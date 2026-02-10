Poder Judicial conforma comisión para reforma del sistema de justicia

Presidenta del Poder Judicial instalará la comisión de alto nivel para impulsar reforma integral del sistema de justicia. Foto: Difusión

Presidenta del Poder Judicial instalará la comisión de alto nivel para impulsar reforma integral del sistema de justicia. Foto: Difusión

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, dispuso la conformación de una comisión de alto nivel que se encargará de analizar, evaluar e impulsar la reforma integral del sistema de justicia. El grupo de trabajo estará liderado por la misma titular de la institución.

A través de un comunicado, el sistema judicial informó que, ante las modificaciones o intentos de reforma externa por parte de otras instituciones como el Congreso, se consideró pertinente trabajar en un proyecto estructural de la entidad.

La propuesta, indican, deberá responder a los desafíos y la realidad que afrontan los usuarios del servicio de justicia y la sociedad en general.

La decisión se basó en el artículo 130 de la Constitución Política, que señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, a través de la carta magna y las leyes.

Conformación de la Comisión de Alto Nivel del Poder Judicial

En ese sentido, la comisión de alto nivel estará presidida por la misma Tello Gilardi y estará acompañada de los jueces supremos Carlos Arias Lazarte, Aldo Figueroa Navarro, Wílber Bustamante del Castillo y Ramiro Bustamante Zegarra.

La principal función de este grupo de trabajo será la de elaborar una propuesta sobre la modificación y actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, de acuerdo con la resolución 000001-2026-SP-CS-PJ-2026-SP-CS-PJ, se dispuso que el Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema brinde apoyo técnico a la comisión.

"Debe recordarse que Tello Gilardi, en su discurso en la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, sostuvo que ninguna reforma constitucional o legal puede afectar la autonomía y la independencia del Poder Judicial ni debilitar la protección jurisdiccional de los derechos de las personas", se lee en el comunicado.

“El Poder Judicial es un poder del Estado, y su liderazgo será ejercido siempre en defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas”, acotó.