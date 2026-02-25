HOYSuscripcion LR Focus

Caso Baguazo: Corte Suprema condena a 7 años de prisión a dos generales PNP por homicidio

La Corte Suprema de Justicia ordenó la inmediata captura de los generales José Sánchez Farfán y Luis Muguruza Delgado, tras hallarlos responsables de las muertes ocurridas en la Curva del Diablo en 2009.

El caso 'Baguazo' terminó con la muerte de 33 personas entre indígenas y policías.
En un fallo histórico que trae justicia a años de impunidad en el caso 'El Baguazo', la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó la búsqueda y captura los generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro, José Sánchez Farfán y Luis Muguruza Delgado tras ser condenados a 7 años de prisión.

Ambos coroneles fueron enjuiciados por el delito de homicidio por omisión impropia, relacionado a la tragedia ocurrida en el conflicto social de junio de 2009 en la región Amazonas, durante el gobierno del entonces presidente Alan García.

Fallo condenó a 7 años de prisión a generales PNP

La sentencia establece que los generales, quienes tenían el mando de las operaciones durante el desalojo de la comunidad awajún wuampis y mestizos que habían tomado por 53 días la zona denominada 'Curva del Diablo' (ubicada en los caseríos Siempre Viva y Reposo), no cumplieron con su deber de garantes. Según el tribunal, hubo una falta de previsión y una omisión de acciones necesarias para evitar el desenlace fatal que cobró la vida de policías y civiles.

El fallo judicial determinó que la intervención policial ignoró los protocolos de actuación en protestas sociales. Según la resolución, no se garantizó el uso proporcional de la fuerza ni se protegió la vida de civiles y policías. La Corte Suprema enfatizó que la operación incumplió los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos a toda acción estatal.

El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTTA) considera que la sentencia constituye una respuesta significativa que marca un precedente en materia de responsabilidad de la línea de mando de intervenciones estatales en contexto de protesta social.

Cabe mencionar que hasta el momento los actores políticos que causaron los hechos de violencia por las decisiones que tomaron durante el conflicto aún no han sido investigados, como es el caso de la exministra Mercedes Cabanillas. Solo se han procesado a indígenas y policías.

El 'Baguazo' se originó tras semanas de protestas de comunidades indígenas contra decretos legislativos que afectaban sus territorios. El violento enfrentamiento resultó en la muerte de 33 personas (23 policías y 10 civiles).

