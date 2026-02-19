HOYSuscripcion LR Focus

Lluvias en Perú EN VIVO: huaicos y desbordes dejan 2 muertos en Arequipa
Política

José María Balcázar debe presentarse en junio a juicio oral sino será declarado reo contumaz por caso ICAL de Lambayeque

Así lo establece una resolución judicial del 25 de agosto del 2025 en el que se anuncia la audiencia de instalación de juicio oral.

José María Balcázar debe presentarse en junio a juicio oral sino será declarado reo contumaz por caso ICAL de Lambayeque
José María Balcázar debe presentarse en junio a juicio oral sino será declarado reo contumaz por caso ICAL de Lambayeque

El 16 de junio de este año, José Marí Balcázar deberá presentarse de forma virtual en la audiencia de juicio oral en su contra por el presunto delito de apropiación ilícita común en agravio del ICAL Lambayeque. En caso de inasistencia, será declarado reo contumaz y se ordenará su captura a nivel nacional.

Así lo establece una resolución judicial del 25 de agosto del 2025 en el que se anuncia la audiencia de instalación de juicio oral.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Las audiencias se realizarán en forma virtual mediante el aplicativo Google Meet y, de ser el caso, de manera presencial en la sala de audiencias, se lee.

En los citados también se incluye a Víctor Raúl Pariona, defensa legal de Balcázar; a la Fiscal Adjunta de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo, Dora Hidalgo Rodríguez; y al representante del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque.

También se cita en calidad de testigos a cinco personas dispuestas por el Ministerio Público y a una por la defensa del acusado.

La resolución añade que es "obligación de la representante del Ministerio Público coadyuvar en la localización y comparecencia de testigos y peritos que ha propuesto para el juicio oral".

Sobre el caso

La citación es parte de presuntas irregularidades durante el periodo en que Balcázar se desempeñó como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2022.

Según lo señalado por el ICAL Lambayeque a Balcázar "se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, tales como la presunta apropiación de fondos de la institución, cambios de titularidad de cuentas bancarias, querellas, defraudación de persona jurídica y demás".

"En José María Balcázar Zelada, los agremiados depositaron su confianza para que dirigiera los destinos del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, no sólo para representarnos como decano sino también para administrar correctamente nuestro patrimonio y fondos. Si embargo, a la fecha se niega a rendir cuentas de los gastos. generados durante su gestión. Ello constituye una evidencia clara de que no cumple con el estándar ético moral y de integridad exigible para asumir la Presidencia del Congreso y, subsecuentemente, la Presidencia de la República de nuestra amada Patria", se lee.

ICAL Lambayeque rechaza postulación de José María Balcázar

El Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL Lambayeque) emitió un pronunciamiento público rechazando la designación de Balcázar Zelada como nuevo presidente del Perú.

Mencionan que existen "varias denuncias penales que se encuentran en sede judicial pendientes de resolverse", las cuales se vieron dilatadas por la inmunidad parlamentaria.

Por citar un caso, el ICAL indica: "N°8804-2019 seguido ante el 8° Juzgado de Investigación Preparatoria - Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y N°09240-2025-0-1706-JR-PE-04; y otros".

La institución resaltó que producto de estos cuestionamientos, tras un proceso disciplinario el Consejo de Ética resolvió "expulsarlo definitivamente de la orden", "pronunciamiento que fue confirmado al resolver su apelación por el Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque a través de la Resolución de Vista N°3, emitida el 2 de diciembre de 2024".

larepublica.pe
