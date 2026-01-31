ONP aclara que jubilados del régimen 20530 recibirán recién en febrero el reajuste de la pensión de enero

Atención. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) aclaró a los más de 39.000 jubilados del régimen 205030 que el reajuste de las pensiones correspondiente al mes de enero recién será abonado junto con el pago de las pensiones de febrero.

Este aumento asciende a 30 soles y alcanza a los pensionistas que hayan cumplido 65 años a más hasta el 31 de diciembre del 2025, aclaró la ONP.

La entidad explicó que el monto total anual que perciban los beneficiarios por concepto de pensiones reajustadas, pensiones adicionales, gratificaciones, aguinaldos, bonificación por escolaridad y otros conceptos no deberá superar las 28 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 154.000 soles.

De esta manera, según el cronograma oficial, 39.489 pensionistas del régimen 20530, que administra la ONP, recibirán la pensión actualizada el próximo jueves 12 de febrero.

Se debe indicar que el régimen 20530, que comprende a exservidores públicos bajo el sistema de la 'cédula viva', sigue siendo administrado por el Ejecutivo. Por eso, la ONP recordó que el reajuste dispuesto desde enero de este año forma parte de las medidas establecidas para la actualización de las pensiones de este grupo previsional.

Por otro lado, también informó que, en el caso de los pensionistas que perciban más de una pensión, el reajuste se aplicará sobre aquella de mayor monto, de acuerdo con lo dispuesto en el marco legal aprobado.

La actualización del nuevo monto reajustado estará a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que procederá de oficio a registrar la información en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).