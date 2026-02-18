Indecopi multa a Integratel Perú con S/118.000 por no entregar audios en caso de llamadas spam

La Comisión de Protección al Consumidor N° 3 del Indecopi sancionó a Integratel Perú (antes Telefónica) con una multa de 21,44 unidades impositivas tributarias (UIT) equivalentes a S/117.920, por "incumplir de forma injustificada" un requerimiento de información en el marco de una investigación por presuntas llamadas comerciales no solicitadas (llamadas spam) realizadas entre diciembre del 2024 y marzo de 2025.

La medida se impuso luego de que la empresa que opera bajo la marca Movistar no entregara los audios de las llamadas solicitadas por la Dirección de Fiscalización del Indecopi, insumo fundamental para verificar si los contactos comerciales se efectuaron sin el consentimiento previo de los consumidores u otras prácticas que podrían vulnerar el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Según indica la resolución, "Integratel no desarrolló una justificación concreta sobre la omisión en la entrega de la información solicitada, limitándose a sostener que habría cumplido con requerimientos previos o con entregas iniciales de información sobre otros periodos". Sin embargo, para el organismo que vela por el derecho de los usuarios, "ello no resulta pertinente para enervar la responsabilidad atribuida en este procedimiento".

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, el Indecopi está facultado para sancionar a los proveedores que no respondan oportunamente los requerimientos de información formulados por sus órganos resolutivos, ya que ello obstaculiza el desarrollo de las investigaciones.

Más empresas bajo sanción por llamadas spam

Este caso se enmarca en las acciones que viene ejecutando el Indecopi frente a la problemática de las llamadas spam. En esa línea, la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 también ha iniciado procedimientos sancionadores contra empresas como el Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotiabank Perú, Santander Consumer Bank, Oncosalud, Interseguro Compañía de Seguros, Banco Internacional del Perú - Interbank y América Móvil Perú, este último que opera bajo la marca Claro, por presuntas llamadas spam.

La resolución se encuentra en plazo de apelación. De presentarse un recurso, será evaluado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en segunda y última instancia administrativa.

Además la multa impuesta de S/118.000 será rebajada en 25% si la empresa consiente la resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a 15 días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley n.º 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, reza el informe de Indecopi.

Al cierre del 2025, Integratel Perú registró ingresos por S/5.262 millones entre sus negocios móvil y fijo, lo que implicó una disminución de 12,6% en comparación con el 2024, según datos elevados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).