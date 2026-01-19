HOYSuscripcion LR Focus

Primer ministro sobre vacancia presidencial: “Si el Gobierno del presidente Jerí cae, nos sumimos en un caos profundo"

El primer ministro, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre la moción de censura que se impulsa contra José Jerí por las reuniones no oficiales con empresarios chinos. 

El primer ministro, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre la moción de censura que se impulsa contra José Jerí por las reuniones no oficiales con empresarios chinos.

El premier enumeró las razones por las cuales es necesario que continúe en el poder. “Si el Gobierno del presidente Jerí cae, nos sumimos en un caos profundo, porque nadie va a querer asumir esa responsabilidad estando en una campaña, y recaería en cualquier congresista sin aspiraciones electorales y sin partido”, dijo a la prensa.

Añadió que el Ejecutivo debe centrarse en "tareas básicas" como “garantizar elecciones transparentes, combatir la inseguridad, así como garantizar la estabilidad económica y la estabilidad política".

Presidencia tras revelarse nueva reunión entre José Jerí y empresario chino: "Fue a comprar caramelos chinos"

Al ser consultado por el dominical Punto Final, Presidencia indicó a que el mandatario acudió a comprar caramelos chinos. Además, resaltaron que, en esta oportunidad, no ocultó su identidad vistiendo con capucha.

José Jerí asistió con un buzo azul y lentes negros. Llegó acompañado de un hombre de seguridad del estado y una joven. En el local estaba en empresario chino Zhihua Yang y dos de sus trabajadores.

Después de un momento de estar en el local, empieza a hablar por teléfono visiblemente molesto, agitaba los brazos y se tocaba el cuello.

De acuerdo con el reportaje de Cuarto Poder, el mismo día en que se registró esta reunión, la Municipalidad de Lima había clausurado el local por realizar un giro distinto al autorizado.

“Se aprecia giro: venta al por menor en Minimarket y bodegas, venta al por menor de artículos de bazar y menaje, pero constató que la mayoría de productos son ofrecidos también por caja al por mayor”, determinó la Gerencia de Fiscalización de la MML.

