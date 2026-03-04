El Minem busca garantizar el abastecimiento para millones de usuarios que dependen del gas natural. | Foto: composición LR

El Minem busca garantizar el abastecimiento para millones de usuarios que dependen del gas natural. | Foto: composición LR

La crisis energética en el Perú por la fuga y deflagración del gas natural en La Convención (Cusco) ha generado que el Minem busque alternativas para paliar los efectos del problema, sobre todo evitar que se interrumpa el abastecimiento del combustible en distintas actividades.

En ese contexto, como parte de las acciones planteadas frente a la contingencia, el comité encargado de evaluar la situación acordó analizar y facilitar el uso temporal de hidrocarburos distintos de este recurso. Entre las opciones se encuentran el diésel y el GLP, alternativas que podrían emplearse en determinados sectores con el fin de evitar la paralización de procesos productivos mientras se normaliza el suministro de energía.

TE RECOMENDAMOS QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 04/03/26 | La República - LR+

Reunión del Minem busca enfrentar la crisis del gas natural

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, encabezó una reunión con representantes de entidades públicas y empresas vinculadas al sistema de gas natural. El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones frente a las fallas registradas en el transporte de este recurso.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Durante la sesión, el titular del sector indicó que el Ejecutivo mantiene comunicación constante con los distintos actores del ámbito energético para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Asimismo, señaló que se busca garantizar el abastecimiento de millones de usuarios que dependen de este combustible en hogares, comercios, transporte público, centros de salud y otros servicios considerados esenciales.

Comunicado del Minem. Foto: composición LR/ Ministerio de Energía y Minas

Decreto Supremo N.º 063-2010-EM permite uso de combustibles sustitutos ante emergencia

En ese marco, el Minem exhortó a las empresas del sector a aplicar el Decreto Supremo N.º 063-2010-EM para esta situación excepcional. La disposición busca asegurar la continuidad de diversas actividades económicas mientras se supera la emergencia.

Racionamiento de gas natural hasta el 14 de marzo

El Minem precisó que el abastecimiento se concentrará en usuarios residenciales y en actividades indispensables de la población. Este esquema prioriza el suministro a viviendas, comercios y al transporte público masivo de pasajeros que utiliza únicamente gas natural vehicular (GNV), de acuerdo con la Resolución Directoral N.º 020-2026-MINEM/DGH. Quedan fuera de esta priorización las unidades de carga y livianas, como taxis, 'cúster' o mototaxis.

La empresa distribuidora Cálidda precisó que la interrupción no se originó en su operación; no obstante, indicó que mantendrá labores continuas y una coordinación permanente con TGP y las autoridades competentes con el fin de reducir las afectaciones.