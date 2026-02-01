HOYSuscripcion LR Focus

Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

La entidad precisó que el monto total que perciban los pensionistas, incluyendo pensiones reajustadas, gratificaciones, aguinaldos y otros beneficios, no podrá superar las 28 UIT, equivalentes a S/154,000.

La ONP informó que 39,489 pensionistas del régimen 20530 recibirán en febrero el pago con el reajuste de S/30
La ONP informó que 39,489 pensionistas del régimen 20530 recibirán en febrero el pago con el reajuste de S/30

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dio a conocer que la mejora en los montos correspondientes al régimen del Decreto Ley N.º 20530, inicialmente programada para enero, será incorporada en el pago que se realizará en febrero, junto con el depósito regular destinado a los jubilados. Además, la entidad precisó que esta medida forma parte del proceso de actualización de las pensiones dispuesto para este año.

La entidad detalló que el aumento de 30 soles está dirigido a los pensionistas del régimen del Decreto Ley N.º 20530 que hayan cumplido 65 años o más hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, precisó que el total anual que reciban los beneficiarios, incluyendo pensiones reajustadas, pagos adicionales, gratificaciones, aguinaldos y otros conceptos, no podrá exceder las 28 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 154.000 soles.

Reajuste de pensiones ONP vigente desde 2026

Según el cronograma oficial difundido por la entidad, 39.489 jubilados comprendidos en el régimen 20530 administrado por la ONP accederán al pago con los montos actualizados el jueves 12 de febrero. Este depósito incluirá el reajuste aprobado y se realizará junto con el abono regular de las pensiones correspondientes al mes.

La institución precisó que el desembolso se efectuará a través de los canales habituales, en el marco de las disposiciones vigentes para la actualización de las pensiones de este sistema previsional, con el objetivo de garantizar la entrega oportuna de los recursos a los beneficiarios.

La ONP recordó que la medida fue dispuesta por el Poder Ejecutivo y tiene vigencia desde enero de 2026, como parte del proceso de revisión de los ingresos de los pensionistas de este régimen. Con este ajuste, se busca mantener actualizados los montos que perciben los beneficiarios, respetando los límites anuales establecidos por la normativa.

