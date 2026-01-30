Consejo Fiscal enfría celebración fiscal del MEF: déficit bajó por ingresos excepcionales

El Consejo Fiscal advirtió que en 2025 el Perú volvió a incumplir las reglas fiscales, es decir los límites que pone el Estado para cuidar las finanzas públicas, por tercer año consecutivo, algo que no había ocurrido desde que se creó este sistema a inicios de los años 2000. Esto ocurrió pese a que el déficit fiscal sí se redujo y se mantuvo dentro del límite permitido.

Según el organismo, la reducción del déficit fiscal,es decir, cuando el Estado gasta más de lo que recauda, que en 2025 habría sido de 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI), no responde a un mayor control del gasto público, sino a un contexto favorable pero excepcional para los ingresos del Estado, por lo que pidió interpretar este resultado con cautela.

Déficit baja pero por precio de metales e ingresos extraordinarios

El Consejo Fiscal explicó que este resultado se debió principalmente a ingresos excepcionales como los altos precios de los minerales, la venta puntual de activos, pagos extraordinarios de impuestos atrasados y adelantos mayores en el pago del impuesto a la renta.

"El resultado ha sido obtenido en condiciones especialmente favorables para los ingresos fiscales que probablemente no se repetirán en años futuros. En ese sentido, los ingresos fiscales extraordinarios mayormente no habrían sido ahorrados sino destinados a mayor gasto público, contrario a principios básicos de gestión fiscal a lo largo del ciclo económico", indicó.

Gasto público se desbordó en S/6.600 millones

Según información preliminar del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en 2025 el gasto total del Estado en su funcionamiento y servicios, es decir, sin contar el pago de deudas, habría alcanzado los S/ 241.600 millones, superando el tope de las reglas fiscales en aproximadamente S/ 6.600 millones. En términos reales, este gasto creció 3,5%, cuando la norma solo permitía un aumento de 0,7%.

Además, el gasto corriente sin mantenimiento, es decir, los gastos diarios del Estado como sueldos, servicios y compras habituales, pero sin contar obras ni reparaciones, registró un crecimiento real de 4,8%, más del doble del límite establecido por la regla fiscal (2,1%), generando un desvío cercano a S/ 4.100 millones.

El Consejo Fiscal señaló que el incremento del gasto en remuneraciones explica buena parte del incumplimiento de las reglas fiscales. Entre 2023 y 2025, este rubro aumentó en promedio S/ 5.900 millones por año, casi el doble del crecimiento promedio registrado en la década previa.

El CF alertó que esta situación se repetiría en 2026, ya que el aumento presupuestado en planillas (S/ 7.800 millones) supera ampliamente el espacio fiscal previsto en el Marco Macroeconómico Multianual (S/ 2.100 millones), lo que reduce el margen para enfrentar shocks económicos.

Gobierno de Jerí publicó 26 leyes con impacto fiscal adverso

El organismo autónomo consideró preocupante el incumplimiento de las reglas de gasto, dado que se trata de una variable sobre la cual el Ejecutivo tiene mayor control. En ese sentido, atribuyó el resultado tanto a la falta de medidas oportunas del Gobierno como a las presiones del Congreso, que aprobó normas con impacto directo y permanente sobre el presupuesto público.

Además, el CF cuestionó que el actual Gobierno de José Jerí haya promulgado 26 leyes con impacto fiscal adverso en menos de cuatro meses de gestión, sin observarlas ni iniciar acciones de inconstitucionalidad, pese a que algunas presentarían vicios constitucionales.

"Resulta preocupante que, pese a las reiteradas alertas de este Consejo, la actual administración de gobierno en menos de cuatro meses de gestión haya promulgado sin observar 26 nuevas leyes con impacto fiscal adverso de un total de 27 autógrafas remitidas por el Congreso de la República", mencionó.

Finalmente, el Consejo Fiscal alertó que el incumplimiento reiterado de las reglas macrofiscales afecta la credibilidad de la política fiscal y puede generar problemas de sostenibilidad en el mediano plazo, especialmente si se revierte el ciclo favorable de precios de exportación.