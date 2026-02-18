HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
EN VIVO

Cayó José Jerí: ¿Qué sigue? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Indecopi multa a Integratel Perú con S/118.000 por no entregar audios en caso de llamadas spam

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi dispuso multar a Integratel Perú (Movistar) por no atender un requerimiento de información en el marco de investigación de llamadas spam.

Integratel enfrenta sanción por no colaborar en investigación sobre llamadas comerciales, según resolución de Indecopi.
Integratel enfrenta sanción por no colaborar en investigación sobre llamadas comerciales, según resolución de Indecopi.

La Comisión de Protección al Consumidor N° 3 del Indecopi sancionó a Integratel Perú (antes Telefónica) con una multa de 21,44 unidades impositivas tributarias (UIT) equivalentes a S/117.920, por "incumplir de forma injustificada" un requerimiento de información en el marco de una investigación por presuntas llamadas comerciales no solicitadas (llamadas spam) realizadas entre diciembre del 2024 y marzo de 2025. 

Únete a nuestro canal de política y economía

La medida se impuso luego de que la empresa que opera bajo la marca Movistar no entregara los audios de las llamadas solicitadas por la Dirección de Fiscalización del Indecopi, insumo fundamental para verificar si los contactos comerciales se efectuaron sin el consentimiento previo de los consumidores u otras prácticas que podrían vulnerar el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 16/02/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Ositrán: "Ahora que hemos leído la demanda de Cosco, concluímos que sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

lr.pe

Según indica la resolución, "Integratel no desarrolló una justificación concreta sobre la omisión en la entrega de la información solicitada, limitándose a sostener que habría cumplido con requerimientos previos o con entregas iniciales de información sobre otros periodos". Sin embargo, para el organismo que vela por el derecho de los usuarios, "ello no resulta pertinente para enervar la responsabilidad atribuida en este procedimiento".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, el Indecopi está facultado para sancionar a los proveedores que no respondan oportunamente los requerimientos de información formulados por sus órganos resolutivos, ya que ello obstaculiza el desarrollo de las investigaciones. 

PUEDES VER: Economía peruana creció solo 3,4% en 2025 pese a los altos precios de los minerales: ¿cómo le fue a cada sector?

lr.pe
larepublica.pe

Más empresas bajo sanción por llamadas spam

Este caso se enmarca en las acciones que viene ejecutando el Indecopi frente a la problemática de las llamadas spam. En esa línea, la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 también ha iniciado procedimientos sancionadores contra empresas como el Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotiabank Perú, Santander Consumer Bank, Oncosalud, Interseguro Compañía de Seguros, Banco Internacional del Perú - Interbank y América Móvil Perú, este último que opera bajo la marca Claro, por presuntas llamadas spam. 

La resolución se encuentra en plazo de apelación. De presentarse un recurso, será evaluado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en segunda y última instancia administrativa.

Además la multa impuesta de S/118.000 será rebajada en 25% si la empresa consiente la resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a 15 días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley n.º 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, reza el informe de Indecopi.

larepublica.pe

Al cierre del 2025, Integratel Perú registró ingresos por S/5.262 millones entre sus negocios móvil y fijo, lo que implicó una disminución de 12,6% en comparación con el 2024, según datos elevados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Notas relacionadas
Indecopi embarga cuentas a dos inmobiliarias por presunta venta de lotes sin saneamiento legal: multas podrían superar los S/2 millones

Indecopi embarga cuentas a dos inmobiliarias por presunta venta de lotes sin saneamiento legal: multas podrían superar los S/2 millones

LEER MÁS
Colegios privados en la mira: Indecopi supervisa que estén autorizados para el año escolar 2026

Colegios privados en la mira: Indecopi supervisa que estén autorizados para el año escolar 2026

LEER MÁS
Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos

Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán: "Ahora que hemos leído la demanda de Cosco, concluímos que sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán: "Ahora que hemos leído la demanda de Cosco, concluímos que sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Cosco Shipping se desmarca de LPO, puerto similar a Chancay y regulado por Ositrán: "Depende del entendimiento de las leyes de cada empresa”

Cosco Shipping se desmarca de LPO, puerto similar a Chancay y regulado por Ositrán: "Depende del entendimiento de las leyes de cada empresa”

LEER MÁS
EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Integratel Perú con S/118.000 por no entregar audios en caso de llamadas spam

Hija de Keiko Fujimori rechazó postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Economía

Cosco Shipping se desmarca de LPO, puerto similar a Chancay y regulado por Ositrán: "Depende del entendimiento de las leyes de cada empresa”

Ositrán: "Ahora que hemos leído la demanda de Cosco, concluímos que sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 18 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hija de Keiko Fujimori rechazó postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar: congreso decidirá al sucesor de Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025