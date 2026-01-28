HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Beca 18: Minedu asegura que habrá "poco más de 10.000 becas", pese a promesa del Gobierno de otorgar 20.000

Exclusivo. El ministro de Educación, Jorge Figueroa, afirmó a La República que en un par de semanas se definirá la cifra exacta, aunque adelantó que será "un poco más de 10.000 becas". Organización juvenil cuestiona la magra cantidad de vacantes.

Ministro de Educación sostuvo que en estos momentos el sector "se encuentra en un proceso de reingeniería".
Ministro de Educación sostuvo que en estos momentos el sector "se encuentra en un proceso de reingeniería".

En diálogo con La República, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Jorge Figueroa, indicó que el número de nuevas Becas 18 que se otorgarían este año sería "un poco más de 10.000", cifra muy por debajo de las 20.000 anunciadas previamente por el Gobierno de José Jerí.

Figueroa manifestó que "en un par de semanas se contará con un número exacto" y que en estos momentos el sector "se encuentra en un proceso de reingeniería".

Respecto al presupuesto aprobado por el Congreso en noviembre del año pasado por S/50 millones, y a la estimación técnica de que dicho monto alcanzaría solo para financiar alrededor de 2.000 becarios, el ministro evitó desmentir esa proyección. "No es que lo niegue, hay que ser totalmente responsables. Las evaluaciones técnicas de cuántas becas se otorgan tienen que ver con diversos factores que se vienen evaluando y sosteniendo, y es por eso la demora", explicó.

Aseguró que los postulantes "no estarán desprotegidos" y afirmó que "el sistema de Beca 18 continúa". por lo que pidió paciencia a los jóvenes. Además, señaló que el sector viene realizando una repriorización presupuestal para intentar incrementar el número de becas y sostuvo que antes de finalizar enero se publicaría la lista de preseleccionados. "Yo estoy seguro que si", indicó.

Renajuv cuestiona al Minedu y advierte incumplimiento

Desde La Red Nacional de la Juventudes (Renajuv), su presidente Anthony Ramos cuestionó la postura del Gobierno y afirmó que se estaría incumpliendo la promesa oficial de otorgar 38.000 becas en 2026.

"El Estado peruano se ha comprometido a dar 38.000 becas y ha dado su palabra. Está en juego la palabra del señor premier. Lo que hoy se está diciendo no se ajusta a lo que se ofreció", declaró a La República. Recordó que el concurso fue convocado bajo ese compromiso y que más de 90.000 jóvenes rindieron el examen "de buena fe, confiando en un Gobierno que les aseguró esas vacantes".

El dirigente advirtió que la Contraloría General de la República ya emitió una observación adversa, señalando afectaciones a la transparencia y a la continuidad del concurso. "Aquí hay una afectación clara que impacta en la confianza de los jóvenes y en la igualdad de oportunidades", señaló.

Recordó que en la Comisión de Presupuesto, tanto el congresista Alejandro Soto como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalaron que se otorgarían 38.000 becas, cifra que hoy no estaría garantizada y que resultaría insuficiente frente a la alta demanda.

La promesa de 38.000 becas

La polémica se agrava debido a que, pese a la omisión del financiamiento específico en el Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2026 (PL 12255), presentado en agosto de 2025, el premier Ernesto Álvarez ratificó públicamente el compromiso del Gobierno.

Durante su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, el 22 de octubre, aseguró que se otorgarían 38.000 becas como parte de la política de igualdad de oportunidades: 20.000 Becas 18, 10.000 Becas TEC y 8.000 Becas Permanencia.

"Apostamos por el acceso real a la educación superior. Ningún joven debe carecer de oportunidad. Para eso existe el Estado", afirmó entonces el jefe del Gabinete.

Con el apoyo de Mabel Alva / URPI-LR

