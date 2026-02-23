Siete de cada 10 especialistas en recursos humanos prefieren habilidades blandas desarrolladas antes que conocimientos técnicos

El 69 % de los especialistas valora más las habilidades blandas, mientras que el 31% se inclina principalmente por competencias técnicas. | Freepik

El 69 % de los especialistas valora más las habilidades blandas, mientras que el 31% se inclina principalmente por competencias técnicas. | Freepik

El 69% de los especialistas de recursos humanos valora más las habilidades blandas, mientras que el 31% se inclina principalmente por competencias técnicas. De acuerdo con el estudio “Habilidades más buscadas” elaborado por Bumeran, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la adaptabilidad son las habilidades blandas más apreciadas.

Los profesionales consultados destacan que las primeras contribuyen a generar entornos laborales positivos, fortalecen las relaciones interpersonales y mejoran la comunicación interna. Por su parte, las habilidades duras son decisivas para adaptarse a entornos tecnológicos o cumplir con los requisitos específicos de un puesto.

“Según el estudio, el 69% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que las habilidades blandas son altamente demandadas, pero escasas entre los talentos. Entre las más valoradas destacan el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la adaptabilidad.

Mientras que las habilidades duras más valoradas son el manejo de software y el dominio de nuevas tecnologías, competencias que cobran mayor relevancia en un entorno marcado por la incorporación de la inteligencia artificial y el avance de la tecnología”, explica Diego Tala,

Director Comercial de Bumeran en Jobint.

El 58% de los especialistas valora más el trabajo en equipo

El 58% de los profesionales de Recursos Humanos en Perú identifican el trabajo en equipo como una de las habilidades blandas más demandadas y menos frecuentes entre los talentos. En segundo y tercer lugar, destacan la resolución de problemas, con el 47%, y la adaptabilidad, con el 44%.

Respecto a las habilidades duras o conocimientos técnicos, el 47% de los expertos menciona el manejo de software o programas informáticos como la competencia más demandada, debido al avance tecnológico y la incorporación de la inteligencia artificial; el 44% opina que el dominio de nuevas tecnologías es lo más buscado; mientras que el 36% destaca la importancia de hablar un segundo idioma.

Profesionales entre 31 y 40 años presentan mayores fortalezas

En cuanto a los perfiles con mejores habilidades, los profesionales entre 31 y 40 años son percibidos como quienes presentan mayores fortalezas tanto en habilidades blandas como duras. En contraste, los candidatos de 51 a 65 años son considerados el grupo con menor dominio en ambos tipos de competencias.

Buscan desarrollar las habilidades de sus talentos

Según el 72% de los expertos consultados, las organizaciones están tomando medidas para mejorar las habilidades y aptitudes de sus equipos. Estas medidas varían según si se trata de habilidades técnicas o blandas.

En el caso de mejora de habilidades duras o técnicas, el 72% ofrece programas de capacitación; el 50% utiliza plataformas de aprendizaje; el 19% organiza eventos y conferencias; y el 17% emplea rotación de tareas y de proyectos.

En cuanto a las habilidades blandas, el 50% de los profesionales menciona que llevan a cabo programas y talleres de desarrollo personal; el 36% opta por fomentar diversidad e inclusión, para generar ambientes agradables; y el 31% se enfoca en la implementación de

coaching y mentoría como herramientas clave para fomentar el crecimiento de estas habilidades entre los empleados.