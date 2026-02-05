Brindar datos falsos en tu RUC puede llevarte a prisión hasta 5 años, según especialista: "La SUNAT debe intensificar su supervisión"

Con la reciente publicación del Decreto Legislativo Nº 1716, el panorama legal para los contribuyentes en Perú ha experimentado un cambio significativo. Esta nueva norma introduce modificaciones a la Ley Penal Tributaria (DL 813), con el fin de actualizar y reforzar las sanciones relacionadas con delitos como la emisión de comprobantes electrónicos y el uso del sistema de detracciones.

Ahora, acciones como falsificar datos al crear o modificar el RUC serán consideradas delitos penales, con penas que podrían incluir la cárcel. La SUNAT, encargada de la fiscalización, jugará un rol crucial en la aplicación de estas sanciones.

TE RECOMENDAMOS EXTORSIÓN Y SICARIATO: LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PERÚ | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

¿Qué cambios se dieron en la Ley Penal Tributaria?

Para comprender mejor las modificaciones al Artículo 5-A de la Ley del Impuesto a la Renta, el abogado penalista Andy Carrión aclaró en una entrevista con La República los puntos clave de la reforma y sus implicancias para los contribuyentes peruanos. "El Decreto Legislativo que modifica la Ley Penal Tributaria amplía los alcances de los supuestos que antes no eran abarcados. Ahora se menciona específicamente que proporcionar información falsa en el RUC, con el objetivo de habilitarse para emitir comprobantes electrónicos, es considerado un delito", mencionó Carrión.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Además, el abogado subrayó que "este fraude puede implicar la creación de empresas de fachada o la modificación de datos como la actividad económica o el domicilio fiscal". En cuanto a las consecuencias, destacó que "a partir de ahora, quienes falsifiquen esta información podrían enfrentar sanciones que van de 2 a 5 años de prisión. Lo que antes era solo una infracción administrativa, ahora está siendo criminalizado".

Asimismo, el abogado explicó que, en casos donde se falsifiquen documentos como las constancias de depósito para justificar la transferencia de bienes sin haber realizado el pago correspondiente la pena podría ser de 5 a 8 años de prisión.

¿Cómo puede la SUNAT detectar un fraude tributario?

El abogado penalista fue enfático al señalar que "la SUNAT debe intensificar su supervisión" con el objetivo de verificar si la información proporcionada corresponde a una actividad real y si los datos son correctos.

Ante esta situación, la forma en que la SUNAT podría identificar un fraude tributario se basa en su capacidad para comparar la información proporcionada por el contribuyente con registros adicionales. "La SUNAT tiene acceso a las transacciones bancarias a través del ITF y el IGB, lo que le permite comparar los datos proporcionados por el contribuyente con los depósitos y pagos de impuestos realizados. Además, la entidad puede realizar inspecciones aleatorias a las empresas para verificar si realmente están llevando a cabo la actividad económica que dicen estar desempeñando", recalcó Andy Carrión.

¿Qué acciones deben tomar los contribuyentes para protegerse legalmente ante la SUNAT?

Es fundamental tener en cuenta que no todas las inconsistencias en los datos son necesariamente actos fraudulentos. "Muchas veces, las personas simplemente no actualizan su información a tiempo", recalcó el abogado. Además, destacó que, si la SUNAT encuentra inconsistencias, el contribuyente debe demostrar que no hubo intención de defraudar al Estado. "La clave es la buena fe; solo si hay fraude intencional se aplicará una sanción penal. En caso de duda, lo mejor es corregir los datos de inmediato y buscar asesoría legal", comentó Carrión.

El abogado explicó que, para protegerse legalmente, los contribuyentes deben implementar procedimientos de verificación constante de la información proporcionada a la SUNAT. Entre las acciones preventivas clave mencionadas por Carrión, se incluyen: