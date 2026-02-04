Cronograma ONP 2026: pago inicia este viernes 6 de febrero y nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

Este viernes 6 de febrero, los pensionistas del régimen de la ONP comenzarán a recibir el aumento en sus pensiones | Foto: Andina/ Composición LR

Este viernes 6 de febrero, los pensionistas del régimen de la ONP comenzarán a recibir el aumento en sus pensiones | Foto: Andina/ Composición LR

Este viernes 6 de febrero marcará un importante avance para los jubilados del país con la implementación del aumento en las pensiones aprobado en la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Este reajuste, que fue aprobado a finales de 2025, entrará en vigor este mes, permitiendo a los pensionistas recibir el nuevo monto actualizado en sus pagos mensuales.

Además del incremento general, se ha establecido un ajuste adicional de S/100 para aquellos jubilados que aún no alcanzaban el monto máximo, asegurando que más personas se beneficien de esta mejora económica. Este cambio no solo busca proporcionar un alivio inmediato, sino también ofrecer una pensión más acorde con el costo de vida actual, beneficiando a miles de ciudadanos que dependen de estos ingresos.

Cronograma de pagos de febrero para jubilados ONP 2026

Según la ONP, el aumento de pensiones se reflejará en el pago de febrero de 2026, debido a que la planilla de enero ya había sido procesada. Los pagos se realizarán de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

A – C: 6 de febrero

D – L: 9 de febrero

M – Q: 10 de febrero

R – Z: 11 de febrero.

Pago de pensiones febrero 2026: ¿qué modificaciones se aplicarán?

El sistema de pensiones experimentará modificaciones significativas a partir de 2026, beneficiando principalmente a los jubilados del régimen general de la ONP. A continuación, te detallamos los principales ajustes que se implementarán:

Para los jubilados con 20 años de aportes que se retiren a partir de 2026, el monto mensual de la pensión será de S/1,000.

Este aumento representa una mejora respecto al monto anterior de S/893.

Los pensionistas recibirán un incremento adicional de S/100 en su pensión.

Aquellos que ya hayan recibido un ajuste por la Ley N.º 32123 obtendrán un monto adicional para completar la diferencia y alcanzar el beneficio total.

¿Qué condiciones deben cumplir los pensionistas para recibir el nuevo monto?

A partir de febrero, más de 237 mil pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez recibirán una mejora significativa en sus pagos mensuales. El Ejecutivo ha dispuesto un aumento en el tope máximo de las pensiones, que ahora será de S/1,000.

Este cambio, aprobado a través del Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, fue emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), buscando mejorar la calidad de vida de los jubilados e invalidados en el país. Con esta medida, se asegura que más personas en el sistema puedan contar con un monto de pensión más acorde con las necesidades actuales.