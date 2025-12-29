HOYSuscripcion LR Focus

Congreso propone eliminar límite de edad para postular a Beca 18 y ampliar oportunidades de estudiantes

El proyecto de ley también pretende adaptar los criterios de selección, ampliando el periodo de egreso de la secundaria hasta cinco años. Esto beneficiaría a jóvenes de zonas rurales y urbanas con situaciones laborales difíciles.

Congreso propone eliminar límite de edad para postular a Beca 18.
Congreso propone eliminar límite de edad para postular a Beca 18. | Andina

Una iniciativa legislativa presentada en el Congreso propone modificar los requisitos de acceso a la Beca 18 con el propósito de permitir que más jóvenes puedan postular, sin importar la edad que tengan, siempre que cumplan con las condiciones académicas y socioeconómicas exigidas por el programa.

El proyecto fue impulsado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, de la bancada de Perú Libre, y plantea eliminar el límite etario vigente para la modalidad ordinaria de la beca. En la actualidad, los postulantes no deben superar los 22 años y deben haber culminado la secundaria como máximo tres años antes de la postulación.

¿Cuáles son los argumento del proyecto de ley?

De acuerdo con el sustento del proyecto, estas restricciones reducen de manera injustificada el número de potenciales beneficiarios, ya que excluyen a jóvenes que no pudieron postular oportunamente debido a factores económicos, familiares o laborales. El documento advierte que la norma actual termina generando una forma de exclusión indirecta basada en la edad.

La iniciativa legislativa identifica dos escenarios frecuentes de exclusión. Por un lado, jóvenes de zonas rurales que concluyen la educación secundaria a mayor edad debido a limitaciones en el acceso al sistema educativo. Por otro, estudiantes de zonas urbanas que, pese a un buen desempeño escolar, priorizan el trabajo para apoyar a sus familias y pierden la posibilidad de postular tras superar el plazo establecido.

Ante esta situación, la congresista propone que el único criterio temporal sea el año de egreso de la secundaria y que este se amplíe hasta cinco años antes de la postulación, eliminando cualquier restricción vinculada a la edad del postulante. Según el proyecto, este cambio permitiría recuperar el enfoque inclusivo y redistributivo del programa Beca 18.

Ugarte Mamani sostiene que la reforma se ajusta al mandato constitucional que garantiza el acceso a la educación sin discriminación por razones económicas. Asimismo, precisa que la propuesta no altera los estándares de mérito ni la calidad del programa, sino que elimina una barrera que carece de sustento técnico.

El texto también señala que la modificación no implicará un mayor gasto para el Estado, ya que no se incrementará el número de becas otorgadas anualmente. Lo que se busca es ampliar la población que puede competir por las vacantes disponibles, incorporando a quienes actualmente quedan fuera por criterios etarios.

