HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Urresti en libertad gracias al pacto mafioso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Ministerio de Energía y Minas autoriza a empresas el uso de combustibles sustitutos ante emergencia con el gas natural

Desde el Ejecutivo se promueven medidas excepcionales para que algunos sectores industriales empleen alternativas como diésel o GLP mientras se normaliza el traslado del recurso en el país.

El Minem busca garantizar el abastecimiento para millones de usuarios que dependen del gas natural.
El Minem busca garantizar el abastecimiento para millones de usuarios que dependen del gas natural. | Foto: composición LR

La crisis energética en el Perú por la fuga y deflagración del gas natural en La Convención (Cusco) ha generado que el Minem busque alternativas para paliar los efectos del problema, sobre todo evitar que se interrumpa el abastecimiento del combustible en distintas actividades.

Únete a nuestro canal de política y economía

En ese contexto, como parte de las acciones planteadas frente a la contingencia, el comité encargado de evaluar la situación acordó analizar y facilitar el uso temporal de hidrocarburos distintos de este recurso. Entre las opciones se encuentran el diésel y el GLP, alternativas que podrían emplearse en determinados sectores con el fin de evitar la paralización de procesos productivos mientras se normaliza el suministro de energía.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 04/03/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

lr.pe

Reunión del Minem busca enfrentar la crisis del gas natural

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, encabezó una reunión con representantes de entidades públicas y empresas vinculadas al sistema de gas natural. El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones frente a las fallas registradas en el transporte de este recurso.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Durante la sesión, el titular del sector indicó que el Ejecutivo mantiene comunicación constante con los distintos actores del ámbito energético para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Asimismo, señaló que se busca garantizar el abastecimiento de millones de usuarios que dependen de este combustible en hogares, comercios, transporte público, centros de salud y otros servicios considerados esenciales.

Comunicado del Minem. Foto: composición LR/ Ministerio de Energía y Minas

Comunicado del Minem. Foto: composición LR/ Ministerio de Energía y Minas

PUEDES VER: Petroperú: Directorio retira del cargo a la gerente general Rita López Saavedra en medio de la privatización

lr.pe

Decreto Supremo N.º 063-2010-EM permite uso de combustibles sustitutos ante emergencia

En ese marco, el Minem exhortó a las empresas del sector a aplicar el Decreto Supremo N.º 063-2010-EM para esta situación excepcional. La disposición busca asegurar la continuidad de diversas actividades económicas mientras se supera la emergencia.

Racionamiento de gas natural hasta el 14 de marzo

El Minem precisó que el abastecimiento se concentrará en usuarios residenciales y en actividades indispensables de la población. Este esquema prioriza el suministro a viviendas, comercios y al transporte público masivo de pasajeros que utiliza únicamente gas natural vehicular (GNV), de acuerdo con la Resolución Directoral N.º 020-2026-MINEM/DGH. Quedan fuera de esta priorización las unidades de carga y livianas, como taxis, 'cúster' o mototaxis.

La empresa distribuidora Cálidda precisó que la interrupción no se originó en su operación; no obstante, indicó que mantendrá labores continuas y una coordinación permanente con TGP y las autoridades competentes con el fin de reducir las afectaciones.

Notas relacionadas
No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

LEER MÁS
Más de 8 millones de hogares sufrirían alza del precio del balón de gas por crisis energética

Más de 8 millones de hogares sufrirían alza del precio del balón de gas por crisis energética

LEER MÁS
Gremios de transporte rechazan la restricción de GNV para vehículos livianos, taxis y mototaxis

Gremios de transporte rechazan la restricción de GNV para vehículos livianos, taxis y mototaxis

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 8 millones de hogares sufrirían alza del precio del balón de gas por crisis energética

Más de 8 millones de hogares sufrirían alza del precio del balón de gas por crisis energética

LEER MÁS
No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

LEER MÁS
Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Ejército israelí lanza nueva oleada de ataques sobre Teherán

Científicos españoles convierten colillas de cigarrillos en asfalto para pistas y carreteras más duraderas: un país potencia los apoyó

Economía

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Crisis energética y soberanía en juego: La necesidad de un Petroperú fortalecido

Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidencia del Consejo de Ministros niega que Dirección Nacional de Inteligencia haya sufrido hackeo cibernético

RMP a López Aliaga por amenazas a su productora: “Si va a denunciar a alguien, denúncieme a mí… Métase con alguien de su tamaño”

Rosa María Palacios a José Luna tras liberación de Urresti: “¿Cómo vas a llevar en tu campaña a un asesino?”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025