ipsos confirmó la falsedad del contenido viralizado a través de sus redes sociales oficiales (Facebook y X).

Aclaración de Ipsos a través de Facebook. | Foto: Facebook

Aclaración de Ipsos a través de X. | Foto: X

Conclusión

En Facebook se ha viralizado un sondeo de Ipsos que indica que Alfonso López Chau tiene 8% de intención de voto en marzo de 2026. No obstante, tras revisar la página oficial de la entidad, no se encontró algún sondeo vinculado a dicho mes; y además, en las encuestas que publicó previamente este año, López Chau no sobrepasa el 4%. Asimismo, tras la difusión del contenido, la empresa aclaró a través de sus cuentas de Facebook y X que la información es falsa.

