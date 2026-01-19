HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Vence plazo para retirar hasta S/22.000 del fondo AFP: podrás recibir tu dinero de Integra, Profuturo, Habitat o Prima a partir de esta fecha

El lunes 19 de enero vence el plazo ampliado para solicitar el retiro AFP 2026. Gracias al nuevo valor de la UIT, quienes presenten su trámite en enero podrán acceder hasta S/22.000.

Retiro AFP sin cronograma: plazo final vence el lunes 19 de enero a las 6.00 p. m.
Retiro AFP sin cronograma: plazo final vence el lunes 19 de enero a las 6.00 p. m. | Foto: Andina/ Composición LR

El retiro AFP 2026 entra en su etapa final con el cierre definitivo del registro programado para este lunes 19 de enero. La Asociación de AFP dispuso esta prórroga excepcional debido a que la plataforma no permite solicitudes los fines de semana. De este modo, las personas afiliadas aún tienen la posibilidad de completar el procedimiento antes de que concluya el periodo habilitado para solicitar la liberación de sus aportes.

Esta fecha límite coincide con una variación importante que favorece directamente a quienes decidan realizar la gestión en enero: el aumento del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para 2026. Dicha modificación eleva el máximo permitido hasta S/22.000, lo que representa una ventaja para quienes registren su requerimiento antes del cierre oficial del calendario establecido.

Últimos días para el retiro AFP: conoce las condiciones, beneficios y cronograma de pago

A diferencia de otros procesos anteriores, esta vez no se estableció un cronograma basado en el número de DNI. Desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el lunes 19 de enero de 2026, las personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones (SPP) tienen la opción de ingresar su solicitud sin restricciones por dígito o letra. Esta disposición aplica tanto para quienes tramitan el retiro por primera vez como para quienes deseen completar una segunda gestión, siempre que el total acumulado no sobrepase el límite fijado.

  • Nuevo valor de la UIT: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció que la UIT para 2026 es de S/5.500, en reemplazo del valor anterior de S/5.350.
  • Tope de retiro actualizado: Gracias a este ajuste, el monto máximo del retiro extraordinario se elevó de S/21.400 a S/22.000, lo que representa una diferencia favorable de S/600.
  • Fecha de registro es determinante: Según el reglamento de la SBS (Resolución N.º 03444-2025), el valor de la UIT aplicable es el vigente al momento de registrar la solicitud, sin importar cuándo se apruebe ni cuándo se pague.

¿Cuándo podría recibir mi dinero si retiro mi AFP este último 19 de enero?

Tras enviar la solicitud, el proceso de entrega se llevará a cabo en cuatro partes iguales, con intervalos de 30 días calendario. El primer abono está previsto para realizarse un mes después del ingreso del pedido. Haciendo el cálculo, si la solicitud se hizo el 19 de enero, el primer depósito sería el 18 de febrero. A este pago, le siguen tres depósitos adicionales hasta completar la suma requerida. Cada armada tendrá como referencia una UIT, por lo que quienes soliciten el monto máximo recibirán S/5.500 por cada tramo.

