José Jerí reaparece después de más de una semana

Política

Poder Judicial conforma comisión para reforma del sistema de justicia

La decisión fue tomada por la Sala Plena de la Corte Suprema que dirige la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. A ella la acompañarán los jueces supremos Carlos Arias, Aldo Figueroa, Wílber Bustamante y Ramiro Bustamante.

Presidenta del Poder Judicial instalará la comisión de alto nivel para impulsar reforma integral del sistema de justicia. Foto: Difusión

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, dispuso la conformación de una comisión de alto nivel que se encargará de analizar, evaluar e impulsar la reforma integral del sistema de justicia. El grupo de trabajo estará liderado por la misma titular de la institución.

A través de un comunicado, el sistema judicial informó que, ante las modificaciones o intentos de reforma externa por parte de otras instituciones como el Congreso, se consideró pertinente trabajar en un proyecto estructural de la entidad.

La propuesta, indican, deberá responder a los desafíos y la realidad que afrontan los usuarios del servicio de justicia y la sociedad en general.

La decisión se basó en el artículo 130 de la Constitución Política, que señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, a través de la carta magna y las leyes.

Conformación de la Comisión de Alto Nivel del Poder Judicial

En ese sentido, la comisión de alto nivel estará presidida por la misma Tello Gilardi y estará acompañada de los jueces supremos Carlos Arias Lazarte, Aldo Figueroa Navarro, Wílber Bustamante del Castillo y Ramiro Bustamante Zegarra.

La principal función de este grupo de trabajo será la de elaborar una propuesta sobre la modificación y actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, de acuerdo con la resolución 000001-2026-SP-CS-PJ-2026-SP-CS-PJ, se dispuso que el Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema brinde apoyo técnico a la comisión.

"Debe recordarse que Tello Gilardi, en su discurso en la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, sostuvo que ninguna reforma constitucional o legal puede afectar la autonomía y la independencia del Poder Judicial ni debilitar la protección jurisdiccional de los derechos de las personas", se lee en el comunicado.

“El Poder Judicial es un poder del Estado, y su liderazgo será ejercido siempre en defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas”, acotó.

