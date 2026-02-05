HOYSuscripcion LR Focus

The Square: el primer Community Center de Perú llega para atender a más de 160 mil usuarios diarios y transformar el concepto de centro comercial

El nuevo centro comercial combinará espacios de tiendas, gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. Con un avance del 45% en su construcción, se espera que se convierta en un referente del retail limeño para 2026.

El primer Community Center de Perú integrará tiendas, un boulevard gastronómico y espacios de entretenimiento en un solo lugar
El primer Community Center de Perú integrará tiendas, un boulevard gastronómico y espacios de entretenimiento en un solo lugar | Foto: Guillermo Carbonel Carrillo/ Composición LR

Con el objetivo de revolucionar la interacción vecinal en la zona, Lima se alista para recibir The Square, el primer Community Center del país. Este innovador proyecto inmobiliario busca integrar en un solo espacio servicios esenciales y opciones de esparcimiento, creando un punto de encuentro estratégico para la comunidad.

The Square se construirá en Surco, en la intersección de la avenida Primavera y la calle Aldebarán, destacada por su alto nivel socioeconómico y su constante dinamismo. Este centro atenderá a más de 100.000 residentes de la zona, además de una población flotante de más de 60.000 estudiantes universitarios y de posgrado provenientes de instituciones cercanas.

The Square en Surco combinará servicios esenciales, entretenimiento y opciones gastronómicas.

The Square en Surco combinará servicios esenciales, entretenimiento y opciones gastronómicas.

The Square un centro comercial innovador en Surco

El proyecto se desarrollará en un terreno de 11.000 metros cuadrados y contará con una superficie construida de 34.000 metros cuadrados. De esa área, 18.500 metros cuadrados estarán destinados a alquileres comerciales, distribuidos en tres niveles que han sido diseñados para ofrecer recorridos sencillos y eficientes.

La inauguración del centro comercial está programada para la tercera semana de noviembre de 2026 y tiene previsto contar con diferentes tiendas, espacios gastronómicos y lugares de entretenimiento en un solo lugar.

  • Supermercado Wong de Cencosud como tienda ancla.
  • Marcas como Dollarcity y Smart Fit.
  • Boulevard gastronómico.
  • Food hall moderno.
  • Operadores enfocados en entretenimiento y servicios.

Avances y expectativas de The Square

El diseño arquitectónico del centro comercial fue realizado por el reconocido Estudio de Arquitectura Metrópolis, que concibió un complejo alineado con los más altos estándares internacionales. Con el fin de ofrecer una experiencia innovadora y sostenible, el centro contará con tecnología SMART y estará certificado bajo el sistema LEED, lo que garantiza su compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental.

El progreso de la construcción de The Square avanza con firmeza, cumpliendo con los plazos establecidos para su inauguración en 2026. Guillermo Carbonel, gerente general de Link Retail Real Estate, destacó que la respuesta de las marcas ha sido muy favorable desde el inicio del proyecto. Según Carbonel, la obra ya ha alcanzado un avance del 45% y más del 70% del área arrendable ha sido comercializada, lo que refleja el gran interés del mercado por este nuevo formato y ubicación.

