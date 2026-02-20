HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: horario y canal de TV del partido de hoy por el Torneo Apertura de Liga 1

Hoy, viernes 20 de febrero, puede ser un día clave para el futuro de Pablo Guede. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima se encuentra invicto en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY | El equipo de Pablo Guede recibe al conjunto rosado en Matute por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. El compromiso empezará desde las 8.00 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Este duelo será clave para el futuro del entrenador blanquiazul, pues desde diversos sectores indicaron que un mal resulto puede desencadenar su salida. Por su parte, la 'Misilera' busca un triunfo que le permite meterse entre los primeros lugares de la competición.

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: 'Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato'

Alianza Lima lleva 2 triunfos y 1 empate en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: Alianza Lima

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys?

En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima vs Sport Boys por la fecha 4 de la Liga 1 2026 iniciará a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Boys?

La transmisión del Alianza Lima vs Sport Boys por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Sport Boys por internet?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Alianza Lima vs Sport Boys: probables formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y Sport Boys para el duelo de hoy.

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Alan Cantero, Eryc Castillo, Jairo Vélez; Luis Ramos y Paolo Guerrero.
  • Sport Boys: Diego Melián; Oslimg Mora, Hansell Riojas, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Hernán Da Campo, Juan Torres, Jostin Alarcón; Luis Urruti y Luciano Nequecaur.

PUEDES VER: Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el 'clásico' por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1

Pronóstico de Alianza Lima vs Sport Boys

El conjunto victoriano parte como amplio favorito por jugar en condición de local.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,80), gana Sport Boys (8,90)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,38), empate (4,55), gana Sport Boys (12,50)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,33), gana Sport Boys (8,50)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,34), empate (4,70), gana Sport Boys (8,60)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,34), empate (4,50), gana Sport Boys (11,00)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,42), empate (4,75), gana Sport Boys (8,50).
