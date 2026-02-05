HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ositrán evalúa modernizar y ampliar la Línea 1 tras fallas técnicas: "Los sistemas de alimentación eléctrica van quedando obsoletos"

Luego del corte del servicio entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua, el organismo evalúa implementar una adenda al contrato de concesión con la finalidad de mejorar el sistema de transporte del Metro de Lima este 2026.

El aumento de la demanda de la línea 1 del Metro de Lima crece un 11% anualmente
El aumento de la demanda de la línea 1 del Metro de Lima crece un 11% anualmente | Composición LR | Difusión

La reciente interrupción del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima durante la noche del martes 3 de febrero puso en evidencia las limitaciones de la infraestructura del sistema de transporte que moviliza a miles de personas diariamente. Debido a esta falla técnica, que afectó el tramo entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que está evaluando la modernización de la flota y la ampliación de la capacidad de la misma, con el fin de evitar nuevas incidencias.

Asimismo, Ositrán reconoció que se ha superado la demanda proyectada inicialmente y que, con el paso de los años, "los sistemas de alimentación eléctrica, señalización y operación de los trenes están quedando obsoletos". Cabe resaltar que la demanda en la Línea 1 ha crecido a un ritmo anual del 11%, ya que en 2012 se registraron 33 millones de usuarios, mientras que al cierre de 2025 la cifra superó los 215 millones.

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

lr.pe
Comunicado del Ositrán ante las fallas en la línea 1 del Metro de Lima. Foto: X

Comunicado del Ositrán ante las fallas en la línea 1 del Metro de Lima. Foto: X

lr.pe

Ositrán evalúa implementar mejoras en la Línea 1 del Metro de Lima

Con el fin de responder a la creciente demanda, Ositrán sostuvo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con la empresa concesionaria Tren Urbano de Lima S.A., está evaluando implementar una adenda al contrato de concesión.

Por este motivo, el organismo precisó que busca ampliar la capacidad de la línea y modernizar los sistemas eléctricos para "reducir el tiempo de espera de trenes en las estaciones, de 3 a 1.5 minutos". De acuerdo con la propuesta, la modernización incluiría nuevos sistemas de alimentación eléctrica, señalización y control de pasajeros. Asimismo, se ampliarán las estaciones tras la adquisición de nuevos trenes, con una inversión aproximada de $2,700 millones.

Bajo este panorama, Ositrán aclaró que continuará con sus labores de supervisión y fiscalización, manteniendo su intervención "conforme a los términos del Contrato de Concesión, para garantizar un adecuado servicio a los usuarios".

lr.pe

Interrupción del servicio expuso limitaciones de la Línea 1

El 3 de febrero, el corte del servicio ocurrió en un horario de alta demanda, lo que afectó directamente la movilidad de los usuarios entre distintos puntos de la capital. Esta situación no solo evidenció las deficiencias operativas, sino que también puso en riesgo a los pasajeros, quienes se vieron obligados a descender de los vagones y caminar por la vía del tren debido a la falta de gestión de emergencias y a la ausencia de comunicación oportuna durante el incidente.

Aumento anual en la demanda de usuarios en la línea 1. Foto: Composición LR

Aumento anual en la demanda de usuarios en la línea 1. Foto: Composición LR

En imágenes difundidas en redes sociales, se mostró a decenas de pasajeros caminando por la vía férrea hasta las estaciones operativas, lo que generó preocupación por el riesgo que esto representa.

Por ello, Ositrán emitió un pronunciamiento en el que explicó el problema, precisó las responsabilidades y detalló las acciones que se están evaluando para atender una mayor demanda del servicio. "El tramo de la Línea 1 fue construido por el Estado entre los años 1986 y 2011, y en 2012 se concesionó únicamente la operación y mantenimiento del sistema", explicó el organismo.

Según el organismo, con el paso del tiempo han quedado expuestas las limitaciones actuales del servicio, especialmente en horas punta, cuando el flujo de los trenes es insuficiente para atender la alta demanda. Estas fallas técnicas reflejan que el sistema requiere de una intervención mayor y urgente.

