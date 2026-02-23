HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Economía

Siete de cada 10 especialistas en recursos humanos prefieren habilidades blandas desarrolladas antes que conocimientos técnicos

Más de la mitad de los profesionales de recursos humanos identifican el trabajo en equipo como una de las habilidades blandas más demandadas y menos comunes entre los postulantes en el mercado laboral en Perú, según el estudio “Habilidades más buscadas” de Bumeran.

El 69 % de los especialistas valora más las habilidades blandas, mientras que el 31% se inclina principalmente por competencias técnicas.
El 69 % de los especialistas valora más las habilidades blandas, mientras que el 31% se inclina principalmente por competencias técnicas. | Freepik

El 69% de los especialistas de recursos humanos valora más las habilidades blandas, mientras que el 31% se inclina principalmente por competencias técnicas. De acuerdo con el estudio “Habilidades más buscadas” elaborado por Bumeran, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la adaptabilidad son las habilidades blandas más apreciadas.

Únete a nuestro canal de política y economía

Los profesionales consultados destacan que las primeras contribuyen a generar entornos laborales positivos, fortalecen las relaciones interpersonales y mejoran la comunicación interna. Por su parte, las habilidades duras son decisivas para adaptarse a entornos tecnológicos o cumplir con los requisitos específicos de un puesto

TE RECOMENDAMOS

DANIEL URRESTI LIBRE: ¿JUSTO O NO? SHARMELÍ BUSTÍOS EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Marcas de origen asiático obtienen mayor presencia en el mercado peruano al cierre de 2025

lr.pe

“Según el estudio, el 69% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que las habilidades blandas son altamente demandadas, pero escasas entre los talentos. Entre las más valoradas destacan el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la adaptabilidad.
Mientras que las habilidades duras más valoradas son el manejo de software y el dominio de nuevas tecnologías, competencias que cobran mayor relevancia en un entorno marcado por la incorporación de la inteligencia artificial y el avance de la tecnología”, explica Diego Tala,
Director Comercial de Bumeran en Jobint.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
larepublica.pe

El 58% de los especialistas valora más el trabajo en equipo

El 58% de los profesionales de Recursos Humanos en Perú identifican el trabajo en equipo como una de las habilidades blandas más demandadas y menos frecuentes entre los talentos. En segundo y tercer lugar, destacan la resolución de problemas, con el 47%, y la adaptabilidad, con el 44%.

El 58% de los profesionales de Recursos Humanos identifica el trabajo en equipo como una de las habilidades blandas más demandadas.

El 58% de los profesionales de Recursos Humanos identifica el trabajo en equipo como una de las habilidades blandas más demandadas.

PUEDES VER: Nestlé se retira del mercado mundial de helados: ¿qué pasará con D’Onofrio en Perú?

lr.pe

Respecto a las habilidades duras o conocimientos técnicos, el 47% de los expertos menciona el manejo de software o programas informáticos como la competencia más demandada, debido al avance tecnológico y la incorporación de la inteligencia artificial; el 44% opina que el dominio de nuevas tecnologías es lo más buscado; mientras que el 36% destaca la importancia de hablar un segundo idioma.

El 47% de los expertos menciona el manejo de software o programas informáticos como la competencia más demandada.

El 47% de los expertos menciona el manejo de software o programas informáticos como la competencia más demandada.

Profesionales entre 31 y 40 años presentan mayores fortalezas

En cuanto a los perfiles con mejores habilidades, los profesionales entre 31 y 40 años son percibidos como quienes presentan mayores fortalezas tanto en habilidades blandas como duras. En contraste, los candidatos de 51 a 65 años son considerados el grupo con menor dominio en ambos tipos de competencias. 

larepublica.pe

Buscan desarrollar las habilidades de sus talentos 

Según el 72% de los expertos consultados, las organizaciones están tomando medidas para mejorar las habilidades y aptitudes de sus equipos. Estas medidas varían según si se trata de habilidades técnicas o blandas.

PUEDES VER: AAP advierte al MTC que retorno a la placa azul generaría mayor gasto y afectaría la seguridad ciudadana

lr.pe

En el caso de mejora de habilidades duras o técnicas, el 72% ofrece programas de capacitación; el 50% utiliza plataformas de aprendizaje; el 19% organiza eventos y conferencias; y el 17% emplea rotación de tareas y de proyectos.

En cuanto a las habilidades blandas, el 50% de los profesionales menciona que llevan a cabo programas y talleres de desarrollo personal; el 36% opta por fomentar diversidad e inclusión, para generar ambientes agradables; y el 31% se enfoca en la implementación de
coaching y mentoría como herramientas clave para fomentar el crecimiento de estas habilidades entre los empleados.

Notas relacionadas
Petroperú ejecutará recorte de 954 puestos desde este lunes 16 de febrero en el marco del proceso de privatización

Petroperú ejecutará recorte de 954 puestos desde este lunes 16 de febrero en el marco del proceso de privatización

LEER MÁS
Perú lidera el boom de motocicletas en Sudamérica: ventas totales superan las 425.000 unidades en 2025

Perú lidera el boom de motocicletas en Sudamérica: ventas totales superan las 425.000 unidades en 2025

LEER MÁS
Estas son las 5 carreras técnicas mejor pagadas en Perú: sueldos superan los S/12.000 por alta demanda y especialización, según el Ministerio de Trabajo

Estas son las 5 carreras técnicas mejor pagadas en Perú: sueldos superan los S/12.000 por alta demanda y especialización, según el Ministerio de Trabajo

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julio Velarde: "La autonomía del BCR no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

Julio Velarde: "La autonomía del BCR no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

LEER MÁS
ONP publica cronograma de marzo 2026: fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

ONP publica cronograma de marzo 2026: fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

LEER MÁS
Nestlé se retira del mercado mundial de helados: ¿qué pasará con D’Onofrio en Perú?

Nestlé se retira del mercado mundial de helados: ¿qué pasará con D’Onofrio en Perú?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, tiempos de intervención y bloques temáticos

Examen de admisión UNFV será el 29 de marzo: estas son las 60 carreras y vacantes disponibles para este 2026

CD Moquegua venció 1-0 a Deportivo Garcilaso y suma su primera victoria en la Liga 1 2026

Economía

Marcas de origen asiático obtienen mayor presencia en el mercado peruano al cierre de 2025

Programa Contigo confirma pago de S/300: cómo saber si eres beneficiario del padrón II

Julio Velarde: "La autonomía del BCR no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, tiempos de intervención y bloques temáticos

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Debate presidencial 2026 se realizará en 6 fechas entre marzo y abril: ¿cómo será el formato?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025